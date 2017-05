Segeln Weltklasse-Starbootsegler in Überlingen

Internationale Topsegler aus sechs Nationen sind vom 10. bis 14. Mai bei der Distriktmeisterschaft am Start. Darunter ist auch der Überlinger Hubert Merkelbach

Segeln: Sieben Wettfahrten mit einigen Starbootseglern aus den Top 100 der Weltrangliste und ein riesiges Rahmenprogramm werden in dieser Woche beim Bodensee Yachtclub Überlingen geboten. Vom Clubhaus aus kann man die sieben geplanten Wettfahrten von Donnerstag bis Sonntag im Überlinger See sehr gut beobachten.

Mit dabei ist auch Lokalmatador Hubert Merkelbach vom Bodensee Yachtclub Überlingen, der in der Weltrangliste im vergangenen Jahr auf Platz neun lag. In diesem Jahr ließ er in Miami beim Bacardi Cup, dem ersten großen und vor allem hochklassig besetzten Wettbewerb, mit einem zwölften Platz erneut aufhorchen. In Überlingen ist Merkelbach mit Kilian Weise vom Diessener Segel-Club am Start. Ebenfalls vom Bodensee Yachtclub Überlingen mit dabei ist Timm Grömminger.

„Wir erwarten mehr als 30 Teilnehmer“, sagt Hubert Merkelbach, der auch in der Organisation aktiv ist. „Diese Regatta gehört zu den bedeutendsten in diesem Jahr am Bodensee.“ Dies wird auch dadurch unterstrichen, dass Starsegler aus mindestens sechs Ländern dabei sein werden. Gemeldet haben unter anderem Josef Urban, der Führende in der österreichischen Rangliste, der Schweizer Meister Bernhard Seger und der ukrainische Spitzensegler Pavlo Bondar.

Die Distriktmeisterschaft ist nach der Welt- und Europameisterschaft die drittwichtigste internationale Wettfahrt. Als Weltmeister erhält man einen goldenen, als Europameister einen silbernen und als Distriktmeister einen blauen Stern für das Segel. Die Distrikte werden weltweit eingeteilt. Deutschland liegt mit sechs weiteren Nationen in Distrikt 17. Die Schweiz gehört eigentlich nicht dazu; da die Meisterschaft aber offen ist und zudem auch noch gleichzeitig die Hammond-Perkin-Trophy ausgesegelt wird, sind auch mehrere Teams aus dem Nachbarland am Start. So sind nach dem jetzigen Stand Starbootsegler aus Deutschland, Russland, Ukraine, Ungarn, Österreich, und der Schweiz im Einsatz.

Neben den sportlich spannenden Wettfahrten gibt es außerdem ein großes Rahmenprogramm. Zum Auftakt findet am Donnerstag ein Seglerhock mit Abendessen statt. Am Samstag steigt die große Seglerparty auf dem Lugenhof und am Samstag wird bei der offiziellen Meisterschaftsfeier gefeiert. Die letzte Startmöglichkeit ist am Sonntag um 15 Uhr. Anschließend werden die Preise verliehen.

