Fußball Viele Talente und ein Vorbild beim 20. Sport-Müller-Teamcup des SV Hausen

96 Jugendfußballteams waren beim 20. Sport-Müller-Teamcup des SV Hausen an der Aach am Start. Zu Gast war mit Angelo Rinaldi auch ein U-18-Nationalspieler, der beim SV Hausen ausgebildet wurde

Fußball: Beim 20. Sport-Müller-Teamcup des SV Hausen an der Aach waren 96 Mannschaften in den Altersklassen B-, C-, D-, E-, F- und G-Jugend sowie Frauenteams am Start. Alle Turniersieger bekamen einen Gutschein für einen neuen Satz Trikots, dazu bekam noch jeder Spieler ein Torkönig-T-Shirt.

Gestartet wurde mit den B-Juniorinnen, bei denen das Team des Hegauer FV gewann, vor dem ESV Waldshut und dem SV Aldingen. Bei den Frauen hatte der Hegauer FV mit zehn Punkten die Nase vorn vor der SG DJK Singen/SV Volkertshausen/SV Hausen und der FSG Zizenhausen.

Das Turnier der D-Junioren gewann der BSV Schwenningen vor dem Hegauer FV, SV Mühlhausen und dem FC RW Salem. Die C-Junioren machten es spannend, denn hier gab im Halbfinale und Finale jeweils Neunmeterschießen, welches der JFV Singen gewann.

Beim B-Jugend-Turnier herrschte Wetterpech, denn das Turnier musste wegen heftigen Regens, Blitz und Donner abgebrochen werden. Aber pünktlich um 10 Uhr am Sonntagmorgen war das Wetter wieder super für die Kleinsten, die Bambinis und F-Junioren, die beim Teamcup am Start waren. Für sie gab es dann auch T-Shirts und Medaillen. Außerdem war extra für die jungen Spieler das bsj Sportmobil mit Spielgeräten und einer Hüpfburg zu Gast.

Das sehr stark besetzte E-Jugend-Turnier entschied der FC Hilzingen für sich, der im Finale den SV Litzelstetten schlug. Auf Platz drei kam der SV Mühlhausen vor dem FC Steißlingen. Torkönig wurde, wie bereits im vergangenen Jahr, der Hegauer FV mit 43 Treffern. Beim Gewinnspiel gab es Trikots und Autogrammkarten vom SC Freiburg zu gewinnen.

Feierlich wurde es zum Abschluss des Turniers: Peter Restle, Bezirksjugendwart und Vertreter des DFB, ehrte den SV Hausen a.d. Aach für die Ausbildung des Nachwuchsspielers Angelo Rinaldi und übergab dem Verein einen Scheck über 3200 Euro. Rinaldi startete seine Fußballkarriere beim SV Hausen, sein Talent führte ihn ab der E-Jugend nach Schaffhausen, dann über den FC Winterthur zum SC Freiburg, wo er ab der Saison 2017/2018 in der Regionalliga Südwest spielt. Zudem hatte Angelo Rinaldi bereits sechs Einsätze bei der deutschen U-18-Nationalmannschaft.