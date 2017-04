Fußball Wichtige Heimspiele für SC Pfullendorf und 1. FC Rielasingen-Arlen

Der SC Pfullendorf empfängt am Samstag in der Fußball-Verbandsliga den SV Stadelhofen, der 1. FC Rielasingen-Arlen spielt gegen den FC Neustadt

Fußball, Verbandsliga: SC Pfullendorf – SV Stadelhofen (Samstag, 14 Uhr, Geberit-Arena). – Die Situation wird für den SC Pfullendorf im Kampf um den Klassenerhalt immer prekärer. Noch bleiben den Linzgauer sieben Spiele, um das Blatt zu wenden und die Abstiegsplätze zu verlassen. Da aber auch die Mitstreiter im Stechen um die Nichtabstiegsplätze fleißig punkten, braucht die Elf von Marco Konrad gegen den Tabellen-14. SV Stadelhofen dringend einen Sieg. Zwar überzeugten die Pfullendorfer beim Gastspiel in Kuppenheim erneut, doch nahm der SCP beim 1:1 erneut nur einen Zähler mit. In heimischen Gefilden ist der Sportclub im Jahr 2017 noch punktlos, gegen die Topteams Freiburger FC und Kehler FV setzte es knappe 1:2-Heimniederlagen. Mit einem Sieg gegen den SV Stadelhofen, mit dem zuletzt der FC 08 Villingen mit 6:0 kurzen Prozess machte, kann der Sportclub den Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf zwei Punkte verringern.

Stadelhofen liegt in der Nähe von Oberkirch. Dem Team von Daniel Bristricky gelang im Sommer über die Relegationsspiele die Rückkehr in die Verbandsliga. Saisonziel der Remchtäler bleibt der Klassenerhalt. Im Gegensatz zum SCP haben die Ortenauer mit Valon Salihu einen zuverlässigen Torjäger in ihren Reihen, auf dessen Konto bereits 18 Treffer gehen. Im Hinspiel war der Sportclub klar feldüberlegen, musste sich aber mit einem 1:1 begnügen. Personell sieht es alles andere als rosig aus. Jonas Vogler und Alessandro Sautter fehlen gesperrt, Pierre Berger und Heiko Behr fallen ebenfalls definitiv verletzt aus. Die Einsätze von Stephan Steinhauser und Benjamin Sturm stehen noch auf der Kippe. Notfalls muss Trainer Konrad selbst noch mal die Fußballstiefel schnüren. In der Halbzeitpause findet derweil im Gönnerzelt neben der Geberit-Arena die Grundsteinlegung für Zukunft des SCP statt. Die Linzgauer stellen dabei ihren neuen Hauptsponsor offiziell vor. (stl)

1. FC Rielasingen-Arlen – FC Neustadt (Samstag, 15.30 Uhr). – Dem 1. FC Rielasingen-Arlen fehlt nur noch ein Sieg zur 42-Punkte-Marke. Nach den starken Auftritten in den vergangenen Wochen hofft man auf der Talwiese, dass man diesen Schritt am Samstag gegen den FC Neustadt gehen wird. Die Hegauer könnten dann vor dem Pokalhalbfinale, elf Tage später, etwas durchschnaufen. Die Mannschaft hat sich in den vergangenen Wochen fußballerisch von der besten Seite gezeigt. Zuletzt in Bühlertal konnte der 1. FC das Spiel dominieren. Es scheint fast, als könne aktuell niemand den 1. FC Rielasingen-Arlen aufhalten. Aber personell geht das Team auf sehr dünnem Eis. Die Langzeitverletzten Pascal Rasmus (Kreuzbandriss) sowie Björn Unden und Patrick Leschinski (Knieprobleme) fehlten sowieso, nun droht erneut Danny Berger auszufallen. Zuletzt wegen eines dicken Knöchels nicht dabei, plagt ihn nun eine Magen-Darm-Grippe, und auch Kapitän Tobias Bertsch ist wegen eins Infekts fraglich. Das lässt den Kader gewaltig schrumpfen und deshalb ist der letzte Schritt gegen den FC Neustadt ein ganz schwerer.

Die Schwarzwälder schienen am Anfang der Saison zu leicht gewogen für die Verbandsliga. Der Aufsteiger kam katastrophal in die Saison. Erst im neunten Spiel gab es die ersten Punkte, doch dann startete das Team durch. Das Trainergespann Klaus und Benjamin Gallmann brachte die Mannschaft in dieser schwierigen Lage so richtig auf Kurs. So steht der FCN seit dem Beginn der Rückrunde auf einem Nichtabstiegsplatz. Überhaupt punktet Neustadt permanent, nur eine Niederlage musste das Team in der Rückrunde hinnehmen. Auch die Schwarzwälder haben personelle Probleme, die etatmäßige Doppel-Sechs Florian Waldvogel und Florian Heitzmann fällt aus. Dennoch sind die Gäste aus dem Schwarzwald vorsichtig optimistisch. Drei Heimspiele gegen Mitkonkurrenten und eventuell hie und da etwas auswärts mitbringen, dann sollten sie den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen, was bei diesem schwachen Start eine mehr als passable Leistung darstellen würde. (te)