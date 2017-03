Kunstrad Weiter Weg zum DM-Ticket für die Kunstradsportler

Die Kunst- und Einradsportler aus dem Bezirk wollen sich im niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren.

Hallenradsport: Auf eine lange Reise müssen sich die Kunst- und Einradsportler aus Aach, Orsingen, Klengen, Ravensburg und Friedrichshafen begeben, um am DM-Halbfinale teilzunehmen. Im niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck findet der Junior-Mannschafts-Cup am Samstag statt. Es geht um die Tickets für die Deutschen Juniorenmeisterschaften am 14. und 15. Mai im fränkischen Rimpar. Deutschlands beste Nachwuchsmannschaften sind im 4er und 6er Kunstrad sowie im 4er und 6er Einrad am Start. Die Entscheidung erfolgt in einer Vorrunde für alle Mannschaften, bei der die limitierten DM-Startplätze ausgefahren werden, sowie einer Finalrunde um den Cup-Sieg für die drei besten Teams aus der Vorrunde. Für den Cup-Sieg zählt nur das Ergebnis der Finalrunde.

Im 4er Kunstrad der Juniorinnen finden zugleich die ersten beiden der insgesamt vier Qualifikationen zur Junioren-EM statt, die am 26. und 27. Mai in Prag zur Austragung kommt. Insgesamt konnten sich 92 Mannschaften in sechs Disziplinen aus dem gesamten Bundesgebiet für diesen Cup qualifizieren. Mit dabei sind aus dem Hegau-Bodensee-Gebiet fünf Mannschaften vom RMSV Aach, zwei des RV Klengen sowie je eine Mannschaft des RMSV Orsingen, RRMV Friedrichshafen und RV Ravensburg. Sie hoffen alle, das begehrte Ticket für die Junioren-DM zu lösen. Dies wird nicht so einfach werden, denn pro Disziplin stehen nur eine bestimmte Anzahl von DM-Startplätzen zur Verfügung. Aach ist Cup-Verteidiger im 4er Einrad Juniorinnen, 6er Einrad und 6er Kunstrad. Aachs Cheftrainerin Katja Gaißer: „Die DM-Qualifikation steht für alle im Vordergrund. Natürlich wäre es schön, in allen vier Disziplinen wie im Vorjahr dabei zu sein.“

Im 4er Kunstrad der Juniorinnen bewerben sich 18 Quartette um den Cup-Gewinn, die 16 zu vergebenden DM-Tickets und die EM-Teilnahme. Beim 4er Kunstrad der offenen Klasse zählen sowohl die Punkte aus der Vorrunde als auch die aus der Endrunde. Aach ist mit einer sehr jungen Mannschaft am Start, die die zweithöchste Punktzahl eingereicht hat. Unter die besten Fünf zu fahren sowie bei der Vergabe des EM-Tickets ein Wörtchen mitzureden, das ist die Devise der vier Aacherinnen.

37 Mannschaften wollen im 4er Einrad der Juniorinnen einen der 15 DM-Startplätze ergattern. 28 Mannschaften haben zwischen 140,3 und 158,3 Punkten eingereicht. Zu den Favoriten gehört auch das Aacher Quartett, während für Orsingen die DM-Teilnahme wohl außer Reichweite liegt. Es wird in dieser Disziplin eine hauchdünne Entscheidung erwartet. Die Kampfrichter werden sehr genau hinschauen müssen, um die Leistungen der einzelnen Mannschaften objektiv zu beurteilen.

Die beiden 6er Disziplinen werden in einer offenen Klasse ausgetragen. 14 Mannschaften sind im 6er Einrad am Start und fahren um die zwölf zu vergebenden DM-Startplätze. Neben Flohnheim/Gau-Algesheim, Neuenkirchen, Antrup-Wechte I und II, Oberaußem und Steinhöring zählt auch das junge Aacher Sextett zum erweiterten Favoritenkreis. Die Hegauerinnen haben die schwere Bürde, ihren überraschenden Cup-Gewinn 2016 zu wiederholen. Die höchste Punktzahl hat wiederum Varnhalt eingereicht.

Um den Cup-Sieg werden Ravensburg und Klengen aufgrund der eingereichten Schwierigkeit nicht mitfahren können, aber beide haben gute Aussichten, das begehrte DM-Ticket zu lösen, um an den nationalen Titelkämpfen teilzunehmen.

Elf Teams sind im 6er Kunstrad am Start. Die höchste Punktzahl reicht Steinhöring ein. Zwölf Punkte weniger hat Cup-Verteidiger Aach aufgestellt. Dahinter folgen Frohnlach, Ebnat, Gastgeber Neuenkirchen, Mainz-Ebersheim mit geringeren Schwierigkeitspunktzahlen. Alle hoffen natürlich, ohne Patzer durchzukommen. (ws)