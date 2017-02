VfK Radolfzell ist erneut an der Spitze

Mettnauer Nachwuchs zeigt sich wieder stark bei Südbadischen Meisterschaften. Die VfK-Ringer landen auf Platz eins in der Vereinswertung

Ringen: Der Sieg des VfK Radolfzell in der Vereinswertung bei den Südbadischen Jugend-Meisterschaften vor einer Woche war keine Eintagsfliege. Auch bei den Titelkämpfen in Haslach setzten sich die Ringer vom Bodensee in der Gesamtwertung aller drei Jugend-Altersklassen durch. Sie behaupteten sich mit 52 Punkten knapp vor dem ASV Urloffen (49), KSV Tennenbronn (36), RG Lahr (32), TuS Adelhausen (26) und KSV Gottmadingen (25). Wie bereits vor Wochenfrist hatten die Radolfzeller erneut die stärkste C-Jugend. Hier siegten sie mit 27 Punkten deutlich vor ASV Urloffen (16) und TuS Adelhausen (12). In der B-Jugend dominierte wiederum der KSV Tennenbronn (25) vor Radolfzell (17), Lahr und Gottmadingen (je 16), während bei der A-Jugend der ASV Urloffen (20) vor RKG Freiburg 2000 (15) und KSV Taisersdorf (14) lag.

Mit 196 Teilnehmern wurde das gute Ergebnis aus der Vorwoche (199) fast exakt erreicht. Interessant war die Recherche von Verbands-Jugendreferent Klaus Blank (Radolfzell). Der zufolge wird immer die erste Landesmeisterschaft der Jugend im neuen Jahr am besten besucht. Die Behauptung von Experten, dass Jugendringer eher den freien Stil bevorzugen, konnte diesmal nicht bestätigt werden. Dass heuer die Resonanz bei beiden Meisterschaften fast gleich war, lag wohl am neuen Modus. So begann die C-Jugend im freien, die B- und A-Jugend im griechisch-römischen Stil. Eine Woche später wurde gewechselt. Fest steht eines: Die Spezialisierung der Stilart beginnt hauptsächlich ab der B-Jugend. Während es bei der C-Jugend 60 Ringer gab, die in beiden Stilarten an den Start gingen, waren es bei der B-Jugend noch 39 und bei der A-Jugend nur noch 22 Athleten, die es in beiden Stilarten versuchten.

Das begehrte Double als Freistil- und Griechisch-Römisch-Meister schafften von 121 Doppelstartern folgende 14 Jugendringer: Georgios Scarpello, Leon Schetterer, (beide KSV Tennenbronn), Khamza Temurbulatov (StTV Singen), Eugen Schell, Alexsei Aleulov (beide RG Lahr), Andrej Schwarzkopf, Rayanne Essaidi (beide ASV Urloffen), Dominik Stadler, Jannis Rebholz, Gianni D‘Ernesto (alle VfK Radolfzell), Leon Ernst (ASV Altenheim), Lukas Benzing (SV Triberg), Darius Kiefer (RG Hausen-Zell) und Justin Schlegel (KSV Wollmatingen). (lh)

Die Ergebnisse

A-Jugend

46 kg: 1. Georgios Scarpello (KSV Tennenbronn), 2. Elias Devant (RKG Freiburg 2000); 50 kg: 1. Nick Allgaier (KSV Haslach), 2. Luca Zeh (RG Hausen-Zell), 3. Tom Himmelsbach (RSV Schuttertal); 54 kg: 1. Khamza Temarbulatov (StTV Singen), 2. Luis Reinger, 3. Jakob Sailer (beide TuS Adelhausen), 4. Roman Loeper (KSV Gottmadingen), 5. Filip Ilijev (VfK Radolfzell); 58 kg: 1. Nico Megerle (ASV Urloffen), 2. Maximilian Tröndlin (WKG Weitenau-Wieslet), 3. Christian Koch (ASC Kappel), 6. Marcel Dittrich (VfK Radolfzell); 63 kg: 1. Joshua Knosp (ASV Urloffen), 2. Robin Moosmann (KSV Tennenbronn), 3. Ilja Krivopljas (RG Lahr); 69 kg: 1. Marcel Käppeler, 2. Alexander Rauch (beide KSV Taisersdorf), 3. Elisey Yankov (ASV Urloffen), 5. Daniil Koschel (KSV Gottmadingen); 76 kg: 1. Kevin Spiegel (RKG Freiburg 2000), 2. Artur Pinsack (VfK Radolfzell), 3. Erik Ragg (SV Triberg); 85 kg: 1. Denis Würger (WKG Weitenau-Wieslet), 2. Jonas Schondelmaier (KSV Tennenbronn), 3. Eric Lutz (KSV Taisersdorf); 100 kg: 1. Abdullah Adigüzel (RKG Freiburg 2000), 2. Todor Kalov (ASV Urloffen), 3. Abdussamed Karamahmut (StTV Singen).

B-Jugend

34 kg: 1. Thomas Eckhardt (KSV Tennenbronn), 2. Tom Haas (KSV Gottmadingen), 3. Luan Lauer (RSV Schuttertal); 38 kg: 1. Leon Schetterer (KSV Tennenbronn), 2. Luis Fening (RG Lahr), 3. Jonas Benzing (SV Triberg), 5. Nokha Temarbulatov (StTV Singen); 42 kg: 1. Eugen Schell (RG Lahr), 2. Dario Dittrich (KSV Gottmadingen), 3. Tom Stoll (KSV Gottmadingen); 46 kg: 1. Rafael Kinsfater, 2. Nick Gert (beide VfK Radolfzell), 3. Calvin Keil (RG Lahr), 6. David Lein (VfK Radolfzell); 50 kg: 1. Andrej Schwarzkopf, 2. Daniel Fischer (beide ASV Urloffen), 3. Eduard Jung (KSV Tennenbronn); 54 kg: 1. Luca Munz (RSV Schuttertal), 2. Louis Klein (ASV Vörstetten), 3. Mathias Schondelmaier (KSV Tennenbronn), 4. Yves Drescher (KSV Allensbach), 5. Anton Hasenbrink (KSV Gottmadingen); 58 kg: 1. Till Denner (RG Hausen-Zell). 63 kg: 1. Dominik Stadler (VfK Radolfzell), 2. Lenny Spiegel (RKG Freiburg 2000), 3. Elias Griesbaum (RSV Schuttertal); 76 kg: 1. Leon Ernst (ASV Altenheim), 2. Tim Nowak (TSV Kandern).

C-Jugend

27 kg: 1. Milian Zámbó (TSV Kandern), 2. Paul Tritschler (VfK Mühlenbach), 3. Maxim Schwab (VfK Radolfzell); 29 kg: 1. Lukas Benzing (SV Triberg), 2. Nico Reis (KSV Haslach), 3. Julius Kummer (TuS Adelhausen); 31 kg: 1. Luca Kappus (RSV Schuttertal), 2. Justin Federer (ASV Urloffen), 3. Manuel Loeper (KSV Gottmadingen), 5. Kevin Wetzel (VfK Radolfzell); 34 kg: 1. Jannis Rebholz, 2. Luis Ilijev (beide VfK Radolfzell), 3. Andreas Truschakov (ASV Vörstetten); 38 kg: 1. Rayanne Essaidi (ASV Urloffen), 2. Till Naumann (TuS Adelhausen), 3. Enes Vehapi (KSK Furtwangen), 6. Zander Hromovskik (VfK Radolfzell); 42 kg: 1. Jannis Kiefer (RG Hausen-Zell), 2. Hadis Vehapi (KSK Furtwangen), 3. Devin Kempel (KSV Appenweier); 46 kg: 1. Alexsei Aleulov (RG Lahr), 2. Daniel Wetzel, 3. Benjamin Dittrich (VfK Radolfzell); 50 kg: 1. Gianni D’Ernesto (VfK Radolfzell), 2. David Buzan (TuS Adelhausen), 3. Sam Listar (SV Triberg); 54 kg: 1. Darius Kiefer (RG Hausen-Zell), 2. Leon Dega (ASV Urloffen), 3. Wlad Provotar (VfK Radolfzell); 63 kg: 1. Justin Schlegel (KSV Wollmatingen).