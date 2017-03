Der SC Pfullendorf erreicht in der Fußball-Verbandsliga ein Remis beim FC 08 Villingen, der 1. Rielasingen-Arlen verliert beim Freiburger FC mit 2:5.

Fußball, Verbandsliga



FC 08 Villingen gegen SC Pfullendorf 0:0

Schon in der Frühphase attackierten die Hausherren den SC Pfullendorf. Nach wenigen Minuten zeichnete sich aber dann aber die Villinger Ladehemmung ab. Der Ex-Pfullendorfer Nedzad Plavci jagte erst einen Freistoß aus aussichtsreicher Position in die Abwehrmauer (15.) und dann die Kugel aus sieben Metern bis auf den benachbarten DJK-Kunstrasen (18.). Kurz darauf schoss Danilo Cristilli Pfullendorfs Torwart Ritzler genau in die Arme.

Immer forscher wurden die Angriffe der erfolgsverwöhnten Schwarzwälder. Der SCP konnte kaum für Entlastung sorgen, schnell waren die Bälle im Pfullendorfer Angriffszentrum weg. Und in der Defensive musste die Konrad-Elf ständig auf der Hut sein. Völlig freistehend verpasste nach einer knappen halben Stunde dann Danilo Cristilli einen Flankenball von Plavci. Vier Minuten später musste sich Ritzler bei Ceylans Fernschuss gewaltig strecken, um die Kugel um den Pfosten zu lenken (33.). Da der Pfullendorfer Torhüter sieben Minuten vor der Pause auch Villingens größte Chance durch Haibt zunichtemachte, blieb es zur Pause beim 0:0-Unentschieden.

Nach der Pause intensivierten die Pfullendorfer ihre Angriffsbemühungen. Nach 57 Minuten bot sich Amadou Marena nach Sturms Flankenball die erste Großchance, doch der Gambier verzog überhastet. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Angriffe der Nullachter zusehends wütender. Wagners Flanke köpfte Benedikt Haibt an die Oberkante des Gästetores (68.). Sekunden später musste sich dann erneut der zuverlässige Ritzler bei Wehrles Flachschuss ganz lang machen (69.). Auch bei Plavcis Drehschuss elf Minuten vor Schluss war der SCP-Torhüter auf dem Posten.

Als der FC Villingen in der Schlussphase Risiko ging, boten sich auch den Rot-Weißen gute Konterchancen. Vor allem SCP-Neuzugang Ahmad Yosef sorgte für eine deutliche Belebung im Pfullendorfer Offensivspiel. Bei Onuohas Kopfball wackelte Daniel Miletic im Tor der Hausherren, konnte die Situation dann doch bereinigen. In den Schlussminuten brachte Villingens Trainer Maric Routinier Mario Ketterer, der mit seinen hohen Bällen für mächtig Betrieb im Pfullendorfer Strafraum sorgte. Ex-Profi Ali Günes köpfte schließlich Ritzler aus kurzer Distanz genau in die Arme (86.). In der Nachspielzeit wurde es auf der Gegenseite dann richtig interessant. Der aufgerückte Benjamin Sturm traf in der 92. Minute den Innenpfosten des Villinger Tores, Marllex Abdulai verfehlte mit dem Schlusspfiff das Ziel nur um wenige Zentimeter. Kurz darauf war Schluss.

„Wir haben gegen einen starken Gegner nur wenig zugelassen und uns den Punkt redlich verdient“, sagte der Pfullendorfer Trainer Marco Konrad, der vor allem die gute Grundordnung und die disziplinierte Defensivarbeit seines Teams hervorhob. (stl)

SC Pfullendorf: Ritzler – Behr, Berger, S. Steinhauser, Sturm – F. Erdem (80. Huber), Abdulai, F. Steinhauser, A. Sautter (88. Werne) – Perkovic (64. Onuoha), Marena (71. Ahmad). – SR: Paßlick (Gengenbach). – Z: 290.







Freiburger FC gegen 1.FC Rielasingen-Arlen 5:2 (2:1)

Der Freiburger FC übernahm bald das Kommando, aber außer einem Pfostenschuss von Enderle nach sieben Minuten geschah wenig Aufregendes vor dem Rielasinger Tor. In der 30. Minute dann aber doch die Führung für die Heimmannschaft nach einer Direktabnahme von Martinelli. Die Reaktion der Hegauer folgte bald. Benjamin Winterhalder spielte Phillip Dietrich frei, der alleine vor Torhüter Kodric zum Ausgleich einschob. Doch die Freude währte nur Sekunden: Enderle schlenzte aus 20 Metern den Ball unhaltbar unter die Latte zur erneuten Führung.

Auch nach der Pause war der FFC zunächst besser im Spiel. In der 47. Minute scheiterte Martinelli aus kurzer Distanz und nach 56 Minuten vergab Senftleber aus kurzer Distanz. So blieb das Spiel offen und Rielasingen im Spiel. Gegen Sebastian Stark rettete der Freiburger Abwehrrecke Kevin Senftleber in höchster Not zur Ecke und zeigte dann auch in der Offensive sein Können, als er nach einer Ecke per Kopf das 3:1 (70.) erzielte. Nur eine Minute später scheiterte Alexander Martinelli an Dennis Klose. Die endgültige Entscheidung schien nach 75 Minuten gefallen, als Enderle einen Foulelfmeter verwandelte. Nach 80 Minuten verwehrte der Schiedsrichter den Gästen nach einem Bodycheck an Sebastian Stark einen möglichen Elfmeter. Zwei Minuten später ließ Alen Lekavski die Rielasinger mit dem Treffer zum 4:2 wieder hoffen. In der 84. Minute hatte Lekavski erneut eine gute Chance, erfolgreich waren aber nur noch die Platzherren in der Nachspielzeit durch Mike Enderle.

Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer war nach dem Spiel verständlicherweise nicht zufrieden: „Natürlich können wir die Tabelle lesen. Wir wissen, dass wir im Abstiegskampf sind.“ (te)

1.FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Dietrich (64. Leschinski), Kling, Jeske, Rasmus, Winterhalder (46. S. Stark), Niedhardt, Strauß, Lang, Matt, F. Stark (72. Lekavski). – Tore: 1:0 (30.) Martinelli, 1:1 (37.) Dietrich, 2:1 (38.) Enderle, 3:1 (70.) Senftleber, 4:1 (75./FE) Enderle, 4:2 (84.) Lekavski, 5:2 (90.) Enderle. – SR: Pacher (Brigachtal). – Z: 150.