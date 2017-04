Fußball VfR Stockach setzt auf Heimstärke

Die SG Dettingen-Dingelsdorf ist in der Fußball-Landesliga auf dem Osterholz zu Gast. Beide Teams haben nichts zu verschenken.

Fußball, Landesliga: VfR Stockach – SG Dettingen-Dingelsdorf (Samstag, 16 Uhr). – Zwar stecken beide Teams mitten im Kampf um den Klassenerhalt, stehen aktuell aber nicht auf einem Abstiegsrang. Und obwohl beide Mannschaften am letzten Spieltag jeweils 0:3 verloren haben, ist es sowohl den Stockachern als auch der SG zuzutrauen, die Liga zu halten.

Dennoch treffen hier zwei Rivalen aufeinander, die nichts zu verschenken haben, denn die SG Dettingen-Dingelsdorf hat nur noch sieben Saisonspiele, um endgültig das rettende Ufer zu erreichen, der VfR immerhin noch acht. Im Kampf um den Klassenerhalt wollen die Stockacher auf ihre Heimstärke setzen – beide Heimspiele in diesem Jahr wurden gewonnen, auf fremden Plätzen wartet das Team von Coach Neno Rogosic nach wie vor auf das erste Tor und den ersten Zähler im Jahr 2017. Da der VfR zudem einen Punkt hinter den Gästen rangiert, ist der Druck etwas stärker bei den Gastgebern, wie auch der sportliche Leiter des VfR, Hubert Schuler, betont: „Aus den nächsten vier Spielen sollten wir drei Siege holen, den ersten jetzt am Samstag gegen die SG.“

Allerdings fährt auch die Elf vom Bodanrück hochmotiviert nach Stockach. „Nach der dummen, aber auf Grund der zweiten Halbzeit nicht unverdienten Niederlage in Löffingen werden wir versuchen, aus Stockach etwas Zählbares mitzunehmen“, sagt SG-Trainer Serdar Kokal, der das Team seit seinem Amtsantritt von den Abstiegsrängen weggeführt hat. Vor der Niederlage in Löffingen feierte die SG drei Siege in Folge und will in Stockach daran anknüpfen.

„Zwar fehlen wichtige Spieler, doch wir sind gewillt, die letzte Niederlage wiedergutzumachen. Für das Ziel Klassenerhalt wollen wir möglichst überall punkten“, hofft Kokal, dass nicht die Auf-, sondern die Einstellung den Ausschlag geben wird. Es dürfte auf jeden Fall spannend werden, wenn ein heimstarkes Team auf eine der erfolgreichsten Mannschaften der Rückrunde trifft – auch wenn diese in der gesamten Hinrunde auf fremden Plätzen nur einen Zähler holen konnte.

