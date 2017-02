Vier Titel für FC 03 Radolfzell

Mettnauer Futsal-Nachwuchs überzeugt in der Halle. Für die Bezirksmeister geht’s am Wochenende weiter

Futsal: Wer wurde Bezirksmeister? Der FC Radolfzell! Diese Antwort bekam man am Wochenende immer wieder zu hören, denn bei vier der acht durchgeführten Finalturniere sicherten sich die Mettnauer den Titel des Futsal-Bezirksmeisters. Von der A- bis zu den D-Junioren belegten die Mannschaften des Vereins zuerst in den Gruppenspielen Platz eins und entschieden dann auch die Endspiele für sich. Bei den E-Junioren wie auch bei den B-, C- und D-Juniorinnen waren die Radolfzeller nicht in der Endrunde vertreten, konnten also keine weiteren Erfolge anhäufen. So gewann bei den E-Junioren (hier wurde nicht Futsal, sondern Hallenfußball gespielt) der SC Pfullendorf in dieser Wintersaison seinen einzigen Titel, bei den Mädchen gingen die Siegertrophäen an den Hegauer FV (B-Juniorinnen), die SG Deggenhausertal (C-Juniorinnen) und den SC Konstanz-Wollmatingen (D-Juniorinnen).

Die Wettbewerbe auf Bezirksebene sind damit für das Spieljahr 2016/17 abgeschlossen, von gut 550 anfänglich aufgelaufenen Mannschaften sicherten sich acht einen Titel. Für sieben von ihnen findet die Hallenrunde auf Verbandsebene noch einen krönenden Abschluss am kommenden Wochenende in Form der Südbadischen Verbandsmeisterschaften. Am Samstag spielen die A- und B-Junioren des FC Radolfzell in Gaggenau, die B-Juniorinnen des Hegauer FV und die C-Juniorinnen der SG Deggenhausertal in Freiburg sowie die D-Junioren des FC Radolfzell und die D-Juniorinnen des SC Konstanz-Wollmatingen in Bräunlingen. Am Sonntag sind noch die C-Junioren des FC Radolfzell in Freiburg an der Reihe.

Ergebnisse

A-Junioren

Gruppe 1: 1. FC Radolfzell 8:1/9, 2. FC Überlingen 8:2/6, 3. SC Pfullendorf 4:7/3, 4. SV Orsingen-Nenzingen 0:10/0; Gruppe 2: 1. Hegauer FV 12:22/9, 2. SG Heiligenberg 5:3/6, 3. SG Salem 5:3/3, 4. SC Konstanz-Wollmatingen 0:14/0; Spiel um Platz 3: FC Überlingen – SG Heiligenberg 3:0; Endspiel: FC Radolfzell – Hegauer FV 3:1.

B-Junioren

Gruppe 1: 1. FC Radolfzell 7:2/7, 2. SC Pfullendorf 4:1/7, 3. SG Denkingen 1:5/1, 4. SC Konstanz-Wollmatingen 0:4/1; Gruppe 2: 1. FC Radolfzell III 6:1/7, 2. JFV Singen 4:1/7, 3. FC Rielasingen-Arlen 1:5/3, 4. SG Sauldorf II 2:6/0; Spiel um Platz 3: SC Pfullendorf – JFV Singen 5:0; Endspiel: FC Radolfzell – FC Radolfzell III 3:0.

C-Junioren

Gruppe 1: 1. FC Radolfzell 10:0/7, 2. SC Konstanz-Wollmatingen 3:1/7, 3. DJK Konstanz 2:7/3, 4. SG Bodman-Ludwigshafen 0:7/0; Gruppe 2: 1. SC Pfullendorf 5:2/9, 2. SC Konstanz-Wollmatingen II 5:2/6, 3. FC Radolfzell II 4:4/3, 4. ESV Südstern Singen 0:6/0; Spiel um Platz 3: SC Konstanz-Wollmatingen – SC Konstanz-Wollmatingen II 4:5 n.9m; Endspiel: FC Radolfzell – SC Pfullendorf 5:4 n.9m.

D-Junioren

Gruppe 1: 1. FC Radolfzell 9:1/7, 2. SG Salem 4:1/7, 3. SC Pfullendorf II 3:6/3, 4. SC Konstanz-Wollmatingen 2:10/0; Gruppe 2: 1. FC Radolfzell II 11:4/7, 2. SC Gottmadingen-Bietingen 7:4/7, 3. SC Konstanz-Woll. VI 4:8/3, 4. FC Radolfzell III 5:11/0; Spiel um Platz 3: SG Salem – SC Gottmadingen-Biet. 0:1; Endspiel: FC Radolfzell – FC Radolfzell II 2:0.

E-Junioren

Gruppe 1: 1. SC Konstanz-Wollmatingen 3:0/7, 2. SV Markelfingen 2:1/5, 3. FC Singen 2:3/4, 4. FC Hilzingen II 0:3/0; Gruppe 2: 1. SC Pfullendorf 5:0/7, 2. SpVgg F.A.L. 4:3/4, 3. FC Überlingen II 2:4/4, 4. SV Allensbach 4:8/3; Spiel um Platz 3: SV Markelfingen – SpVgg F.A.L. 1:0; Endspiel: SC Konstanz-Wollmatingen – SC Pfullendorf 0:2.

B-Juniorinnen

Endstand: 1. Hegauer FV II 16:1/15, 2. Hegauer FV 6:2/10, 3. SG Deggenhausertal II 7:5/8, 4. SC Konstanz-Wollmatingen 2:8/4, 5. Hegauer FV III 1:9/4, 6. FC Überlingen 1:8/1.

C-Juniorinnen

Endstand: 1. SG Deggenhausertal 33:11/38, 2. SV Worblingen 28:13/32, 3. SG Zizenhausen/Hi./Ho. 23:15/25, 4. SC Konstanz-Wollmatingen 22:22/24, 5. FC Uhldingen 21:24/22, 6. SV Denkingen 17:21/21, 7. TSV Aach-Linz 4:46/5.

D-Juniorinnen

Endstand: 1. SC Konstanz-Wollmatingen 11:4/12, 2. Spfr Owingen/Billafingen 6:5/9, 3. SV Deggenhausertal 6:7/7, 4. FC Rot-Weiß Salem 3:5/7, 5. SV Worblingen 3:5/5, 6. FC Öhningen-Gaienhofen 3:6/2.