Fußball VfB Friedrichshafen und SC Konstanz-Wollmatingen im Hauptturnier des Markdorf-Cup

Die Qualifikationsrunde des Markdorf-Cup ist beendet. Der SC Konstanz-Wollmatingen und der VfB Friedrichshafen sind nach 3:0-Siegen über den SV Weingarten und den FC Uhldingen weiter mit dabei.

Fußball, Markdorf-Cup, Qualifikation

FC Uhldingen

VfB Friedrichshafen

0:3 (0:2)

Der ersatzgeschwächte Bezirksliga-Aufsteiger FC Uhldingen war in der gesamten Partie chancenlos. Der VfB Friedrichshafen erwischte einen Start nach Maß: Nach dem Doppelpack von Mittelstürmer Daniel Di Leo in der 6. und 7. Minute war die Begegnung früh zugunsten des württembergischen Landesligisten entschieden. Zuerst traf Di Leo nach einem Flachpass am Strafraumeck per Direktabnahme. Gleich nach Wiederanpfiff eroberte der VfB den Ball und Di Leo war per Kopf erneut erfolgreich. Danach konnte sich Uhldingen etwas lösen, kam aber zu keinen Chancen. In der 20. Minute scheiterte der Neu-Friedrichshafener Sascha Hohmann am Torwart. Fünf Minuten später hatte erneut Hohmann die Führung auf dem Fuß, seine Direktabnahme ging aber über den Kasten. Bis zur Pause vergab der VfB noch zahlreiche weitere Möglichkeiten.

In der ersten Minute der zweiten Hälfte kam auch Uhldingen zu einer Chance, doch VfB-Keeper Phillip Maier reagierte glänzend. Weiter ging es mit zahlreichen Friedrichshafener Chancen und etlichen Wechseln. Beide Trainer tauschten die Maximalzahl von sechs Spielern aus, was den Spielfluss etwas hemmte. Friedrichshafen sparte im Gefühl des sicheren Sieges die Kräfte. Spätestens nach dem Kopfball von Pascal Booch zum 3:0 war die Partie nach einer Stunde entschieden. Mit etwas mehr Entschlossenheit wären einige Tore mehr möglich gewesen für den VfB. In der 85. Minute vergab der Uhldinger Mitko Dimitrov per Foulelfmeter die Möglichkeit zum Ehrentreffer. Somit hat sich der VfB Friedrichshafen fürs Hauptturnier qualifiziert, wo er am Samstag um 18 Uhr auf den Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen trifft.

Tore: 0:1 (6.) D. Di Leo, 0:2 (7.) D. Di Leo, 0:3 (60.) Booch. – SR: Mac Nelly (Hilzingen). – Z: 120.

SV Weingarten

SC Konstanz-Wollmatingen

0:3 (0:1)

Die Anfangsphase nach Chancen gehörte dem württembergischen Landesligisten. In der 8. und 13. Minute vergab Weingarten die ersten Möglichkeiten. Dabei machte Maier im Tor des SC Konstanz-Wollmatingen eine gute Figur. Der SC machte mit einem Abseitstor auf sich aufmerksam (20.). Danach ging es hin und her, wobei Konstanz die entschlossenere und gefährlichere Mannschaft war, aber auch nicht zu richtigen Torchancen kam. Mit dem Halbzeitpfiff machte der südbadische Landesligist seine optische Überlegenheit zählbar: Slef erzielte mit einem Kopfball aus zehn Metern gegen die Laufrichtung des Keepers die Führung.

Die Vorentscheidung war das 0:2 fünf Minuten nach der Pause, als nach einem sehenswerten Spielzug Bienger ungehindert abschloss. In der Folge blieb Weingarten zwar bemüht, konnte sich aber nicht entscheidend durchsetzen. Torchancen für die Oberschwaben blieben Mangelware. So machte der SC Konstanz-Wollmatingen in der 85. Minute den Sack zu, als Dold mit einem Schuss aus elf Metern ins obere Toreck alle Diskussionen zunichtemachte. Die Ergebniserhöhung verpasste Konstanz in der 87. Minute, als Dario Care einen Foulelfmeter vergab. Nach dem VfB Friedrichshafen spielt nun auch der SC Konstanz-Wollmatingen im Hauptturnier mit, wo er am Samstag um 16 Uhr auf den Gastgeber SC Markdorf trifft.

Tore: 0:1 (45.) Slef, 0:2 (50.) Bienger, 0:3 (85.) Dold. – SR: Barisic (Stetten a.k.M.). – Z: 180.