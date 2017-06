Wassersport Viel Ausdauer ist beim 23. Bodensee Kanumarathon auf dem Untersee gefragt

Mit rund 200 Teilnehmern wird für den 23. Bodensee Kanumarathon am Samstag kalkuliert. Start ist um 9 Uhr in Iznang.

Kanu: Bisher sind 42 Kanuten für die 42-Kilometer-Strecke und 68 Teilnehmer für den Halbmarathon angemeldet, ist von Petra Hassler-Mattes, Vizepräsidentin des Bodensee Kanurings (BKR) und Mitorganisatorin des alljährlichen Wettbewerbs, zu erfahren. Wie jedes Jahr werden auch diesmal noch bis 8 Uhr am Starttag kurzfristige Meldungen eingetragen, denn im Gegensatz zu anderen Sportarten gehören viele Teilnehmer zur Gruppe der betagten aber rüstigen Sportler, denen man gern eine am Wetter orientierte kurzfristige Anmeldung zugesteht.

Besonders erfreut ist man beim BKR über die große Resonanz bei auswärtigen Paddlern, die nicht dem Kanuring angehören, aber an dessen ausgeschriebenen Aktionen teilnehmen, dabei das Bodenseerevier für sich erobern und meist gern wiederkommen. So stehen wieder Gäste aus Köln, Bonn, Wien, Antwerpen und sogar aus Manhattan auf der Teilnehmerliste. „Bei denen sind wir nicht nur auf ihre sportliche Leistung, sondern schon auch ein wenig auf ihre Erzählungen und ihre Beweggründe, warum sie hier bei uns mit starten, gespannt“ verrät Hassler-Matthes, ein wenig natürliche Neugier, und setzt darauf, dass es beim Rahmenprogramm mit Bootsschau, Kuchenbüfett und Grillsteaks viele Möglichkeiten zum Interessenaustausch oder einfach nur zum Kennenlernen geben wird.

Es verwundert jedoch etwas, dass Andreas Heilinger vom ECS Raunheim noch nicht auf der Meldeliste steht. Er ging im letzten Jahr nach 3:15,54 Stunden als Erster über die Ziellinie und korrigierte den Streckenrekord um 8:53 Minuten nach oben. „Es ist immer ein besonderer Reiz, den Titel und die Zeit zu verteidigen, so wie es für die anderen Top-Sportler meist das Ziel ist, noch besser zu sein. Das belebt den sportlichen Charakter der Ausschreibung, auch wenn wir wissen, dass die Zielsetzung vieler unserer Kanuten das persönliche Durchhaltevermögen und nicht die Rekordzeit ist“, erklärt Sportorganisator Andreas Mattes.

Im Vorfeld weist er immer ausdrücklich darauf hin, dass es keine Disqualifizierungen wegen Landgang oder Pausen bei der Veranstaltung gibt. „Während der vier bis fünf Stunden, die die meisten unterwegs sind, kann am See das Wetter schon mal umschlagen und Wellen oder Wind zum Landgang zwingen, da geht die Sicherheit vor, egal ob man im Einer oder in einem Mannschaftsboot sitzt", erläutert er weiter. Für die Starter des BKR und viele ihrer Gäste macht dieses Prinzip den Charme der Veranstaltung aus und lockt seit einigen Jahren sogar komplette Familien an, den Kampf mit der Marathon- oder Halbmarathonstrecke aufzunehmen und vor allem Dabei zu sein.

Der Start für beide Strecken ist als Massenstart für Samstag, 9 Uhr, beim Kanuclub Singen in Iznang vorgesehen, die Siegerehrung ist gegen 17 Uhr geplant. Gewertet werden die Klassen K1 und K2, aber die Teilnahme ist für alle Klassen – auch für SUP – offen.