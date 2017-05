Kunstrad Vier Medaillen für RMSV Aach

Mit zwei Silbermedaillen (6er Kunstrad und 6er Einrad), zwei Bronzemedaillen (4er Einrad Juniorinnen und 4er Kunstrad Juniorinnen) sowie einem vierten Platz im Gepäck kehrten die Kunstradsportler des RMSV Aach von den Deutschen Junioren-Meisterschaften im Kunstrad, Einrad, Radball und Radpolo aus dem fränkische Rimpar zurück. „Im Einrad sind die Mädels gut gefahren. Es hat nur das nötige Quäntchen Glück gefehlt, um ganz oben zu stehen“, so das Fazit von Aachs Cheftrainerin Katja Gaißer. „Im Kunstrad haben wir die Fehler selbst gemacht. Mit der Medaillenausbeute können wir aber zufrieden sein.“

Kunstrad-/Einradsport: Der erste DM-Auftritt der Aacherinnen erfolgte im 4er Kunstrad der Juniorinnen. Sabrina Bürßner, Alina Bötzer, Franziska Bötzer und Stefanie Müller begannen konzentriert und spulten ihre Übungen ohne Absteiger ab. Nicht alle Übungen waren regelkonform, sodass diese mit Prozentabzügen bedacht wurden. Mit 166,90 Punkten reihten sie sich hinter Denkendorf ein. Der Steinhöringer Vierer, der Deutschland bei der Junioren-EM in Prag vertreten wird, fuhr anschließend mit neuer Bestleistung (196,07) zu DM-Gold. Damit holten die Aacher Mädchen hinter Steinhöring und Denkendorf mit Bronze die erste Medaille.

Im 6er Einrad fuhren Sabrina Bürßner, Alina Bötzer, Franziska Bötzer, Stefanie Müller, Lea Münzer und Magdalena Jurisch sehr konzentriert und übernahmen mit 137,24 Punkten die Spitze. Am Ende war nur Varnhalt besser (140,02), so dass es für Aach für Silber reichte.

Im 6er Kunstrad sollte es bis zum letzten Starter spannend bleiben. Neuenkirchen hatte 126,95 Punkte vorgelegt, die Sabrina Bürßner, Alina Bötzer, Franziska Bötzer, Stefanie Müller, Lea Münzer und Magdalena Bötzer überbieten wollten. Bereits bei der ersten Übung, der Stirnreihendrehung, machte aber eine Aacherin unsanft Bekanntschaft mit dem Hallenboden. Weitere Absteiger führten in der Endabrechnung zu größeren Abzügen. 136,06 Punkte blieben übrig, was am Ende die zweite Silbermedaille für den RMSV Aach bedeutete.

In der letzten Entscheidung mit Aacher Beteiligung waren zwei Quartette im 15 Mannschaften umfassenden Teilnehmerfeld am Start. Es sollte eine spannende Entscheidung werden, bei der sich die Mannschaften gegenseitig zu Höchstleistungen antrieben. Die zweite Mannschaft des RMSV Aach mit Marion Henninger, Lea Münzer, Stefanie Müller und Nathalie Göldner fuhr ohne Patzer durch. 126,27 Punkte bedeuteten in dem engen Feld Platz zwölf für die Aacherinnen. Neuenkirchen ging dann mit 135,84 Punkten in Führung, ehe der RMSV Aach I mit Sabrina Bürßner, Magdalena Jurisch, Alina Bötzer und Franziska Bötzer an den Start ging. Die Hegauerinnen fuhren sehr ruhig, Übung für Übung wurde problemlos gemeistert. Mit 141,65 Punkten setzten sich Aacherinnen an die Spitze, doch noch waren vier Mannschaften im Rennen. Kieselbronn und Flohnheim/Gau-Algesheim mussten sich hinter Aach I einreihen, während Steinhöring mit 142,57 und Varnhalt mit 143,05 Punkten vorbeizogen. Somit war die vierte Medaille für Aach an diesem Tag eine bronzene. (ws)