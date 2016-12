Vorsicht beim Vereinswechsel

Im Amateur-Fußball sind Transfers im Januar nicht ganz so leicht und es gilt dabei, bestimmte Fristen im Auge zu haben.

Fußball: War früher die Advents- und Weihnachtszeit sowie der Jahreswechsel eher eine ruhige Phase für Fußballspieler, Fans und Funktionäre, so hat sich dies in den letzten Jahren stark verändert. Das Stichwort lautet „Transferperiode II“. Ein Verein droht das Saisonziel aus den Augen zu verlieren – dann kann zwischen dem 1. und dem 31. Januar personell nachgebessert werden, ob Profiteam oder Kreisligist. Doch ganz so leicht wie in der Transferperiode I im Sommer, die normalerweise von 1. Juli bis 31. August geht, sind die Wintertransfers nicht.

Bei den Profiklubs liegt dies auf der Hand, denn im Winter laufen keine Verträge aus, ablösefreie Wechsel sind daher eher ein Sonderfall. Vielfach wird in dieser Phase im Ausleihmodus gearbeitet, wenn ein Spieler in der Hinrunde nicht zum Zug kommt, er aber Spielpraxis benötigt. Ganz so hektisch wie im internationalen Geschehen wird es im Amateurbereich zwar nicht zugehen. Der SC Pfullendorf hat jedoch schon bekundet, in der Winterpause sowohl die Qualität als auch die Quantität seines Kaders aufstocken zu wollen, und auch der FC Singen 04 scheint schon Spieler an der Angel zu haben.

Auch im Amateurbereich sind Transfers im Winter nicht ganz so leicht und es gilt dabei, bestimmte Fristen im Auge zu haben. Wer als Amateur im Winter wechseln will, der muss sich spätestens bis 31. Dezember per Einschreiben abgemeldet haben. Mit dem Eingang der Abmeldung, am Folgetag des durch den Poststempel dokumentierten Abmeldetermins, beginnt die 14-tägige Frist, innerhalb der der abgebende Verein den Spielerpass an die Geschäftsstelle des Verbandes schicken oder ihn dem Spieler oder dem neuen Verein aushändigen muss. Dabei kann die Freigabe erteilt oder verweigert werden. Wenn diese Frist ohne Reaktion des abgebenden Klubs verstreicht, erhält der Spieler sofort die Freigabe für Pflichtspiele.

Bis spätestens 31. Januar muss der aufnehmende Verein die Unterlagen bei der Passstelle des Verbandes einreichen. Gegebenenfalls kann hier auch noch eine nachträgliche Zustimmung des abgebenden Vereins nachgereicht werden. Ohne diese Zustimmung droht für den Spieler eine lange Pause, denn dann wird die Freigabe erst zum 1. November erteilt.

Die in der Spielordnung festgelegten Ausbildungsentschädigungen spielen in der Transferperiode II keine Rolle, hier müssen sich die Vereine einigen, die Ablöse ist also frei handelbar – oft haben damit die abgebenden Klubs die besseren Karten in der Hand. Denn auch der gerne praktizierte Trick mit dem Status des Vertragsamateurs – in der Sommerphase kann hier eine Zahlung an den abgebenden Club umgangen werden – funktioniert im Winter nicht. Denn Fakt ist in der Transferperiode II: Nichts geht ohne die Zustimmung des abgebenden Klubs.

Nun gibt es ja noch die Fälle, in denen sich ein Spieler erst nach dem 31.12. zu einem Wechsel entscheidet. Dies geht jedoch nur, wenn ihn der neue Club zum Vertragsamateur macht, allerdings mit allen Konsequenzen (mindestens 250 Euro pro Monat Vergütung). Aber auch hier muss zunächst der abgebende Klub zustimmen.

Ein Detail, das wohl Unstimmigkeiten bei Vereinswechseln eindämmen soll, wird sowohl im Sommer als auch im Winter oft übersehen. So heißt es in der Spielordnung des Südbadischen Fußballverbandes: „Beabsichtigt ein Verein, einen Vertragsspieler zu verpflichten, so muss dieser Verein vor der Aufnahme von Verhandlungen mit dem Spieler dessen Verein schriftlich von seiner Absicht in Kenntnis setzen“ (§ 22 Vertragsspieler).

Übrigens: Nicht vollständig abgesessene Sperren nimmt der Spieler mit, sie müssen dann beim neuen Verein restlich verbüßt werden. Ein Spieler, der sechs Monate kein Pflichtspiel bestritten hat, erhält ebenso wie ein Student, der nach dem Studium wieder zu seinem Heimatklub zurückkehrt, sofort die Freigabe für Pflichtspiele. Man darf also gespannt sein, wie hefig sich das Transferkarussell in diesem Winter im Bezirk Bodensee dreht.