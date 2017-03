Vice Barjasic vom FC 04 Singen ist gewarnt

Der FC Singen 04 empfängt die DJK Donaueschingen in der Fußball-Landesliga. Die Schwarzwälder wollen mit einem Sieg an der Spitze dranbleiben.

Fußball-Landesliga: FC Singen 04 – DJK Donaueschingen (Samstag, 15.30 Uhr, Hohentwiel-Stadion). – Am vergangenen Spieltag konnte der FC Singen 04 beim 1:1 in Villingen einen Rivalen auf Distanz halten, am Samstag könnte ein weiterer Anwärter auf einen der ersten beiden Plätze, die DJK Donaueschingen, die lange in der Vorrunde den Platz an der Sonne inne hatte, aus dem Rennen um den Aufstieg geworfen werden. Denn sollte dem FC Singen 04 ein Heimsieg gelingen, dann hätten die Donaueschinger bei noch zehn ausstehenden Spielen einen Rückstand von zwölf Punkten. Es gilt also für die Blau-Gelben, dem FC 03 Radolfzell weiter auf den Fersen zu bleiben, zugleich aber den zweiten Rang zu stabilisieren. „Das wäre die Wunschvorstellung!“, bestätigt auch FC-Trainer Vice Barjasic. „Denn dann“, so Barjasic weiter, „wäre der Gegner schon ein wenig abgeschlagen.“ Allerdings befürchtet Barjasic, dass genau diese Ausgangslage die Aufgabe schwer machen könnte: „Es geht für die DJK um die letzte Chance, vorne mitzumischen und da werden die DJK-Spieler Gas geben.“

Und Vice Barjasic weiß um die Qualität der Elf von DJK-Trainer Christian Leda: „Die Mannschaft hat ein gutes Umschaltspiel und in der Offensive ihre Stärken. Zudem ist das eine sehr geschlossene Mannschaft.“ Dieses Lob würde Barjasic vermutlich auch gerne der eigenen Elf erteilen, doch im Moment sind seine Mannen davon weit entfernt. Der aktuelle FC Singen 04 verfügt über Leistungsträger, die deutlich über Landesliga-Niveau agieren können, aber nicht über eine harmonierende Mannschaft. Bisher 70 gelbe und 3 rote Karten in dieser Saison zeigen zudem, dass es auch in Sachen Disziplin noch deutlich Luft nach oben gibt. Doch da die Ergebnisse zuletzt stimmten, gibt es keinen Grund zur Sorge.

Mit Blick auf das anstehende Heimspiel steht Barjasic zwar nur ein kleiner Kader zur Verfügung, aber „daran haben wir uns ja gewöhnt.“ Zudem kann auch die DJK personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Die Chancen stehen also durchaus gut, dass der FC Singen 04, der das heimstärkste Team der Liga stellt, mit einem weiteren Erfolg seine Ansprüche auf den direkten Aufstieg als Meister oder zumindest als Teilnehmer der Aufstiegsrunde der Landesliga-Vizemeister untermauert.

