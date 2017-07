Tennis Verpatzter Saisonstart für TC Markdorf

Das Glück vom Vorjahr fehlte dem TC Markdorf zum Badenliga-Auftakt in Schönberg und vor allem beim Gastspiel in Karlsruhe

Tennis, Badenliga

Post Südstadt Karlsruhe

TC Markdorf

5:4 (2:4)

In Karlsruhe lag der Neuling nach Siegen von Robin Roshardt, Alexander Sadecky, Henry von Schulenberg und Marko Brecht mit 4:2 in Front, ehe es in die Doppel ging. Sadecky und Brecht entschieden ihre Matches nach spannendem Verlauf jeweils mit einem 19:7-Sieg im Matchtiebreak. Ein Doppelsieg fehlte noch zu einem erfolgreichen Start in die Badenliga. „Der Gegner hat bei der Doppelaufstellung einfach besser gezockt“, fasst TCM-Trainer Jens Goldmann die unkonventionelle, aber letztlich erfolgreiche Strategie der Gastgeber zusammen. Noah Rockstroh und Henry von der Schulenberg verloren ebenso in zwei Sätzen wie Rebholz/Brecht, so dass die Entscheidung im ersten Doppel fallen musste. Den ersten Satz gaben Roshardt/Sadecky mit 3:6 ab, dann glichen sie mit 6:3 aus und ein Matchtiebreak musste entscheiden. Und hier war mit dem Matchball beim Stand von 9:8 der Auftaktsieg zum Greifen nahe, doch ein Ball verfehlte um zwei Zentimeter das Feld – 9:9. Wenig später war der Matchtiebreak, das Match und die Begegnung mit 11:9 zugunsten Karlsruhes entschieden.

TC Schönberg

TC Markdorf

7:2 (5:1)

Einen Tag später schon musste der Badenliga-Neuling beim Titelanwärter TC Schönberg antreten. Zwar war nach den Einzeln schon alles entschieden, denn der Favorit lag mit 5:1 in Front. Doch wie knapp es dennoch zuging, zeigt die Tatsache, dass drei der sechs Einzel erst im Matchtiebreak zu Gunsten der Gastgeber entschieden wurden. Lediglich Alexander Sadecky konnte sein Match gewinnen. Sadecky war es auch, der gemeinsam mit David Rebholz in den Doppeln noch für etwas Ergebniskosmetik sorgen konnte.

Bei TCM-Coach Jens Goldmann hinterließ das erste Saisonwochenende einen zwiespältigen Eindruck. Auf der einen Seite sah er, dass sein Team durchaus in der Lage ist, erfolgreich mitzuhalten. Auf der anderen Seite hält nach wie vor die Verwunderung über den eigenartigen Spielplan an, der für den Neuling zunächst vier Auswärtsspiele und danach drei Heimspiele vorsieht. Mit Heimvorteil wäre in der engen Begegnung mit Karlsruhe vielleicht mehr drin gewesen.