Leichtathletik Vereine aus dem Bezirk Hegau-Bodensee mit einer starken Vorstellung in Walldorf

Die Leichtathleten der Bezirksvereine trumpfen bei den Badischen Meisterschaften groß auf und erbeuten 25 Medaillen.

Leichtathletik: Bei perfektem Wetter konnten sich die Athleten aus Überlingen, Konstanz, Radolfzell, Singen, Reichenau und Engen über neun Siege und 16 weitere Medaillen freuen.

Hervorzuheben ist der Sprung auf 3,90m von Luzia Herzig (TV Engen) im Stabhochsprung der U20, mit dem sie den Badischen Rekord, den sie selber schon einige Male verbessert hat, um weitere fünf Zentimeter steigerte. Stark auch die Vorstellung des wiedererstarkten David Katterman über 400m. Mit 50,90s ließ er die Konkurrenz weit hinter sich. Nach wenigen Rennen über diese Strecke zeigt er schon sehr gute Leistungen. Die Norm holte sich Sarah Schillinger (LG Radolfzell, U20) in letzter Minute vor den Deutschen Jugendmeisterschaften im Diskuswurf mit neuer Bestleistung von 41,03m.

Der Langstreckler bei den Männern, Jens Ziganke vom SV Reichenau, ließ nichts anbrennen und lief in einem starken Endspurt seinem schärfsten Konkurrenten auf den letzten 200 Metern auf und davon. Die Zeit kann sich ebenfalls sehen lassen: 8:40,45min. Und auch Mehrkämpfer Tom Bichsel (U18, LG Radolfzell) glänzte mit seinem Sieg im Stabhochsprung mit neuer Bestleistung von 3,70m. Bemerkenswert ist dabei, dass er nach einem Stabbruch zu Beginn des Wettkampfs mutig den Wettkampf durchzog und den Sturz damit gut verarbeiten konnte.

Weitere Titel holten sich folgende Athleten: Katja Schwab (TG Stockach) startete bei den Frauen über 100m Hürden und gewann in 14,53s vor Miriam Glassner (PTSV Konstanz), die in 14,92s Zweite wurde und sich über eine Zeit unter 15 Sekunden freute. Luisa Stroppel vom LC Überlingen gewann den Dreisprung bei den U20 sicher mit 11,42m, und Vereinskameradin Lisa Kramer siegte im Dreisprung ebenfalls mit 11,26m vor Ella Buchner, ebenfalls Überlingen, die 10,96m weit sprang. Stroppel wurde außerdem Dritte im Weitsprung mit 5,30m. Die letzte Goldmedaille holte sich die U18-4x100-Staffel des LC Überlingen in der Besetzung Kramer-Buchner-Haselwander-Heemann in der Zeit von 51,98s.

Mit Silber wurden ebenfalls etliche Athleten dekoriert: Zunächst lief Luca Völkle (TV Konstanz) in einem stark besetzten 800m-Rennen bei den Männern mit 1:54,25min auf Platz zwei. Thomas Kamenzin (TV Engen) platzierte sich hier auf Rang sieben mit 2:02,56min. Tom Bichsel holte Silber im Speerwurf mit 54,98 Metern und wartet noch auf einen Wurf auf 58 Meter, der die Qualifikation für die Deutschen Jugendmeisterschaften bedeuten würde. Zweite über 400m Hürden wurde Lena Skowronek (U20, StTV Singen) nach 70,54s, ebenso wie Fenja Engelbrecht (U18, LG Radolfzell) in 70,50s. Über 3000m wurde Laura Knörr (TV Konstanz) in 11:00,54min ebenfalls Zweite.

Ein weiterer Läufer sicherte sich die Vizemeisterschaft: Erik Schatz (U18, LC Überlingen) lief über 1500m 4:29,74min. Sein Vereinskamerad Lars Neuschel (U20) holte auch Silber. Im Kugelstoßen stieß er die 6kg-Kugel auf 12,31m und im Diskuswurf wurde er Dritter mit 37,75m. Mehrkämpfer Alexander Hoch (U20, LG Radolfzell) zeigte nach seiner Verletzung wieder aufsteigende Tendenz. Im Stabhochsprung kam er mit schönen Sprüngen auf 3,50m (Platz 2). Im Diskuswurf kam er auf 30,74m (Platz 6) und im Speerwurf erreichte er 44,08m (Platz 5).

Bronzemedaillen gab es für Melina Schmitt (U20, StTV Singen) im Hochsprung mit 1,55m und für Sara Lina Heemann (U18, LC Überlingen) im Stabhochsprung mit 3,00m. (her)

Weitere Platzierungen

100m Frauen: 5. Miriam Glassner, 12,71s; 100m MU18: 8. David Kattermann, 11,78s; 200m U18: 8. Fenja Engelbrecht, 27,24s, 16. Hanna Komin (TV Engen), 28,78s; 1500m MU18: 4. Moritz Zähringer (LG Radolfzell), 4:39,08min; 100m Hürden WU18: 5. Hanna Komin, 16,60s; 4x100m MU18: 4. LG Radolfzell (Rassouli-Zähringer-Bichsel-Kattermann), 46,56s; Kugelstoßen WU18: 8. Kathrin Haselwander (LC Überlingen), 10,90m.

