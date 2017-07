Segeln Zwei Bodensee-Crews in Lauerstellung

Die Segel-Bundesliga feiert den vierten Start in Travemünde. Der SMC Überlingen belegt Platz zwei in Liga eins, der BYC Überlingen rangiert auf Platz zwölf, der Konstanzer Yachtclub geht als Vierter ins Rennen

Segel-Bundesliga: Der Startschuss zur vierten Etappe der Segel-Bundesliga fällt am Freitag gegen 11 Uhr. Gesegelt wird wieder auf der Ostsee, diesmal im Revier vor Travemünde, in Kooperation mit dem Lübecker Yachtclub durchgeführt. Die alljährlich stattfindenden Regatten im Rahmen der Travemünder Woche gelten als zweitgrößte Segelsportveranstaltung der Welt. Entsprechend der traumhaften Segelbedingungen im letzten Jahr und den heftigen Winden, die die Zweitligisten erst vor zwei Wochen in Warnemünde begleiteten, haben sich alle Segler auf viel Action und anstrengende, manöverreiche Flights eingestellt.

In der ersten Liga ist vom Bodensee der SMC Überlingen der Verein mit der besten Platzierung. Als Tabellenzweiter nach drei Events hat er nur zwei Punkte Rückstand auf den Norddeutschen Regattaverein. Es haben jedoch noch mehrere Clubs die Chance auf die Meisterschale. Tino Mittelmeier und dem Team vom SMCÜ gelang es zum Saisonauftakt am Chiemsee einen Etappensieg herauszusegeln, und nun will er mit Jan Fritze, Alexander Gaiser und Frederik Schaal die Position in der Rangliste verteidigen. „Dafür, dass unser Anspruch war, unter die vorderen Zehn zu kommen, läuft es bisher richtig gut für uns“, ist Mittelmeier stolz auf die Erfolge, die sie als Verein trotz wechselnder Segler erreicht haben, und die seiner Meinung nach das Resultat von vielen Trainingsstunden mit steter Harmonisierung im Team sind.

Der Lindauer SC, der vom achten Listenplatz zu den Läufen auf der Trave startet, ist diesmal mit Bordfrau- und Taktikberaterin Teresa, als Ergänzung zu Skipper Veit Hemmeter, sowie mit Martin Hostenkamp und Yannick Netzband unterwegs – und mit der heimlichen Hoffnung, noch einen oder zwei Tabellenplätze aufsteigen zu können. Max Rieger, Felix Diesch und Conrad Rebholz sind eins der festen Teams, die für den Württembergischen YC antreten. Zum Quartett gehört eigentlich noch Moritz Rieger, der aber verletzungsbedingt ausfällt und durch Lukas Ammon ersetzt wird.

Zu den 18 Zweitligisten gehören der Konstanzer YC und der BYC Überlingen. Wie der SMCÜ in der ersten Liga, gelang den Konstanzern zum Saisonstart am Chiemsee ein Etappensieg. Nach dem achten Platz in Lindau sowie dem sechsten Platz in Warnemünde starten sie vom vierten Platz der Rangliste. Das Steuer übernimmt Adrian Maier-Ring, den sein Bruder Dominic, Carolin Schrimper und Noel Beck an Bord unterstützen. Auf die Frage, ob die Konkurrenz aus dem Norden im Ostseerevier einen Vorteil hat, meinte der Skipper gelassen: „Nö, Quatsch. Das war mal, inzwischen haben wir so viel am Gardasee bei ähnlichen Verhältnissen trainiert, dass wir uns regelrecht auf diese Bedingungen freuen und sehr optimistisch sind.“

Grund zur Freude hat auch der BYC Überlingen, der sich während der letzten drei Etappen auf den zwölften Platz hochgearbeitet hat. Als Crew fahren Joseph Pochhammer, Alexandra Lauber und Jonathan Koch, mit Steuermann Hubert Merkelbach zu dieser vorletzten Etappe der zweiten Liga an die Ostsee.

Am Samstag und Sonntag, jeweils ab 12 Uhr, gibt es im Internet eine Live-Übertragung der ersten Liga unter www.segelbundesliga.de.