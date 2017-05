Fußball Wolfgang Stolpa: Die Richtung stimmt

Trainer Wolfgang Stolpa spricht über das erfolgreiche Landesliga-Jahr des FC Radolfzell, dem die Meisterschaft am letzten Spieltag wohl nicht mehr zu nehmen sein wird.

Herr Stolpa, ein Spiel steht noch aus. Bei drei Punkten Vorsprung und einem um 20 Treffer besseren Torverhältnis gegenüber dem FC Singen ist der FC Radolfzell nur noch rein rechnerisch von Platz eins zu verdrängen. Darf man gratulieren?

Ich denke schon, dass man gratulieren kann, dass dieser Vorsprung reicht.

Nach dem Verbandsliga-Abstieg erklärten Sie den Wiederaufstieg nicht als Saisonziel. Hat sich die Radolfzeller Elf so schnell zum Spitzenteam entwickelt oder war das Niveau an der Spitze nicht so hoch?

Damals wussten wir nicht genau, was mit der Mannschaft passiert, was uns in der Landesliga erwartet. Da gab es große Fragezeichen. Aber wir konnten einen erfahrenen Spieler wie Alexander Stricker gewinnen, haben dazu noch einen Stamm an Spielern mit Verbandsligaerfahrung. Aber dass es natürlich so gekommen ist, ist schon ein Traum. Das zeigt aber auch, dass wir beim FC Radolfzell auf dem richtigen Weg sind, dass hier die richtigen Entscheidungen getroffen wurden und die Richtung stimmt.

Es ist in der jüngeren Vereinsgeschichte der dritte Aufstieg, zwei Mal folgte zeitnah der Abstieg. Wie entkommt man dem Image einer „Fahrstuhl-Mannschaft“?

Nun, ich würde es eher als Schwellenmannschaft bezeichnen. Die Verbandsliga ist für den FC Radolfzell sicherlich die höchstmögliche Spielklasse. Und da wollen wir natürlich jetzt auch drin bleiben, aber nicht mit allen Mitteln.

Sie hatten ohnehin einen sehr jungen Kader, jetzt kommen weitere Talente aus der A-Jugend hinzu. Ist damit die Personalplanung abgeschlossen und der Kader reif für die Verbandsliga?

Natürlich wird es die eine oder andere Veränderung geben, auch wenn wir versuchen werden, die erfolgreiche Mannschaft zusammen zu halten. Wir werden die Spieler, die aus der A-Jugend kommen, komplett übernehmen, schauen uns aber auch nach punktuellen Verstärkungen um.

Wird es hier zum Bumerang, dass vor zwei Jahren die zweite Mannschaft abgemeldet wurde?

Es ist sicher nicht optimal, dass die zweite Mannschaft in der Kreisliga C spielt. Aber für die jungen Spieler ist es einfach wichtig, Erfahrung zu sammeln, und da spielt die Spielklasse eine untergeordnete Rolle. Wir müssen eben die Stimmung so gestalten, dass möglichst alle zufrieden sind.

Sie sind auch Torwarttrainer beim FC Schaffhausen. Ist die Doppelfunktion in der Verbandsliga machbar?

Es gibt sicher Momente, wo es wichtig ist, wenn der Cheftrainer vor Ort ist. Aber wenn man das im Verein und der Mannschaft gegenüber klar kommuniziert, ist das machbar, aber sicherlich nicht optimal. In dieser Saison gab es sieben Spiele, bei denen ich nicht anwesend sein konnte. Mit Jens Schwarz auf der Bank haben wir auch wichtige Spiele gewonnen und mit mir welche verloren – daran allein kann es also nicht liegen. Wir werden uns aber in der kommenden Saison breiter aufstellen. Steffen Kautzmann, der ja schon umworben war, wird von der A-Jugend zur Verbandsligamannschaft aufrücken und damit bekommen wir Kompetenz hinzu, sodass wir mehr Professionalität, mehr Spielbeobachtungen und mehr individuelles Training bieten können.

Zur Person

Wolfgang Stolpa spielte bereits in der Jugend des FC Radolfzell, aber auch beim FC Konstanz, wurde in dieser Zeit in die südbadische Auswahl und einmal in die U15-Nationalmannschaft berufen. Als Trainer war er für den VfB Randegg, den FC Steißlingen und – mit Unterbrechungen – für den FC Radolfzell tätig. Im Schweizer Profi-Bereich arbeitete er als Co- oder Torwart-Trainer für den FC Schaffhausen, den FC Luzern und den FC Winterthur. Der 49-jährige Fußball-Trainer ist verheiratet und hat vier Kinder. (jr)