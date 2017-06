Fußball Zehnter Triumph im SBFV-Pokal für Hegauer FV

Die Fußballerinnen aus dem Hegau gewinnen das SBFV-Pokalfinale gegen den FC Grüningen mit 11:0 und sorgen für ein versöhnliches Saisonende nach dem Regionalliga-Abstieg.

Fußball, SBFV-Pokal-Finale der Frauen

Hegauer FV

FC Grüningen

11:0 (5:0)

Am frühen Montagabend herrschte Partystimmung in Hausen im Wiesental. Die Fußballerinnen des Hegauer FV hatten ganz am Ende einer schweren Saison endlich wieder einmal etwas zu feiern. Und wie: Mit 11:0 (5:0) schlugen sie im Endspiel um den Südbadischen Pokal die Landesliga-Mannschaft des FC Grüningen und sorgten nach dem Abstieg aus der Regionalliga für ein Happy End. Die Hegauerinnen sind mit nunmehr zehn Pokalerfolgen einsamer Rekordhalter in Südbaden und haben sich damit erneut für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert, die Anfang August ausgetragen wird.

Vor einer bescheidenen Kulisse von nur etwa 250 Zuschauern wurde der Hegauer FV seiner Favoritenrolle voll gerecht. „Der FC Hausen hat das Finale super organisiert“, sagte Michael Rösch, Sportlicher Leiter des HFV, „aber es war doch sehr weit weg für beide Mannschaften. 2013 haben beide Teams schon einmal im Finale gestanden, damals waren in Pfohren noch 1000 Fans dabei“, fuhr er fort.

Auch ohne die große Unterstützung erwischte sein Team einen Auftakt nach Maß. Das Spiel war von Anfang an eine klare Sache. Hoch konzentriert und fokussiert ging der Regionalligist in die Partie. In neun siegreichen Finals unterschätzte der HFV die unterklassigen Gegner nie, auch dieses Mal nicht. In der 5. Minute legte Jana Kaiser nach einem schönen Spielzug den Ball von der Grundlinie zurück. Tabea Griß lauerte am langen Pfosten, scheiterte aber knapp. In der 7. Minute flankte wieder Kaiser, doch der Kopfball von Anja Hahn ging ganz knapp neben den Pfosten. In der 10. Minute fiel dann das 1:0. Kaiser setzte einen Freistoß an die Latte. Lea Scharf schaltete am schnellsten und drückte den Abpraller über die Linie.

In der 16. Minute wurde ein Treffer von Carmen Hirt wegen Abseits abgepfiffen, in der 20. Minute vergab Griß eine Riesenchance nach Traumpass von Luisa Radice. Die Spielführerin selbst erzielte dann in der 25. Minute das überfällige 2:0 nach doppeltem Doppelpass mit Kaiser. Der HFV war weiter sehr diszipliniert und spielte immer wieder druckvoll nach vorne. Nach dem 2:0 vergab das Team Chancen im Minutentakt, bis in der 31. Minute wieder Scharf zum 3:0 traf. Einen Klasseball von Radice in die Schnittstelle verwertete sie souverän.

Mit der sicheren Führung im Rücken leisteten sich die Hegauerinnen eine Unkonzentriertheit, doch der erste Angriff von Grüningen wurde in der 34. Minute auf Höhe des Strafraums abgefangen. In der 39. Minute spielte auf der anderen Seite Kaiser nach einem super Zuspiel von Radice die Torhüterin aus – und es stand 4:0. Eine Minute später sorgte Griß mit dem Treffer zum 5:0-Pausenstand nach einem Angriff über außen für die Vorentscheidung.

In der 47. Minute setzte Hahn einen Freistoß knapp übers Tor, doch der HFV blieb weiter spielbestimmend. Einzig in der Verwertung der zahlreichen Chancen war das Team fahrlässig. So scheiterten Kaiser (49.), Scharf (51.), Radice (55.) und Griß (65.) bei teilweise besten Möglichkeiten. In der 66. Minute machte Scharf es dann bei ihrem dritten Treffer aus 20 Metern besser – 6:0. Eine Minute nach dem Anspiel legte Radice von außen quer zu Griß, die nur noch zum 7:0 einschieben musste.

Die Hegauerinnen spielten nun wie im Rausch. Der Landesligist aus Grüningen gab nie auf, hatte der individuellen Klasse allerdings nichts entgegenzusetzen. Das 8:0 von Radice fiel auf Zuspiel von Kaiser (69.). In der 73. Minute sorgte Radice im Alleingang für das 9:0. Zum 10:0 traf in der 78. Minute Aurora Castiglione aus 14 Metern, ehe in der 80. Minute Radice das Tor zum 11:0-Endstand erzielte.

Tore: 1:0 (10.) Scharf, 2:0 (25.) Radice, 3:0 (31.) Scharf, 4:0 (39.) Kaiser, 5:0 (40.) Griß, 6:0 (66.) Scharf, 7:0 (67.) Griß, 8:0 (69.) Radice, 9:0 (73.) Radice, 10.0 (78.) Castiglione, 11:0 (80.) Radice. – SR: Wehnert (Durmersheim). – Z: 250.

Regionalliga Frauen

FFC Wacker München

Hegauer FV

1:0 (0:0)

Bereits am Samstag musste der Hegauer FV bei schwül-warmen, hochsommerlichen Temperaturen in München sein letztes Ligaspiel bestreiten. Der designierte Absteiger verkaufte sich gut – bis in der zweiten Minute der Nachspielzeit der glückliche Siegtreffer für den FFC Wacker fiel.