Von Europa nach Solingen

VfB Friedrichshafen spielt um Verteidigung der Tabellenführung. Solingen Volleys steht als Schlusslicht mit dem Rücken zur Wand.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Volleyball-Bundesliga: Solingen Volleys – VfB Friedrichshafen (heute, 19 Uhr). – Während die Fans am vergangen Mittwoch nach dem Champions-League-Spiel gegen Zenit Kasan ihre Freigetränke schlürften, saßen die Spieler in Grüppchen noch lange zusammen und sprachen über dieses unglaubliche Spiel. Vor allem der sprunggewaltige Kubaner Leon war Thema und die Chance, den Russen beim 1:3 sogar noch einen zweiten Satz und einen Punkt abnehmen zu können. „Ein paar Fehler weniger und wir hätten da wirklich was reißen können“, sagte VfB-Zuspieler Tomas Kocian, der den kranken Simon Tischer ersetzte. „Kazan ist aber einfach zu stark, um da dauerhaft auf Schwächen zu hoffen.“

Spätestens heute Abend gegen die Solingen Volleys kehrt das Team des VfB Friedrichshafen dann zurück aus der Rolle des Underdogs in die des Favoriten. „Einen Satz gewinnen und über 20 Punkte bei Satzverlust kommen“ wünschte sich Cheftrainer Vital Heynen vor dem Kazan-Spiel. Ähnliche Wünsche dürfte Solingen auch haben.

Im Hinspiel verloren die Nord-Rhein-Westfalener mit 0:3 in der ZF-Arena, nur im zweiten Satz wurde es beim 27:25 für die Häfler ein wenig spannend. „Da haben sie gezeigt, dass sie Volleyball spielen können“, sagte Heynen nach dem Spiel und war damals nur mit dem ersten Durchgang mit seinen Mannen so richtig zufrieden. Trotzdem weiß auch er, dass das Rückspiel heute vom Papier her klar ist. Der Tabellenletzte hat vor ein paar Wochen seinen Trainer vor die Tür gesetzt und lediglich drei Punkte auf dem Konto.

Tomas Kocian übrigens führte über sein Mobiltelefon nach dem Kazan-Spiel noch eine rege Diskussion mit seinem Bruder Adam, der bei Lüneburg unter Vertrag steht. Vielleicht nicht ganz ernst gemeinte „Tipps“ zum Block gegen den Zwei-Meter-Mann Leon, der mit der Sprungkraft eines Gummiballs ausgestattet ist, gab es da. „Vielleicht helfen die guten Ratschläge ja jetzt gegen Solingen“, lacht Kocian. „Wie weit ich mich wirklich strecken kann, weiß ich jetzt zumindest.“