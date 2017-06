Reiten Vielfalt des Reitsports bei Turnieren in Überlingen

Beim RV Überlingen wird auf den Reutehöfen geritten. Beginn ist am Freitag, 23. Juni, bereits um 7.30 Uhr.

Reiten: Mit fünf Tagen Reitturniersport wartet der RV Überlingen dieses Jahr auf. Am kommenden und darauffolgenden Wochenende wird von Einsteigerprüfungen bis zur Klasse S und vom Pony bis zum Großpferd ziemlich alles zu sehen sein, was der Turniersport zu bieten hat. Das sechste Turnier auf den Reutehöfen startet am kommenden Freitag. Die ersten beiden Tage stehen ganz im Zeichen des Dressursports, bevor am Sonntag die Springreiter in das Turnier einsteigen.

Früh raus müssen die Reiter am Freitag, denn die erste Prüfung beginnt schon um 7.30 Uhr. Vor allem die Jugend wird an diesem Tag Prüfungen reiten. Für U-14- und U-16-Reiter geht es in einer Prüfung der Klasse A und L jeweils um die Qualifikation zum Landesjugendcup (Dressur). Bis zur Klasse M geht es für die Jugendlichen an diesem Tag, ein durchaus anspruchsvolles Programm, das hier absolviert wird.

Am Samstag reiten, bis auf eine Ausnahme, die erfahreneren Reiter. Zwei Klasse-M-Prüfungen und eine Klasse-S-Prüfung stehen unter anderem an. Für die Pony-Dressur-Reiter gilt es, sich für das Pony-Dressur-Master in einer Prüfung der Klasse L zu qualifizieren. Top-Favorit ist hier Moritz Treffinger vom RV Oberderdingen, der im Bundeskader reitet.

Am Samstag ab 17 Uhr geht es in die höchste Prüfung dieses Turniers, eine Dressurprüfung der Klasse S. Über sechs Minuten dauert diese und ist daher für Pferd und Reiter sehr anstrengend, umso mehr bei Hitze, wie sie derzeit herrscht. Charline Allmendinger (Ostrach), Karin Angst (Hofgut Meisterhof) und Deborah Bistritz (Singen) dürften hier wohl beste Chancen haben, als Siegerin aus dem Dressurviereck zu reiten.

Am Sonntag wird auf den Reutehöfen gesprungen. Erneut gibt es zwei Qualifikationen zum Landesjugendcup für U-14- und U-16-Reiter. Den Abschluss des Turniers bildet eine Punktespringprüfung der Klasse L mit Joker. Fast ein Alles-oder-Nichts-Springen, denn wenn man hier gewinnen will, muss der Joker-Sprung genommen werden. Er bringt die doppelte Punktzahl, doch falls hier ein Fehler passiert, wird diese Punktzahl abgezogen. Nervenstärke ist somit gefragt.

Auf den Reutehöfen hat der RV Überlingen einen idealen Ort gefunden, um seine Turniere abzuhalten und tut dies gern und mit viel Aufwand, der besonders dem Nachwuchs zugute kommt.

Zeitplan

Freitag

7.30 Uhr: Dressurpferdeprfg. Kl. A

9.15 Uhr: Dressurpferdeprfg. Kl. L

11.30 Uhr: Dressurpferdeprfg. Kl. M

13 Uhr: Dressurprüfung Kl. L*-Trense

15.45 Uhr: Dressurpr. Kl. L*-Trense

16.45 Uhr: Dressurprüfung Kl. A*

18.15 Uhr: Dressurprüfung Kl. A*

Samstag

7.30 Uhr: Dressurprüfung. Kl. L**

10 Uhr: Dressurprüfung Kl. M*

12.15 Uhr: Dressurprüfung Kl. M**

14.30 Uhr: Pony-Dressurprfg. Kl.L**

17.15 Uhr: Dressurprüfung. Kl. S*

Sonntag

7.30 Uhr: Springpferdeprüfung. Kl. A**

9 Uhr: Stilspringprfg. Kl. A*

11 Uhr: Stilspringprfg. Kl. A*

11.45 Uhr: Springprüfung Kl. A**

14 Uhr: Stilspringprfg. Kl. L m. St.

16.15 Uhr: Stilspringprfg. Kl. L m. St.

17 Uhr: Punktespringprfg. Kl. L