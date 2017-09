Konstanz Zu viele Fehler: HSG Konstanz verliert auch das dritte Saisonspiel

Satz mit x, war wieder nix. Die HSG Konstanz verliert auch das dritte Saisonspiel und steckt erst mal im Tabellenkeller fest. Gegen Aufsteiger Eintracht Hildesheim setzte es vor 900 Zuschauern in der Schänzlehalle eine unnötige 27:28 (14:15)-Niederlage. Nach gutem Beginn und langer Führung in der ersten Halbzeit schlichen sich zu viele Fehler bei den Konstanzern ein, die so auch mehrere Möglichkeiten verpassten, der Partie eine Wende zu geben. Es berichtet Ralf Mittmann.

Bevor es Handball-Turbulenz gibt, ist erst mal Stille angesagt. Mit einer Schweigeminute wird dem mit 39 Jahren viel zu früh verstorbenen Konstanzer Basketballer Lars Menck gedacht – eine angemessene, eine sehr schöne Aktion.Dann freilich geht es gleich mit Vollgas los. Die HSG erwischt einen guten Start, führt 5:2, dann 7:4, und wenn die Gelbblauen all ihre klaren Chancen genutzt hätten, wäre sogar eine deutlichere Führung möglich gewesen. Aber Samuel Wendel, Christoph Berchtenbreiter und Matthias Riedel vergeben. Letzterer hat im weiteren Verlauf der ersten Hälfte dann auch noch dreimal Pech, dass ihm die Schiedsrichter Christian und David Hannes nach erfolglosen, weil von Gegenspielern behinderten, Würfen den angebrachten Freiwurf verweigern. Bis zum 10:7 hält der Drei-Tore-Vorsprung der Konstanzer, zum einen, weil Torhüter Konstantin Poltrum siebenmal pariert, zum anderen, weil auch die Deckung davor gut harmoniert.Doch dann kommt der Bruch, nicht von jetzt auf gleich, eher schleichend. Vorne reiht sich nun auch Felix Klingler in die Reihe der gescheiterten Werfer ein, gleich zweimal bleibt der formidable Hildesheimer Schlussmann Jakub Lefan gegen den HSG-Rechtsaußen Sieger. Und hinten stimmt nach der Auswechslung Riedels – er hatte sich davor eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Meckerns eingehandelt – auch der Abwehrverbund nicht mehr. Das macht die Mannen von Trainer Daniel Eblen offensichtlich nervös. Felix Gäßler nimmt sich leichtfertig einen Versuch und scheitert prompt, Paul Kaletsch leistet sich im Angriff einen Fehlpass, der im Tempogegenstoß zum Treffer für die Gäste führt, und wenig später wirft er einen am eigenen Kreis gewonnenen Ball überhastet wieder in die Arme des Gegners. Die Folge: Aus einem 14:12 wird bis zur Pausensirene tatsächlich ein 14:15-Rückstand.Und es wird noch schlimmer. Kaum hat nach Wiederbeginn Poltrum seine achte Parade geliefert, verlieren die nach einer Zeitstrafe für Tom Wolf kurz vor Ende des ersten Durchgangs noch immer in Unterzahl spielenden Gastgeber gleich bei zwei Angriffen die Kugel. Torhüter Lefan und von Hermani erhöhen jeweils ins leere HSG-Tor auf 17:14 für Hildesheim. Der Anfang vom Ende? Denkste. In Konstanz ist Handball schließlich nie Komödie, sondern Drama oder eben Krimi. Dreimal Kaletsch, zweimal Tim Jud und ebenfalls zweimal Fabian Maier-Hasselmann, der für den glücklosen Klingler auf Rechtsaußen übernommen hat, sorgen bis zur 42. Minute für den 21:21-Gleichstand.Aber sogleich folgen die Nackenschläge. Wie schon im ersten Heimspiel gegen Hamm, wie auch in Düsseldorf, unterlaufen den HSG-Akteuren just dann, wenn es aufwärts zu gehen scheint, leichte Fehler. Es nutzt sie der stärkste Hildesheimer, Robin John, gnadenlos aus. Drei Tore aus dem Rückraum in Serie, schon führen die Gäste 24:21. Doch der Knockout für die Konstanzer? Noch immer nicht. Zweimal Riedel und Kaletsch halten die HSG im Spiel, nach 53 Minuten heißt es 24:26. Stürmerfoul Hildesheim, Konter, Wolf trifft zum 25:26. Der eingewechselte Stefan Hanemann hält, doch Riedel scheitert an Lefan. Noch fünf Minuten, Hildesheim verliert den Ball, doch Riedel vermasselt den Tempogegenstoß. Dann ist Sebastian Bösing am Kreis frei – und kriegt den Ball nicht an Lefan vorbei. Noch vier Minuten.Zweimal die Gelegenheit zum Ausgleich liegengelassen, das rächt sich, Ignatow trifft zum 25:27. Noch drei Minuten. Kaletsch nimmt Verantwortung – und der großartige Lefan sich den Ball. Dann macht Backs das 28:25 für die Gäste, das war zu viel des Schlechten. Als müsse das Schicksal den Konstanzern noch eine besonders hässliche Grimasse zeigen, dürfen Maier-Hasselmann und Bösing, die beiden, die zuletzt vergeben hatten, doch noch ins Schwarze treffen – zum wertlosen 27:28 aus Sicht der HSG. Was bleibt, ist dies: Drittes Saisonspiel, dritte Niederlage, null Punkte – und Gesprächsbedarf.Poltrum, Hanemann (Tor). – Schweda, Riedel (6), Wolf (1), Kaletsch (8/3), Krüger, Maier-Hasselmann (3), Gäßler, Jud (3), Wendel (1), Berchtenbreiter (4), Schwarz, Bösing (1), Klingler, Heil. –Christian und David Hannes.