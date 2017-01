Wieder fehlt Towerstars offensive Durchschlagskraft

Chancen im ersten Drittel bleiben ungenutzt. Gegentreffer kurz vor der zweiten Pause am Ende entscheidend.

Eishockey, DEL-2: Dresdener Eislöwen – Ravensburg Towerstars (0:0, 2:0 ). – Wertvolle Punkte gab es für die Ravensburg Towerstars beim Auswärtsspiel in Dresden bei den Eislöwen zu erkämpfen. Dass die Trauben beim Tabellendritten an diesem Abend hoch hängen würden, das war schon vorher klar. Dementsprechend intensiv hatte Ravensburgs Trainer Toni Krinner seine Schützlinge aus taktischer Sicht auch eingestellt und im Startabschnitt sah das sehr gut aus. Mit gutem Vorchecking wurden die Angriffe der Gäste meist schon in der neutralen Zone unterbunden, auch das Umschaltspiel nach vorne klappte gut. Nach dreieinhalb Minuten hatte Ivan Rachunek auch prompt eine gute Einschussmöglichkeit, als er sich beherzt durch die gegnerische Abwehr vor das Tor kämpfte. Beim Rückhandschlenzer hatte Eislöwen-Keeper Kevin Nastiuk jedoch keine Probleme. Die Gastgeber kamen nach knapp sieben Minuten zu ihren ersten hochkarätigen Chancen, als Rachunk auf die Strafbank musste. Das Dresdner Überzahlspiel blieb jedoch genauso torlos wie das der Towerstars in der 15. Minute. Fazit des ersten Drittels: Die Towerstars hatten insgesamt mehr vom Spiel, auf der Anzeigentafel blinkte aber noch auf beiden Seiten eine „Null“.

Im zweiten Abschnitt sollte die Begegnung neue Verhältnisse bieten. Während die Dresdener Eislöwen mit viel Tempo aus der Kabine kamen, hingen die Towerstars regelrecht in den Seilen und waren insbesondere in den Zweikämpfen immer einen Tick zu spät dran. Sechseinhalb Minuten konnte Towerstars-Torhüter Jonas Langmann das Schlimmste noch verhindern. Doch kurz danach drückte Davidek einen Nachschuss zur 1:0-Führung für Dresden in das Netz.

Immerhin wirkte das wie ein Weckruf, denn fortan fand das Team von Trainer Toni Krinner wieder den Faden und als die Hausherren in der 31. Minute einen Mann auf der Strafbank sitzen hatten, traf Adam Lapsansky mit einer verdeckten Schlenze aus der zweiten Reihe zum 1:1-Ausgleich. Das Spiel war jetzt wieder in der Waage, doch dann leisteten sich die Towerstars in der Schlussphase des Mitteldrittels gleich drei ärgerliche Szenen. Zunächst vergab Jonas Schlenker ein 3-2 Break völlig freistehend, im Gegenzug kassierte Kilian Keller eine Strafe und die fällige Unterzahl führte taktisch unklug 37 Sekunden vor der zweiten Pause zum 2:1 für Dresden.

Im Schlussabschnitt zeigten sich die Towerstars sichtlich gewillt, selbst wieder mehr Tempo ins Spiel zu bringen. Präsenz im gegnerischen Drittel gab es durchaus, doch das alleine reichte nicht. Vor dem Tor wirkten die Oberschwaben teils zu unentschlossen und die Pässe auf einen eventuellen freien Mitspieler kamen zu ungenau. Dass die Ravensburg Towerstars weiterhin im Spiel blieben, hatten sie dann ohnehin den Gastgebern zu verdanken, die sich im Auslassen der noch so klarsten Torgelegenheiten regelrecht übertragen. Das Team von Trainer Toni Krinner bot wahrlich kein schlechtes Auswärtsspiel, mit einem einzigen Treffer konnte man jedoch keine Punkte ernten. Darum müssen die Towerstars am Sonntag im Topspiel gegen die Kassel Huskies (Spielbeginn 18.30 Uhr) in eigener Halle einiges mehr an offensiver Durchschlagskraft investieren.

- Tore: 1:0 (26:35) Davidek (Kramer, Cook), 1:1 (30:56) (5:4) Lapsansky (Carciola, Slavetinsky), 2:1 (39:23) Davidek (Sacher, Rajala).

- Strafminuten: Dresden 8, Towerstars 8. – Zuschauer: 2594.