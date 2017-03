Wichtiger Erfolg für SV Deggenhausertal im Abstiegskampf

Während dem SV Deggenhausertal ein wichtiger Sieg gelingt, will der Trainer des TSV Konstanz seinen Spielern an den Ohren ziehen

Fußball, Bezirksliga: Lange Wochen hatte sich Sascha Rilli, Spielertrainer beim Bezirksligisten SV Deggenhausertal, von seiner zuletzt kriselnden Mannschaft ein Zeichen im Abstiegskampf gewünscht. Beim 5:1-Kantersieg über den Türkischen SV Konstanz, immerhin Zweitplatzierter der vergangenen Saison, klappte das in einem Maße, welches Rilli vor der Partie wohl auch nicht erwartet hätte. „In diesem Spiel ist uns wirklich eine Menge gelungen. Ich denke, für den Moment können wir glücklich sein“, betont er, warnt aber gleichzeitig vor verfrühter Euphorie. „Wir haben geackert, gekämpft und am Ende auch das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite gehabt – aber trotzdem muss uns bewusst bleiben, dass wir noch einige Arbeit vor uns haben“, stellt Rilli unmissverständlich klar.

Aus der Begegnung kann er, ganz im Gegensatz zu den entmutigenden Partien zuvor, nichtsdestotrotz eine Vielzahl positiver Schlüsse ziehen. „Die Einstellung hat bei uns von Anfang an gestimmt und wir haben schnell gemerkt, dass uns die wichtigen Aktionen gelingen“, freut er sich. „Wir hatten deshalb endlich auch wieder das Selbstvertrauen, den Ball zu fordern und haben auch viel im Spiel ohne Ball gearbeitet. Wenn es dann einmal läuft, dann läuft es.“ Für die kommenden, im Kampf um den Klassenerhalt wohl entscheidenden Wochen, hat Rilli deshalb ein gutes Gefühl. „Ich hoffe, dass das der nötige Weckruf war. Wenn wir so weiter machen, ist noch alles möglich“, sagt er. „Wir haben eine junge Mannschaft, deshalb sind die älteren Spieler gefordert, voranzugehen.“

Auch beim Türkischen SV Konstanz sind die Zeiten momentan nicht gerade rosig. Der Mannschaft von Trainer Önder Demirekin ist das Selbstverständnis der vergangenen Jahre abhandengekommen. „Die Qualität ist da, aber der Einsatz muss einfach auch stimmen“, kritisiert der erfahrene Coach. „Unsere Spieler sind einfach nicht fit genug. Gegen den SV Deggenhausertal waren wir in allen Situationen immer einen Schritt zu spät – das sind die Folgen der schlechten Vorbereitung.“ Doch vor allem den unbedingten Willen seiner Elf konnte Demirekin zuletzt zu oft nicht ausmachen. „Verlieren kann man, aber man darf sich nicht abschlachten lassen“, stellt er klar. „Ich bin seit 35 Jahren im Konstanzer Sport unterwegs und so einen Fußball will ich einfach nicht zeigen. Wenn man alles gegeben hat, kann man wenigstens auch nach einer Niederlage zufrieden nach Hause gehen.“

Demirekin will seiner Mannschaft nun die Siegermentalität zurückbringen. „Ich muss etwas ändern und will auch ein Zeichen setzen“, verrät der TSV-Coach. „Deshalb werde ich den einen oder anderen Spieler vielleicht ein wenig an den Ohren ziehen müssen. Denn unser Vorstand, der bei unserem kleinen Verein wirklich alles für unsere Mannschaft möglich macht, tut mir momentan Leid – da muss einfach auch wieder etwas zurückkommen“, ergänzt der Trainer des Tabellensiebten.