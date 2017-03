Weite Fahrt hat sich gelohnt für den TSV Mimmenhausen

Im vorletzten Saisonspiel der 3. Liga gewinnen die Volleyballer von Christian Pampel mit 3:1 gegen LAF Sinzig

Volleyball, 3. Liga Süd

LAF Sinzig

TSV Mimmenhausen

1:3

Die längste Fahrt der Saison führte die Volleyballer des TSV Mimmenhausen nach Sinzig am Mittelrhein. Die Ausgangslage in der vorletzten Begegnung der Saison war die eines Trainingsspiels unter Wettkampfbedingungen. Die Meisterschaft ist bereits zu Gunsten von Karlsruhe entschieden, Sinzig steht als Absteiger fest. Grund genug für TSV-Spielertrainer Christian Pampel, die ersten Vorbereitungen auf die kommende Runde vorzunehmen.

Schon das Hinspiel vor acht Wochen konnte sein Team ohne ihn für sich entscheiden, musste dabei aber über fünf Sätze gehen. Auch diesmal spielte der TSV ohne den 212-fachen Ex-Nationalspieler und bewährte sich erneut. „Ich hatte vollstes Vertrauen in meine Spieler und war überzeugt, dass sie es ohne mich schaffen“, so Pampel im Rückblick. Hatte er im vergangenen Spiel gegen Rodheim noch einen Satz mitgewirkt, blieb er diesmal von Anfang an draußen und konzentrierte sich auf das Coaching. „Auf dem Spielfeld bin ich näher an den Spielern dran, da kann ich noch deutlicher viele Kleinigkeiten kommunizieren und sie besser einstellen.“ So hatte er nur die Auszeiten, in denen er auf sein Team einwirken konnte.

Zwar war Mimmenhausen als Tabellenzweiter im Spiel gegen den Absteiger die dominierende Mannschaft, Sinzig wusste aber zu überraschen. Im dritten Satz konnten sich die Linzgauer auf eine Mannschaftsumstellung der Gastgeber nicht früh genug einstellen und mussten diesen mit 21:25 verloren geben. Am Ende blieb aber ein verdienter 1:3 (23:25, 21:25, 25:21, 21:25)-Sieg mit drei Punkten auf dem Mimmenhauser Konto. Im nächsten Spiel gegen den Tabellenvierten TV Waldgirmes ist aber eine Leistungssteigerung nötig, um die Hinspielniederlage wettmachen zu können. (tav)

TSV Mimmenhausen: Birkenberg, Le. Diwersy, Lu. Diwersy, M. Diwersy, Hüther, Ott, Pampel, Pilihaci, Streibl, Wolters.