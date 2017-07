Fußball Vorfreude auf Fußballfest: Alles zum Pokal-Kracher Rielasingen-Arlen gegen Dortmund

Mit der Terminierung des DFB-Pokalspiels auf Samstagmittag (12. August) ist der 1. FC Rielasingen-Arlen ebenso zufrieden wie Borussia Dortmund. Und für den SC Freiburg ist es selbstverständlich, als "Zeichen der Solidarität" das Schwarzwaldstadion zur Verfügung zu stellen.

Der Spielort steht, der Termin ist fix, bald gibt es Tickets: Alles ist angerichtet für das Fußballfest, bei dem Verbandsligist 1. FC Rielasingen-Arlen in der ersten Runde des DFB-Pokals Titelverteidiger Borussia Dortmund herausfordert. Gespielt wird am Samstag, 12. August, um 15.30 Uhr im Freiburger Schwarzwaldstadion.

Als „wichtiges Zeichen der Solidarität“ mit einem südbadischen Verein bezeichnete der SC Freiburg die Bereitschaft, das Schwarzwaldstadion als Austragungsort zu vergeben – obwohl die Breisgauer mit der Qualifikationsrunde zur Europa League gerade selbst viel um die Ohren haben, wie Präsident Fritz Keller verrät: „Die Belastung aller SC-Mitarbeiter ist in diesen Tagen durch Euro-Quali, Saisoneröffnung und Bundesligastart zwar sehr hoch, aber alle packen gerne mit an. Wir freuen uns mit der gesamten Region sehr auf den Besuch der Rielasinger und dieses Pokal-Duell. David gegen Goliath – ich bin gespannt, wie es ausgeht.“

Auch Borussia Dortmund zeigt sich zufrieden mit den Modalitäten bei diesem ungleichen Kräftemessen: „Erstligastadion und Samstag, 15.30 Uhr, was will man mehr? Eine Runde weiterkommen, das ist klar!“, freut sich Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer des BVB, und richtet auch einen Dank in den Hegau: „Nach dem sehr freundlichen und zuvorkommenden Kontakt im Vorfeld mit den Verantwortlichen des 1. FC Rielasingen-Arlen sind nun auch die Rahmenbedingungen hervorragend. Wir freuen uns auf ein tolles Spiel.“

So zeigt man sich nun auch beim Verbandsligisten erleichtert, dass der Wunschtermin am Nachmittag perfekt ist, auch wenn natürlich noch viel Arbeit auf die ehrenamtlichen Funktionäre wartet: „Sensationell, was unsere Leute vom Orga-Team mal so nebenbei leisten. Jetzt sind wir auf den Ticketverkauf gespannt. Gerne wollen wir mit vielen Fans und deren Familien dieses Fußballfest in Freiburg feiern“, sagt Peter Dreide, Vorsitzender des 1. FC Rielasingen-Arlen.

Tickets im Vorverkauf

Der Ticketverkauf für die DFB-Pokalpartie des 1. FC Rielasingen-Arlen gegen den BVB startet am 17. Juli im Internet. Unter www.fc-rielasingen-arlen.de können nach folgendem Schema Tickets gebucht werden: Am Montag, 17. Juli., ab 10 Uhr Verkauf mit der Postleitzahlenvorgabe 78239, am Dienstag, 18. Juli., ab 10 Uhr Verkauf für die Postleitzahlen 782xx, 783xx, 784xx, am Mittwoch, 19. Juli, ab 10 Uhr Start des überregionalen Verkaufs ebenfalls über die Vereins-Homepage und über alle bekannten reservix-Vorverkaufsstellen. Für die Gäste aus Dortmund sind die komplette Südtribüne und die Blöcke D und DD reserviert. (sk)