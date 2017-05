Die Linzgauer verlieren mit 1:2 gegen FC Auggen und müssen den Gang in die Landesliga antreten. Der 1. FC Rielasingen-Arlen gewinnt 1:0 in Waldkirch

Fußball, Verbandsliga FC Auggen - SC Pfullendorf 2:1 (0:0)

Der SC Pfullendorf brauchte etwas, um in dieses so wichtige Spiel zu kommen und hatte in der ersten Viertelstunde mehrfach Glück, nicht in Rückstand zu geraten bei guten Möglichkeiten der Gastgeber. So konnte SCP-Torwart Maximilian Ritzler einen Flatterschuss von Held gerade noch zur Ecke klären, ein strammer Schuss von Auggens Domagala aus 20 Metern ging knapp an Ritzlers Tor vorbei. Glück hatten die Gastgeber, als Flaig nach einem Foul an Stötzle mit Gelb davonkam, diese Aktion hätte auch als Notbremse ausgelegt werden können. In der 28. Minute dann ein Aussetzer von Marllex Abdulai, doch Wettlin nutzte den Patzer nicht aus und schoss am Tor vorbei. Dann waren aber die Pfullendorfer am Drücker, die nach den Ergebnissen vom Vortag nur mit einem Sieg den Abstieg hätten verhindern können. Amadou Marenas Kopfball ging allerdings übers Tor. Nach einer halben Stunde waren die Gastgeber in Unterzahl, da Idrissa Khan mit Gelb-Rot vom Platz musste. Die Folge: Viele Chancen für den SCP bis zur Pause, die aber allesamt nicht genutzt wurden.

Nach dem Wechsel zuerst das gleiche Bild. Der SCP drückte, versäumte es aber, in Führung zu gehen. Aber auch Auggen blieb bei Kontern gefährlich, sodass Ritzler immer auf der Hut sein musste. In der 58. Minute war der SCP-Torwart dann machtlos bei einem feinen Schlenzer von David Held mit dem Außenrist. Nun war der SC Pfullendorf unter Druck und zeigte sich geschockt. Erst in der letzten Viertelstunde kamen die Linzgauer wieder etwas stärker auf. In der 76. Minute scheiterte Vogler nach einer Flanke von Sturm per Kopf an Auggens Torwart Kiefl. Jubel beim SCP dann, als Ahmad Josefs Flachschuss von einem Auggener Abwehrbein abgefälscht wurde – Ausgleich per Eigentor. In der heißen Schlussphase warf der SC Pfullendorf nun alles nach vorne, um seine letzte Chance zu wahren, was Auggen Konterchancen eröffnete. Fünf Minuten vor Schluss herrschte dann wieder personeller Gleichstand auf dem Platz, nachdem Faruk Erdem wegen seiner Notbremse gegen David Held vom Platz musste. Mit dem Schlusspfiff sorgte Dold dann auch noch für das Auggener 2:1 – der endgültige Todesstoß für den SC Pfullendorf, der in der nächsten Saison in der Landesliga antreten muss.

Trainer Marco Konrad zog ein enttäuschtes Fazit: „Wir haben heute alles reingeworfen, es hat aber nicht gereicht. Vergeigt haben wir das Ganze jedoch schon in der Hinrunde. Die Enttäuschung ist groß bei uns, der Abstieg ist bitter. Wir werden aber wieder aufstehen und vorne angreifen.“(stl/mex)

SC Pfullendorf: Ritzler (Tor); Werne (74. Arndt), Vogler, Sturm, Behr, F. Steinhauser, Abdulai (74. Keller), Erdem, Marena (66. Josef), A. Sautter (37. Huber), Stützle. – Tore: 1:0 (58.) Held, 1:1 (77.) Eigentor, 2:1 (90.) Dold. – SR: Maier (Windschläg). – Z: 300. – Bes. Vorkommnisse: Gelb-Rot (30.) für Khan (Auggen); Rot (85.) für Erdem (SCP).

FC Waldkirch

1. FC Rielasingen-Arlen

0:1 (0:0)

Spiele bei schönem Wetter, die für die Endabrechnung wenig bis keine Bedeutung haben, werden gemeinhin als Sommerkick bezeichnet, wenn vor den Toren wenig passiert. Und zumindest in der ersten Halbzeit passte diese Bezeichnung auch für das Duell des Absteigers gegen den Pokalfinalisten. Die Gäste kontrollierten das Spielgeschehen mit viel Ballbesitz, vor dem Tor von Lukas Lindl blieben sie aber meist harmlos. Ausnahme in der 23. Minute, als sich Sebastian Stark auf der linken Seite durchsetzte und seine Hereingabe an den Innenpfosten abgelenkt wurde. Drei Minuten später zeigten die Gastgeber, warum sie im Keller stehen: Ein schneller Konter über Benedikt Dufner, sein Pass zur Mitte erreichte Riccardo Sanso, der aus zehn Metern freistehend den Ball über das Tor hob.

In der zweiten Halbzeit wurde es vor den Toren etwas lebhafter. Nach 48 Minuten setzte sich Haider Dirani durch, doch sein Abschluss ging am langen Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite wurde ein Kopfball von Alen Lekavski im Anschluss an eine Ecke von der Linie geklärt. Die Gäste blieben spielerisch überlegen, doch die gefährlicheren Szenen vor dem Tor hatten die Elztäler. Nach 72 Minuten kombinierten sich die eingewechselten Josip Andris und Kristian Disch durch die Gästeabwehr, doch Arek Patyk wehrte den Schlenzer von Disch zur Ecke ab. Nur eine Minute später ein erneuter Abschluss von Kristian Disch, wieder rettete Arek Patyk, der Ball kam zu Mohamed Bouzouina, der das Kunststück fertig brachte, den Ball über das leere Tor zu heben. In der Schlussphase drängten die Hegauer dann wieder mehr und kamen zu Torchancen, so als Moritz Strauß aus sieben Metern zu zentral auf Lukas Lindl zielte (77.), während Nazif Hajdarovic einen Querpass aus kurzer Entfernung vom hinteren Fünfereck ans Außennetz schoss. Nach 87 Minute dann doch noch die Entscheidung zugunsten der Hegauer. Ein Pass in die Tiefe von Phillip Dietrich kam zu Rene Greuter, der alleine vor Lukas Lindl mit einem platzierten Schuss das goldene Tor erzielte.

Der 1. FC Rielasingen-Arlen springt durch diesen Sieg auf Platz fünf und wird die Verbandsligasaison im ersten Drittel abschließen, dank einer starken Rückrunde, in der er richtig guten Fußball gespielt hat. Nun gilt die ganze Aufmerksamkeit dem Rothaus-Verbandspokal-Finale, das in zehn Tagen in Villingen stattfindet. (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Patyk (Tor); Kling (75. Becker), Greuter, Jeske (60. Uhler), Bertsch, Winterhalder, Strauß, S. Stark, Leschinski (60. Dietrich), Lekavski (75. Hajdarovic), Matt. – Tor: 0:1 (87.) Greuter. – SR: Pacher (Brigachtal). – Z: 100.