Tennis Verdienter Klassenerhalt für TC Markdorf

TC Markdorf sichert sich durch zwei klare 7:2-Siege gegen Schwetzingen und Durlach den Verbleib in der Tennis-Badenliga

Tennis, Badenliga: TC Markdorf – TC BW Schwetzingen 7:2 (5:1), TC Markdorf – TC Durlach 7:2 (5:1). – Souverän mit zwei glatten 7:2-Erfolgen auf eigener Anlage beendete der TC Markdorf seine erste Badenligasaison. Schon nach dem Erfolg am Samstag über Schlusslicht TC BW Schwetzingen war der Klassenerhalt unter Dach und Fach, mit dem Sieg am Sonntag schoben sich die Markdorfer dann in der Abschlusstabelle sogar auf Rang fünf vor und hätten den Bezirksrivalen TC BW Villingen beinahe noch überholt. In der Endabrechnung fehlte nur ein Satz zu Platz vier.

Der TC BW Schwetzingen reiste zwar ohne einen Saisonsieg nach Markdorf an, doch da man mit nur einem Absteiger rechnete und der TC RW Baden-Baden aus Schwetzinger Sicht noch in Reichweite war, bot das Schlusslicht einen starken Kader auf. Doch der Neuling agierte souverän, gab lediglich ein Einzel ab, so dass schon vor den Doppeln der Tagessieg und damit der Klassenerhalt feststand. „Die wollten noch mit einem Sieg am letzten Spieltag an Baden-Baden vorbeiziehen und waren selbst nach der Niederlage bei uns noch zuversichtlich“, konnte sich TCM-Trainer Jens Goldmann entspannt einen Blick auf den Abstiegskampf gönnen, denn der Neuling hatte da das Ziel schon erreicht und konnte einen Tag später locker aufspielen.

Zum Saisonabschluss ließ es aber auch der Gegner ruhig angehen. Für den TC Durlach ging unabhängig vom Gastspiel im Linzgau weder nach oben noch nach unten viel, so dass die Nordbadener ohne ihre Spitzenspieler in den Süden reisten. Und da, wie schon am Vortag, lediglich Marko Brecht sein Match abgeben musste, war auch hier nach den Einzeln alles gelaufen, waren die Doppel eher ein besseres Auslaufen. „Wären wir gegen Durlach zu Beginn der Saison gekommen, dann wäre die Begegung sicher knapper verlaufen“, relativiert Goldmann daher auch den deutlichen Erfolg am Saisonende.

Dennoch kann er seiner Mannschaft ein gutes Zeugnis ausstellen, hat sich der Neuling doch recht gut in der Badenliga etabliert, obwohl die Verantwortlichen zu Saisonbeginn vor allem mit Blick auf den eigenwilligen Spielplan, der zuerst vier Auswärtsspiele, danach erst drei Heimspiele vorsah, ein wenig skeptisch gewesen waren. „Gegen Villingen und Post Südstadt Karlsruhe haben wir knapp verloren. Nur gegen den Meister Schönberg und Wolfsberg Pforzheim gab es deutliche Niederlagen. Da kann man dann schon sagen, dass wir uns den Klassenerhalt zu 100 Prozent verdient haben“, fasst Goldmann den Saisonverlauf zusammen. Das Team durchlief einen Lernprozess, gab oft vorentscheidende Bälle ab, zeigte sich aber zum Saisonende auf einem stabilen Niveau, auf dem sich in der Saison 2018 aufbauen lässt.