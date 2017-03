Viel Spannung im kurzen Restprogramm der Fußball-Landesliga

Die Fußball-Landesliga startet wieder den Spielbetrieb. Nur zwölf Spieltage stehen in der Staffel 3 noch aus.

Fußball-Landesliga: Kuriose Spielplangestaltung: Nach bereits 20 absolvierten Spieltagen vor der Winterpause geht es mit dem Pflichtspielauftakt des Jahres 2017 fast schon in das Schlussdrittel der Saison. Ein Schlussdrittel, das überaus spannend werden dürfte mit dem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Nachbarn FC 03 Radolfzell und FC Singen 04 an der Spitze und der Möglichkeit, dass bis zu fünf Teams absteigen können und sich somit zwei Drittel der Liga im Abstiegskampf befinden.

FC 03 Radolfzell: Für den Verbandsliga-Absteiger bedeutet der Spielplan ein leichter Vorteil, denn nach den bereits absolvierten Rückrundenspielen hat der Tabellenführer nun im Vergleich zum Kontrahenten FC Singen 04 das leichtere Restprogramm. So gibt sich FCR-Trainer Wolfgang Stolpa überaus zuversichtlich: „Wir konnten bisher in Radolfzell in der Rückrunde stets zulegen, denn bei uns ist eine gute Vorbereitung möglich!“ Allerdings rechnet er noch damit, dass seiner jungen Mannschaft vielleicht die Konstanz ein wenig fehlen könnte und er hat auch die „Aufrüstung“ der Konkurrenz zur Kenntnis genommen. Dennoch kann es für den Tabellenführer nur ein Ziel geben: auch nach 32 Spieltagen auf Rang eins zu stehen und in die Verbandsliga zurückzukehren.

Zahlen und Fakten zur Landesliga

25 Treffer hat der aktuell Führende in der Torschützenliste aufzuweisen. Nach Alexander Stricker vom FC 03 Radolfzell war bisher das Visier von Sven Körner vom FC Singen 04 am besten eingestellt (18 Tore).

930 Treffer erzielten die Teams der Fußball-Landesliga in der Saison 2011/12, das waren 3,9 pro Spiel. Mehr Tore fielen in keiner der vergangenen zehn Spielzeiten. Am geizigsten waren die Landesligisten im Sportjahr 2009/10. Da erzielten sie nur 736 Tore (3,1 pro Partie).

11 Tore – mehr fielen in keinem Landesligaspiel der vergangenen zehn Saisons. Zweimal hieß es 10:1 (DJK Villingen beim Hattinger SV 2006/07 und FC Radolfzell gegen SV Bermatingen 2012/13), einmal unterlag der VfR Stockach dem FC Bad Dürrheim mit 3:8 (2010/11) und der FC Neustadt schlug den 1. FC Rielasingen-Arlen mit 7:4 (2011/12). Den höchsten Sieg landete aber der SC Konstanz-Wollmatingen mit seinem 11:0 gegen den SV Bermatingen in der Spielzeit 2013/14.