Vincent Foschiani wechselt nach Überlingen

Kampfsportler verlässt Thai-Box Club Singen und schließt sich dem Überlinger Muay Thai Gym Mendez an

Thaiboxen: Vincent Foschiani verlässt den Thai-Box Club Singen. Der international erfolgreiche Thaiboxer begründete seinen Entschluss, zum Überlinger Muay Thai Gym Mendez zu wechseln, mit den besseren sportlichen Perspektiven. „Ich bin dankbar für alles, was ich beim Thai-Box Club Singen lernen und erfahren durfte. Doch ich will mich weiterentwickeln und sehe in Überlingen die besseren Perspektiven“, äußerte sich Foschiani. Er habe sich nicht mehr ausreichend betreut gefühlt, sagte der Konstanzer, der nun im Gym von Sebastian Harms-Mendez auf alte Weggefährten aus Singener Zeiten trifft. Auch Alexander Epp und Ramon Kübler waren ebenso wie Harms-Mendez früher selbst im Thai-Box Club Singen aktiv.

Ralf Hasenohr, Betreiber des Thai-Box Club Singen, verliert damit erneut einen Kämpfer an seinen früheren Schützling Harms-Mendez. „Vincent hat eine steile Karriere hingelegt, als er bei mir war. Aus beruflichen Gründen habe ich mich zuletzt nicht mehr so einbringen können für ihn. Dass er jetzt geht, tut mir aber nicht weh. Der Thai-Box Club Singen läuft auch ohne ihn weiter. Ich habe noch genug dankbare Mitglieder, die bei mir bleiben, wie zum Beispiel Vincents Freundin Saskia D’Effremo“, erklärte Hasenohr, der am vergangenen Wochenende mit dem Sportehrenbrief der Stadt Singen ausgezeichnet worden war.