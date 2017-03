Wikinger erobern Gold bei der Handball-Mini-WM

Island, vertreten durch die Steißlinger Grundschule, sichert sich bei der 10. Handball-Mini-WM in der Singener Münchriedhalle den Sieg. Ausrichter war die DJK Singen

Handball: Bei der Jubiläumsausgabe waren 20 Mannschaften aus 14 Schulen des Landkreises am Start. Jede Mannschaft repräsentierte ein Land, das an der Handball-WM 2017 in Frankreich teilgenommen hat. Die Vorrunde wurde in Anlehnung an den Originalspielplan, allerdings mit vier Fünfergruppen, durchgeführt. Die Endrunde fand im K.o.-Modus statt.

Bereits der Einmarsch lieferte ein wundervolles Bild. Mit bunten Länder-T-Shirts und den Nationalflaggen zogen die Mannschaften, während die Hymnen gespielt wurden, in die Singener Münchriedhalle ein. Nach einer kurzen Begrüßung begannen die ereignisreichen Spiele auf den drei Feldern. Alle Kinder waren mit großer Begeisterung und Eifer bei der Sache und freuten sich über jedes erzielte Tor ihrer Mannschaften.

Auch die Endrunde brachte schöne und spannende Spiele. Während sich im ersten Halbfinale Russland (Dettingen) knapp mit 6:5 gegen Deutschland (Wallgut) durchsetzte, war das zweite eine klare Angelegenheit für Island (Steißlingen), das Schweden (Sernatingen Bodman-Ludwigshafen 1) deutlich mit 11:1 in die Schranken wies. Und auch im Endspiel gegen Russland dominierten die Mini-Winkinger und gewannen mit 10:2. Die Pokale, Medaillen und Urkunden wurden anschließend vom Vorsitzenden des Singener Sportausschusses, Roland Brecht, sowie dem Abteilungsleiter der DJK Singen Handball, Peter Leonhardt, überreicht. Zudem durften die Teilnehmer die T-Shirts mit nach Hause nehmen.

Alle Mannschaften, die nicht auf den Spielfeldern aktiv waren, nutzten die spielfreie Zeit und erkundeten die in der Gymnastikhalle bereit gestellte Bewegungslandschaft.

Neben der sportlichen Präsentation mit dem Handball erhielten die Schulmannschaften die Aufgabe, ihr zugelostes Land in Projektarbeiten näher vorzustellen. Insgesamt zwölf Projekte wurden abgegeben, und die Prämierung fiel der Jury sehr schwer. Am Ende entschieden nur Nuancen über die Verteilung der Preise. Hierbei belegte die Grundschule Litzelstetten den ersten Platz, gefolgt von den beiden Mannschaften der Grundschule Sernatingen Bodman-Ludwigshafen, die den geteilten zweiten Platz belegten.

Das Organisationsteam um Philipp Stoller (Friedrich-Wöhler-Gymnasium) und Matthias Knöpfle (DJK Singen Handball) erhielt erneut sehr viel Lob für die Durchführung dieser Veranstaltung, die im nächsten Jahr am 21. Februar stattfinden wird.

