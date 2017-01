Wenig Masse, viel Klasse beim Wanderpokalturnier des TTC Mühlhausen

Trotz Teilnehmerrückgang wurde beim traditionellen Turnier an den Tischen gutes Niveau geboten

Tischtennis: Zum 49. Mal war der TTC Mühlhausen Ausrichter des im Turnierkalender fest verankerten Wanderpokalturniers. Allerdings hatte der Veranstalter einen nicht unwesentlichen Teilnehmerrückgang zu beklagen. Besonders bei den Jugendlichen musste man mit kleinen Wettkampfklassen vorlieb nehmen. Bei den Mädchen mussten sogar zwei von drei Leistungsgruppen abgesagt werden. Mit ein Grund hierfür war eine Parallelveranstaltung beim TTC Blumberg. Klasse statt Masse hieß dann aber das Motto: Besonders die Viertel-, Halb- und Finalspiele konnten mit sehr ansprechendem Niveau überzeugen.

In der Herren-A-Konkurrenz war Lokalmatador Niklas Winkler nach einem verlorenen Spiel in der Gruppenphase nicht mehr aufzuhalten. Einem hart umkämpften 3:2-Sieg im Halbfinale gegen Jan-Philip Dannegger (TTC Beuren a. d. Aach) ließ er einen beeindruckenden 4:1-Finalsieg gegen Manfred Görlinger vom TTC Blumberg, der im Halbfinale Kai Moosmann vom TTC Singen besiegt hatte, folgen und gewann zum ersten Mal den Pokal in der Herren A-Klasse. Der Herren-B-Wettbewerb fand in Kian Aragian (TTV Ettlingen) einen verdienten Sieger. In der Endrunde musste er gerade mal einen Satz abgeben. Im Finale verwies er Jens Lasarzick vom TTF Stühlingen mit 3:0 in die Schranken. Im Herren C-Einzel war Manuel Bowe (TTC Riedöschingen) nicht zu stoppen. Falk Lempe vom TV Jestetten hielt im Finale zwar aufopferungsvoll dagegen, doch seine Mittel reichten nicht aus, um Bowes Turniersieg zu verhindern. Wie schon die ersten drei Wettkampfklassen hatte auch das D-Einzel einen neuen Titelträger zu verzeichnen. Christian Bamberg (SC Konstanz-Wollmatingen) gewann 3:1 gegen Jo Büttgen (TTS Gottmadingen).

Auch bei den Damen war das Niveau beachtlich. Besonders die A-Klasse war gespickt mit Spielerinnen aus hohen Spielklassen. So blieb Katerina Rehorek (TTC Neuhausen CH) im ersten Halbfinale mit 3:1 siegreich gegen Celine Schädler (TTF Stühlingen). Das zweite Halbfinale gewann Natalie Suhoveckij (TTC Beuren a.d. Aach) relativ deutlich gegen Regina Bähr von der TG Schwenningen, unterlag dann jedoch im Finale gegen die stark aufspielende Katerina Rehorek. Im Damen B-Einzel überzeugte vor allem Gabi Welz vom TTC Klettgau. Gegen sie war während des gesamten Wettkampfs kein Kraut gewachsen. Auch Katharina Greiner Perth (TTC Singen) musste dies im Finale am eigenen Leib verspüren.

Auch bei den Jugendlichen waren die Podestplätze umkämpft. Im Jungen-A-Einzel belegte Leo Büchel (SpVgg F.A.L. Frickingen) vor Jannis Krüßmann (TTC GW Konstanz) den obersten Podestplatz. Bei den Jungen B drehte sich aus Sicht der Vereine das Ergebnis. Simon Born (TTC GW Konstanz) landete vor Ben Büchel (SPVGG F.A.L. Frickingen) auf Platz eins. In einem hart umkämpften Jungen-C-Feld behielt Eduard Suhoveckij (TTC Stockach-Zizenhausen) vor Max Schmidle (TTC Lauchringen) knapp die Oberhand. Bei den Mädchen, bei denen nur die C-Konkurrenz ausgetragen werden konnte, dominierte Melanie Merk (TTC Singen). Sie siegte ungeschlagen vor Ronja Schäfer (TTC Lauchringen).

Die Teilnehmerzahl bei den Senioren war zufriedenstellend. Alle in der Ausschreibung angebotenen Altersklassen konnten ausgespielt werden. Bei den Senioren 40 besiegte Carsten Kuck (TTC Wehr) den Vorjahressieger Peter Stehle vom TTC Stockach-Zizenhausen. Bei den Senioren 50 konnte Lokalmatador Georg Winkler seinen Titel gegen Klaus Kramer (TTF Altshausen) verteidigen. Dies gelang auch Berthold Schulz (TV Lahr) gegen Ewald Filipp (TTC Stockach-Zizenhausen) bei den Senioren 60. Er gewann die Konkurrenz zum dritten Mal in Folge und konnte den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Bei den Senioren 70 landete Klaus Petruv (TTG Sigmaringen/Laiz) ganz vorne, gefolgt von Josef Brigandt (Djk Villingen) und Garrick Napravnik (TTC Mühlhausen). (gw)

Sieger nach Klassen

Herren Einzel A: 1. Niklas Winkler (TTC Mühlhausen), Herren Doppel A: 1. Kai Moosmann/Jan-Philip Dannegger (TTC Singen/TTC Beuren), Herren Einzel B: 1. Kian Aragian (TTV Ettlingen), Herren Doppel B: 1. Peter Stehle/Tobias Graetz (TTC Stockach-Zizenhausen), Herren Einzel C: 1. Manuel Bowe (TTC Riedöschingen), Herren Doppel C: 1. Fabian Schinzel/Markus Schafhäutle (RSV Neuhausen), Herren Einzel D: 1. Christian Bamberg (SC Konstanz-Wollmatingen), Herren Doppel D: 1. Jo Büttgen/Ingo Korherr (TTS Gottmadingen/SPVGG F.A.L. Frickingen), Damen Einzel A: 1. Katerina Rehorek (TTC Neuhausen), Damen Einzel B: 1. Gabi Welz (TTC Klettgau), Damen Doppel A/B: 1. Amanda Vogt/Regina Bähr (TG Schwenningen), Damen-Herren Mixed Doppel: 1. Celine Schädler/Jens Lasarzick (TTF Stühlingen), Jungen A Einzel: 1. Leo Büchel (SPVGG F.A.L. Frickingen), Jungen B Einzel: 1. Simon Born (TTC GW Konstanz), Jungen A/B Doppel: 1. Jannis Krüßmann/Simon Born (TTC GW Konstanz), Jungen C Einzel: 1. Eduard Suhoveckij (TTC Stockach-Zizenhausen), Jungen C Doppel: 1. Max Schmidle/Niklas Keßler (TTC Lauchringen), Mädchen C Einzel: 1. Melanie Merk (TTC Singen), Mädchen C Doppel: 1. Lea Renner/Melanie Merk (SV Liptingen/TTC Singen), Senioren 40 Einzel: 1. Carsten Kuck (TTC Wehr), Senioren 50 Einzel: 1. Georg Winkler (TTC Mühlhausen), Senioren 60 Einzel: 1. Berthold Schulz (TV Lahr), Senioren 70 Einzel: 1. Klaus Petruv (TTG Sigmaringen/Laiz), Senioren Doppel: 1. Garrick Napravnik/Georg Winkler (TTC Mühlhausen).