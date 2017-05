Turnen Viel Freude und ein kleiner Dämpfer bei Baden-Württembergischen Meisterschaften

Gute Platzierungen für StTV Singen bei Baden-Württembergischen Meisterschaften. Tim Leitenmair verpasst aber DM-Qualifikation.

Kunstturnen: Bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Kunstturnen der Männer in Öhringen war der StTV Singen mit fünf Teilnehmern in den Wettkampfklassen AK 7 bis 10 und zwei Turnern in der aktiven Klasse am Start.

Elias Riedinger (AK 7) lag in seinem ersten großen Wettkampf nach einem gelungenen Start an den ersten beiden Geräten Sprung und Barren aussichtsreich im vorderen Teilnehmerfeld. Die nachfolgenden Reck- und Bodenübungen gelangen ihm aber überhaupt nicht. In der Endabrechnung kam er mit 42,50 Punkten auf den 15. Platz und erfüllte sein selbst gestecktes Ziel, die 40-Punkte-Marke zu überspringen, deutlich.

Sein Vereinskollege Philipp Brauer turnte in der AK 8 ebenfalls einen ordentlichen Wettkampf. Am Ende platzierte er sich mit beachtlichen 41,425 Punkten auf dem zwölften Rang. Im hochklassigen Feld der AK 9 lieferten die bereits routinierten Turner Alexander Miller und Devin Matern ebenfalls einen sehr guten Wettkampf ab. Ihre sehenswerten Übungen an Barren, Reck und Boden wurden mit hohen Wertungen belohnt und ergaben schließlich einen guten elften Platz für Devin Matern und Platz zwölf für Alexander Miller.

Aufgrund seiner Verletzung am Knie lief es für Joseph Mascot in der AK 10 am Sprung und Boden nicht ganz so gut wie erhofft. Nach dem intensiven Training hatte er sich in diesem Jahr eine bessere Platzierung gewünscht. Doch am Ende reichten die erturnten 39,65 Punkte nur für Platz zehn.

Mit einer anderen Zielsetzung startete der Singener Zweitliga-Turner Tim Leitenmair bei den Aktiven in diesen Wettkampf. Als Mitfavorit auf den Titel wollte er sich die Qualifikationspunktzahl von 74,00 Punkten für die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften erturnen. Eine hohe Hürde, da nach den Olympischen Spielen in Rio 2016 die internationalen Wertungsvorschriften erneut geändert und das Leistungsniveau angehoben wurden. Er startete an seinem ersten Gerät, dem Sprung, gut in den Wettkampf und lag mit einem sehr schön in den Stand geturnten Kasamatsu und 12,50 Punkte im Soll. An seinem Paradegerät, dem Barren, stürzte er bei der Stützkehre vom Gerät und erhielt dafür nur 11,10 Punkte.

Diesen ersten Dämpfer konnte er jedoch gut verkraften, turnte am Reck erneut sicher durch und schloss die Übung mit einem Tsukahara als neuem Abgangsteil problemlos ab. Nun sollten die nachfolgenden Übungen am Boden und Pauschenpferd die für die Qualifikation nötigen Punkte bringen. Doch es sollte nicht sein. Ungewohnt viele technische Fehler und Stürze verhinderten eine hohe Punkteausbeute, sodass Tim Leitenmair zwar am Ende des Tages mit 70,45 Punkten Baden-Württembergischer Vizemeister im Mehrkampf wurde, aber die Qualifikationspunktzahl für die Deutsche Meisterschaft verfehlte. Leitenmairs Vereinskollege Dominik Grandl sicherte sich mit 11,45 Punkten Platz drei am Barren. (sut)