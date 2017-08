Fußball Verregnetes Remis für den SC Freiburg in Radolfzell

Verregnetes Remis für den SC Freiburg in Radolfzell

Beim Testspiel in Radolfzell spiele der SC Freiburg 1:1 gegen den FC St. Gallen. Die Partie hatte vor 1300 Zuschauern nur wenige Höhepunkte.

Fußball, Testspiel

SC Freiburg

FC St. Gallen

1:1 (0:0)

Es hätte so schön werden können, das erhoffte Fußball-Familienfest auf der Mettnau. Ein lauer Sommerabend, an dem sich nur wenige Meter vom Bodenseeufer entfernt der deutsche Erstligist SC Freiburg und das Schweizer Super-League-Team des FC St. Gallen gegenüberstehen. Und nun? Schüttete es den ganzen Tag über wie aus Kübeln.

Trotz der widrigen Bedingungen waren 1300 Zuschauer gekommen, um das Freundschaftsspiel zu sehen – und sie bekamen einige neue Gesichter präsentiert. Von der Stammelf der Breisgauer waren die meisten Spieler zuhause oder auf der Bank geblieben, unter anderem Torhüter Alexander Schwolow sowie die beiden Angreifer Nils Petersen und Florian Niederlechner. Ihre Premiere im SC-Dress feierten dagegen die drei Neuen, Innenverteidiger Robin Koch sowie die Mittelfeldspieler Yoric Ravet und Vincent Sierro.

Die beiden Teams ließen es zunächst gemächlich angehen auf dem Rasen. Auf Freiburger Seite taten sich anschließend die drei Zugänge hervor. Koch als gefährlicher Kopfballspieler bei Standards, Ravet als Spezialist bei ruhenden Bällen, und Sierro setzte den einen oder anderen Offensivakzent. Als die Teams nach der torlosen ersten Hälfte in die Kabine gingen, war dann wieder das Wetter ein Thema. Die Pause wurde verkürzt, weil es immer dunkler wurde, denn das Mettnau-Stadion bietet etliches, nur kein Flutlicht.

Im zweiten Abschnitt freuten sich die 1300 Zuschauer auch über den harmlosesten Abschluss, denn lange tat sich nichts vor den beiden Toren. Erst in der letzten Viertelstunde passierte noch etwas. In der 78. Minute erzielte Roman Buess per Strafstoß die Führung für die Schweizer, nachdem Danijel Aleksic von Christian Günter gefoult worden war. Zehn Minuten später zeigten dann auch die Freiburger, wozu sie fähig sein können. Nach einer schönen Kombination legte Ravet quer auf Florian Kath, der aus 16 Metern sehenswert zum 1:1-Endstand traf. Eine kurze Rudelbildung noch nach einem Freiburger Foul. Das war’s.

SC Freiburg: Gikiewicz (46. Klandt), Ignjovski (70. Stanko), Kempf, Koch (70. Günter), Kübler, Terrazzino (80. Höfler), Sierro (70. Schuster), Frantz (80. Bulut), Ravet, Kleindienst (80. Guede), Kath. – Tore: 0:1 (78./FE) Buess, 1:1 (88.) Kath. – SR: Schiffner (Konstanz). – Z: 1300.