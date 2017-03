Veseckys vierter Streich in Tengen

Tschechischer Tennisprofi gewinnt 23. Bodensee-Turnier. Im Finale setzt er sich mit 6:2 und 6:2 gegen Charly Zick aus Dachau durch

Tennis: Der tschechische Tennisprofi Karel Vesecky vom TC Ehingen/Donau sicherte sich beim gut besetzten 23. Bodensee-Tennisturnier in der Sandplatzhalle in Tengen nicht zuletzt durch seinen wuchtigen Aufschlag den vierten Titel. In einem hochklassigen Endspiel bezwang der ungesetzte Routinier den an drei gesetzten Charly Zick, die Nummer 186 in Deutschland, vom TC Dachau 1950 letztlich deutlich mit 6:2 und 6:2. Der enttäuschte Zick, der zum zweiten Mal in Folge im Finale scheiterte, brachte es als fairer Verlierer auf den Punkt: „Karel hat alle dominiert und ist ein würdiger Sieger.“ Selbstkritisch meinte der Turnierspieler aus Bayern: „Ich kam nicht richtig ins Spiel, es war einfach zu wenig“. Er versprach aber, wiederzukommen.

Vesecky, der bereits zum elften Mal in Tengen an den Start ging, freute sich riesig: „Es macht richtig Spaß hier und ich fühle mich sehr wohl.“ Sein Erfolgsrezept: „Ich habe meinen Gegner ständig unter Druck gesetzt und somit zu Fehlern gezwungen, wobei der harte Aufschlag und die starke Rückhand ausschlaggebend waren.“ Der 34-Jährige Tennistrainer in Biberach und Ulm sieht das Turnier am Randen als eine hervorragende Vorbereitung auf die kommende Sandplatzsaison. Vesecky spielt für den TC Ehingen in der Oberliga und ist außerdem für Paris in der ersten französischen Liga aktiv.

Der an eins gesetzte Lokalmatador Noah Rockstroh vom TC Markdorf musste sich in einem guten Spiel dem Seriensieger im Halbfinale mit 4:6 und 2:6 geschlagen geben. Zick erreichte das Finale mit einem hart umkämpften 4:6, 6:3 und 10:3 gegen den an fünf gesetzten Tim Heger vom 1. TC RW Wiesloch. Im Finale führte Vesecky im ersten Satz schnell mit 5:1 und verwandelte nach dem Spielgewinn von Zick zum 5:2 gleich den ersten Satzball. Nach dem 1:1 im zweiten Durchgang breakte Vesecky Zick, der seinerseits mit einem Doppelfehler sein zweites Aufschlagspiel abgegeben musste. Beim 5:1 und Aufschlag Zick hatte Vesecky zwei Matchbälle, die der Münchner aber zum zweiten Spielgewinn abwehren konnte. Beim eigenen Aufschlag machte der Tscheche dann den Sack zu.

Im hochklassigen Feld sammelten Frederic Paret (TC Radolfzell), Jan Schmidt (TC Nicolai Konstanz), Denis Brizic (TC Stockach), und Leo Reisch (TC Dettingen-Wallhausen) lediglich Turniererfahrung. Bei der Siegerehrung dankte Turnierleiter Georg Eichkorn den Spielern und Helfern. Kein Problem mit den Akteuren hatte Oberschiedsrichter Thorsten Teichgräber.