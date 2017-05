Fußball Wirbel um Spielort-Tausch beim Villinger Landesliga-Derby

Spielort-Verlegung beim Landesligaspiel FC 08 Villingen II gegen DJK Villingen stößt bei Bodensee-Clubs auf Unverständnis

Fußball, Landesliga: Der letzte Landesliga-Spieltag hatte es in sich – vor allem in Sachen Abstieg und Klassenerhalt. Schon vor dem Anpfiff gab es Irritationen, als durchsickerte, dass das Derby in Villingen – FC 08 II gegen DJK – wie bereits in der Hinrunde auf dem Platz der DJK stattfinden sollte. Der Hauptplatz des FC 08 war durch das Verbandsligaspiel der ersten Mannschaft blockiert, und auf Kunstrasen wollten beide Teams nicht spielen – obwohl die DJK noch in der Woche zuvor ihr Heimspiel gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf auf Kunstrasen ausgetragen hatte. So wurde ein Antrag beim Staffelleiter Franz-Josef Grüninger (Bräunlingen) gestellt, der der Verlegung zustimmte und nun betont: „Es war kein Heimrechttausch, nur das Spielfeld wurde geändert.“ Etwas spitzfindig, denn die Anlagen der DJK und des FC 08 liegen eben in unmittelbarer Nachbarschaft.

In der Praxis hingegen weiß man um den Heimvorteil – durch das Spielfeld, auf dem man trainiert und regelmäßig spielt, durch die gewohnten Umkleidekabinen. Und das rechnet sich ganz konkret in Punkten. Die SG Dettingen-Dingelsdorf erspielte sich auf fremden Plätzen lediglich neun Punkte, auf eigenem Terrain hingegen kam die SG auf 30 Zähler. Der FC RW Salem etwa, von der Verlegung und dem 1:0-Sieg der DJK am letzten Spieltag wohl am meisten betroffen, schlug den FC 08 auf eigenem Platz mit 5:0, in Villingen hingegen gab es nur ein 2:2. Kühn gerechnet hätte Salem bei ähnlicher Konstellation, mit zwei Heimspielen gegen die Villinger Verbandsligareserve, sechs Punkte holen können und noch etwas für das Torverhältnis machen können.

Wie auch immer, bei der Konkurrenz der DJK im Abstiegskampf wurde diese Verlegung, die auch nicht unbedingt im Einklang mit der Spielordnung des Südbadischen Fußballverbandes steht, alles andere als positiv aufgenommen. Beim VfR Stockach und beim FC RW Salem weiß man zwar, dass man vor dem Sportgericht keine Chance hat, da gegen die Wertung eines Spieles nur die direkt beteiligten Clubs, nicht aber die betroffenen Einspruch einlegen können, doch es bleibt ein Nachgeschmack.

Grüninger räumt rückblickend ein, dass das unglücklich lief und betont: „Ich werde das in Zukunft nicht mehr so machen!“ Allerdings hätten auch die Villinger Verantwortlichen schon nach Veröffentlichung des Spielplanes das drohende Szenario erkennen und Hin- und Rückspiel komplett tauschen können. Das wäre sportlich sicherlich die einfachste Lösung gewesen. Immerhin, so war zu erfahren, schenkten sich während der 90 Minuten die beiden Nachbarn nichts.

Zudem ist der FC 08 Villingen II auf eigenem Platz schlechter als auswärts, während dies bei der DJK genau umgekehrt ist, so dass eine mögliche Wettbewerbsverzerrung relativiert wird. In Salem und Stockach ist man zwar verwundert bis verärgert, doch der FC RW hat immerhin noch die Hoffnung, mit Schützenhilfe des FC Singen 04 den Klassenerhalt zu schaffen. „Ich bin da etwas zu weit weg, aber unser Trainer ist der Meinung, dass Singen das Potenzial für eine erfolgreiche Aufstiegsrunde hat“, hat der Vorsitzende des FC RW Salem, Jörg Allgaier, die Hoffnung noch nicht aufgegeben.

Die Regularien

Aus der Rechts- und Verfahrensordnung des Südbadischen Fußballverbandes

§ 15 Einspruch: 1. Gegen die Wertung eines vom Verband angesetzten Spiels können die an diesem Spiel beteiligten Vereine Einspruch erheben.

Aus der Spielordnung des Südbadischen Fußballverbandes

§ 4 Staffelstärke und Spielwertung: 2. Für Rundenspiele im Rahmen einer Spielklasse, bei denen jeder gegen jeden in Vor- und Rückspiel bei wechselseitigem Platzvorteil anzutreten hat – gilt folgende Regelung (…)

§44 a Bespielbarkeit des Spielfeldes: 1. Die Meisterschaftsspiele werden nach Punktewertung in Vor- und Rückspiel mit Wechsel des Spielortes ausgetragen, sofern die Spielordnung nichts anderes bestimmt.

6. Ist ein Hauptspielfeld oder ein anderes Spielfeld nicht bespielbar und tritt durch Spielausfälle Terminnot ein, kann der Spiel- oder Staffelleiter mit Zustimmung seines Ausschussvorsitzenden einen anderen Platz bestimmen.