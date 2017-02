Weltmeister Christian Schwarzer kommt nach Konstanz

Die A-Jugend der HSG Konstanz empfängt den Tabellendritten SV Zweibrücken, der von Christian Schwarzer, dem Weltmeister von 2007, trainiert wird.

Handball, A-Jugend-Bundesliga: HSG Konstanz – SV Zweibrücken (Samstag, 17 Uhr, Schänzlehalle). – Ein wenig Ernüchterung war in den Gesichtern der Konstanzer Spieler und Verantwortlichen nach der unglücklichen und knappen 25:27-Niederlage gegen den TV Bittenfeld am vergangenen Wochenende zu erkennen. Gegen einen direkten Konkurrenten um Platz sechs sollte der eigene gute Lauf fortgesetzt werden, nun steht die HSG gegen den Tabellendritten SV Zweibrücken am Samstag, 17 Uhr, in eigener Halle etwas unter Zugzwang, um den Anschluss an die direkten Qualifikationsplätze zu wahren.

Allerdings wäre ein Erfolg gegen die Rheinland-Pfälzer eine große Überraschung, denn keine Mannschaft in der Beletage des deutschen Jugendhandballs hat so einen Lauf wie Zweibrücken. So ging der Saisonstart beim erneut hochgehandelten Team mächtig in die Hose. Die ersten vier Spiele wurden allesamt verloren und der SV 64 rangierte ganz hinten in der Tabelle. In den zwölf folgenden Partien wurde dann jedoch eine beeindruckende Aufholjagd gestartet, in denen bis auf ein Remis und eine Niederlage beim Tabellenführer Kronau-Östringen zehnmal – oft deutlich – gewonnen wurde. Der Lohn: Zweibrücken steht mit dem zweitbesten Torverhältnis der Liga wieder dort, wo schon die letzte Saison beendet wurde, auf Rang drei. Ein Punkt trennt den SV noch von Platz zwei und dem Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft.

Für HSG-Trainer Christian Korb ist dies wenig verwunderlich, eher schon war der Fehlstart zu Saisonbeginn eine große Überraschung, denn er hatte die vom Handball-Weltmeister Christian Schwarzer trainierten Pfälzer, wo auch dessen Sohn Kian zum Ball greift, für Platz zwei auf dem Zettel. „Zweibrücken ist mit einem überaus intensiven Laufspiel zusammen mit einem guten Kreisläufer eine sehr unangenehme Aufgabe“, erklärt er. „Außerdem merkt man den Talenten durchaus an, dass große Teile des Kaders schon in der Drittligamannschaft regelmäßig zum Einsatz kommen.“ Dass sich die HSG Konstanz aber auch mit den Topmannschaften immer wieder auf einem Niveau bewegt, zeigte das Hinspiel, als die HSG nach einer furiosen Aufholjagd nur knapp mit 33:34 unterlag.

Bei seinem eigenen Team kann Christian Korb immerhin wieder aus dem Vollen schöpfen, während Zweibrücken in der 3. Liga spielfrei ist und somit in der A-Jugend ebenfalls mit allen Leistungsträgern antreten können wird. Der HSG-Coach warnt: „Zweibrücken befindet sich wieder in bestechender Form und ist bereit, auf Fehler von Balingen zu warten. Wir müssen uns auf eine körperlich gute, sehr kompakte und gewohnt aggressiv verteidigende Mannschaft einstellen.“ Trotzdem erwartet er wieder ein enges Spiel, weil seine Schützlinge deutliche Fortschritte im spielerischen und taktischen Bereich gemacht haben.