Verlieren verboten für SC Konstanz-Wollmatingen

Der Tabellendritte SC Konstanz-Wollmatingen empfängt in der Fußball-Landesliga den FC Furtwangen. Nur mit einem Sieg bleibt das Team von Mohamed Karaki an der Spitze dran

Fußball, Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – FC Furtwangen (Samstag, 14.30 Uhr, Waldheim-Sportplatz). – Zwei Mannschaften, denen der Start in das Jahr 2017 geglückt ist, treffen am Samstag auf dem Kunstrasen des Waldheims aufeinander. Doch die beiden Kontrahenten haben unterschiedliche Ziele. Während der FC Furtwangen mit seinem beachtlichen 3:0-Sieg gegen die DJK Donaueschingen, die in der Hinrunde lange an der Tabellenspitze stand, die Abstiegsplätze verlassen konnte, holte sich der SC Konstanz-Wollmatingen wichtige Verfolger-Punkte in Gutmadingen. Und will man in Konstanz das Ziel, weiter vorne mitzumischen, nicht aus den Augen verlieren, so muss auch weiter gepunktet werden. Eine Niederlage am Samstag könnte die Kluft zu den beiden Topteams FC 03 Radolfzell und FC Singen 04 schier unüberbrückbar anwachsen lassen.

„Wir müssen dringend punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren“, heißt daher das Ziel, das SC-Trainer Mohamed Karaki ausgibt. Der Sieg in Gutmadingen, so Karaki, sei allerdings nach guten Vorbereitungsspielen schwerer gefallen als erhofft. „Das war kein leichtes Spiel. In der ersten Halbzeit hatten wir Glück, dass die Gastgeber nicht mehr aus ihren Chancen gemacht haben. Und nach der Pause haben wir aus wenigen Chancen die Tore gemacht“, geht sein Blick zurück. Am Samstag erwartet er einen selbstbewussten Gast: „Furtwangen wird nach dem Sieg gegen Donaueschingen mit breiter Brust kommen. Wir haben zwar Respekt, doch das ist für uns ein Heimspiel, und da wollen wir auch drei Punkte holen!“

Nach der personellen Zäsur in der Winterpause setzt Karaki mehr auf das Kollektiv als auf individuelle Qualitäten, zumal der erfolgreichste SC-Torschütze, Sven Bode, nicht mehr zur Verfügung steht. „Wir haben drei Punkte geholt, es passt“, kann Karaki erste Resultate der Systemumstellung verbuchen, auch wenn in Gutmadingen noch nicht alles rund lief. Personell kann er gegen Furtwangen nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Und ansonsten heißt es: Hausaufgaben machen und auf Ausrutscher der Spitzenteams hoffen. „Der FC Singen 04 hat in Villingen noch nicht gewonnen“, schielt Karaki immer auch ein wenig auf die Konkurrenz. Denn nichts wäre in der jetzigen Situation für die Konstanzer ärgerlicher, als eine eventuell auftretende Schwäche der Konkurrenz nicht ausnutzen zu können.

Die weiteren Spiele in der Landesliga