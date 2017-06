Beim Springturnier in Dettingen-Wallhausen stehen für die etwa 300 Reiter am Wochenende 18 Prüfungen auf dem Programm.

Reiten: Volles Programm auf dem Ziegelhof in Dettingen-Wallhausen. 18 Prüfungen sollen absolviert werden, davon 16 reine Springprüfungen. Schon im vergangenen Jahr entschieden die Verantwortlichen auf dem Ziegelhof sich dafür, fast ausschließlich Springprüfungen abzuhalten. Das Konzept scheint zu klappen und wird von den Teilnehmern gut angenommen, wie die Starterzahlen belegen. Annähernd 300 Reiter werden an den zwei Turniertagen mit ihren Pferden über die Parcours gehen.

Apropos Parcours, die Reiter werden dieses Jahr einen neu angelegten Springplatz vorfinden. Der 30 mal 60 Meter große Sandplatz bietet beste Voraussetzungen und macht das Turnier vom Wetter unabhängiger. Somit bietet der Ziegelhof, wenn man so will, eine kleine Premiere für die Reiter bei diesem Turnier.

Für die Teilnehmer um die Ringmeisterschaft des Bodenseereiterrings steht die zweite Wertungsprüfung an, zwei folgen noch, doch nur die besten drei Platzierungen kommen in die Gesamtwertung. Somit ist diese zweite Wertungsprüfung zwar nicht vorentscheiden, jedoch wegweisend.

Für junge Nachwuchsreiter wurde der Ziegelhof Youngster-Cup initiiert. Zwei Qualifikationsprüfungen der Klasse A müssen absolviert werden, bevor die besten 30 dann am Sonntag um 14.30 Uhr ihren Besten ausreiten. Kleiner Aufgalopp zum abschließenden M-Springen mit Stechen um 16 Uhr. Hier treffen fast dieselben Reiter wieder aufeinander, die letzte Woche in Rielasingen an den Start gingen. Manuel Feige (RV Singen) gewann da, Christopher Herz (Mahlspüren) kommt ebenfalls mit Siegen im Gepäck auf den Ziegelhof. Adrian Schmid aus Boll kann sowieso immer gewinnen. Vielleicht gelingt es Anja oder Sandra Braunbarth auf ihrem Heimplatz, ein wichtiges Wörtchen um den Sieg mitzusprechen.

Kurt Braunschweig als Parcoursbauer kennt „seine“ Teilnehmer und wird versuchen, einen selektiven und fairen Kurs hinzustellen. Alle werden nicht mit null Fehlern in der letzten Prüfung bleiben und ins Stechen kommen.

Zwei volle Turniertage erwarten die Reiter, die mit ihren Pferden den Zuschauern auch auf dem Ziegelhof wieder guten Pferdesport zeigen werden.

Der Zeitplan

Samstag

8 Uhr: Stil-Springprüfung Kl. A*

9.30 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A**

10.30 Uhr: Springprüfung Kl. L

12.30 Uhr: Springreiter-WB

13.30 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. L

14.30 Uhr: Dressurwettbewerb

14.30 Uhr: Springprüfung Kl. L

15.30 Uhr: Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp

16.30 Uhr: Springprüfung Kl. M*

18 Uhr: Stil-Springwettbewerb mit EZ

Sonntag

8 Uhr. Springprüfung Kl. A**

9.30 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A**

10.30 Uhr: Punkte-Springprüfung Kl. L

12.30 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. L

13.30 Uhr: Stafettenspringprüfung Kl. A*

14.30 Uhr: Springprfg. Kl. A** mit Stechen

16 Uhr: Springprfg. Kl. M* mit Stechen