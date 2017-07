Beachvolleyball Würdigung für Beach Days

Beim sandigen Spektakel auf dem Überlinger Landungsplatz vom 1. bis 6. August ermitteln die Beachvolleyballer sogar ihre Landesmeister

Beachsport: Sechs Tage lang verwandelt sich vom 1. bis 6. August der Überlinger Landungsplatz in eine Beach-Arena. Geboten werden die Sportarten Beachsoccer, Beachhandball, Beachtennis und Beachvolleyball. Sportlicher Höhepunkt ist an den letzten beiden Tagen der LBS Cup, der bei der fünften Auflage in Überlingen als baden-württembergische Meisterschaft ausgetragen wird.

„Es ist eine Auszeichnung und Würdigung unserer Veranstaltung, dass uns der Verband mit der Landesmeisterschaft betraut“, so Markus Dufner, Organisator von MCD Sportmarketing in Überlingen. „Auch die Spieler haben bislang jedes Jahr die Austragung in den höchsten Tönen gelobt, umso mehr freue ich mich in diesem Jahr auf dieses Highlight.“ Mit dabei sein werden unter anderem die beiden Friedrichshafener Hallen-Profis Thilo Späth und Tomas Kocian sowie bei den Frauen Marie Dinkelacker und Britta Steffens aus Konstanz, die das Turnier vor zwei Jahren gewinnen konnten.

Aber nicht nur in Sachen Beachvolleyball geht es hochklassig zu. Am Donnerstag, 3. August, findet der Bodensee Therme Beachtennis-Cup statt. Dieser wird als Weltranglisten-Turnier im Doppel ausgetragen. Hier haben sich bereits hochkarätige Teams aus Frankreich und der Schweiz angemeldet. Ebenfalls mit dabei sein wird Oliver Munz, der aktueller Nationalspieler ist und bereits sieben deutsche Meisterschaften gewonnen hat. Bei den Europameisterschaften gewann er bereits Silber und Bronze und stand bei den Weltmeisterschaften einmal im Halbfinale.

Am Mittwoch, 2. August, steht dann der idm Immobilien Beachhandball-Cup an. Dabei handelt es sich um einen Vereins-Regio-Cup, den zahlreiche Mannschaften nutzen, um in der Vorbereitungsphase zur kommenden Saison auch den nötigen Spaßfaktor mit einzubauen. Spätestens im Sand geht es dann aber sportlich zur Sache.

Im Rahmenprogramm der Sparkasse Bodensee Beach Days gibt es zudem zum Auftakt am Dienstag, 1. August, ein Firmenturnier, bei dem es um den Stadtwerk am See Beachsoccer-Cup geht, und am Freitag, 4. August, den Sparkasse Bodensee Beach-Cup, bei dem der Stadtmeister in Sachen Beachvolleyball ermittelt wird.