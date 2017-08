Fußball Verbandsliga-Derby unterm Hohentwiel

Der FC Singen 04 empfängt Gäste aus Radolfzell, während der 1. FC Rielasingen-Arlen auf der Talwiese den SV Stadelhofen herausfordert

Fußball, Verbandsliga: FC Singen 04 – FC 03 Radolfzell (Freitag, 19 Uhr, Hohentwiel-Stadion). – Mit einer herben 1:6-Niederlage im Gepäck kehrte der FC Singen 04 am vergangenen Samstag aus Lörrach zurück. Auch wenn bei den Hohentwielern einige Spieler fehlten, hatte mit einem solchen Ergebnis kaum jemand gerechnet. Am Freitagabend kommt es nun zum Derby gegen den prima gestarteten FC 03 Radolfzell. „Das Spiel wird sicher nicht einfach“, glaubt Singens Coach Vice Barjasic und ergänzt: „Wir mussten unter der Woche die Niederlage verarbeiten und uns gleichzeitig auf den FC 03 Radolfzell vorbereiten“. Wichtig wird für die Singener sein, dass der Wirkungskreis von Stricker eingegrenzt wird, ohne dabei die anderen Offensivkräfte außer Acht zu lassen. Der Defensivverbund der Hegauer muss stabiler werden und möglichst wenig zulassen. Natürlich erhofft man sich auf der Singener Seite, dass die Offensivreihe einen guten Tag erwischt und sich einige Chancen kreiert, die dann aber auch genutzt werden sollten. Die Gäste gehen als Favorit in dieses Spiel, auch wenn bei Derbys der Tabellenstand oft nur zweitrangig ist. Die Zuschauer dürfen sich auf alle Fälle auf packende 90 Minuten freuen, da die Gäste weiter Punkte sammeln und die Hausherren den Auftritt in Lörrach wiedergutmachen wollen. (mab)

1. FC Rielasingen-Arlen – SV Stadelhofen (Sonntag, 15 Uhr). – Den ersten Saisonsieg in der Punkterunde hat sich der 1.FC Rielasingen-Arlen im Heimspiel gegen den SV Stadelhofen zum Ziel gesetzt. Wenn man auf die bisherigen Spiele zurückschaut, mutet es tatsächlich seltsam an, dass die Mannschaft von der Talwiese erst einen Punkt auf dem Konto hat. Auch beim Topspiel in Linx hatte die Mannschaft sehr gute Phasen, machte aber noch zu viele Fehler im Defensivverhalten, und das war gegen ein echtes Spitzenteam dann nicht ausreichend, auch wenn über weite Strecken des Spiels zumindest ein Punktgewinn im Bereich des Möglichen war.

Am Dienstag beim Pokalspiel in Neustadt gab es für Trainer Jürgen Rittenauer die Möglichkeit, auf einigen Positionen rotieren zu lassen. Die eingesetzten Spieler machten im Schwarzwald ihre Sache sehr gut, dominierten den Gegner klar und ließen Neustadt beim 4:0 wenig Chancen. Gegen einen sehr defensiven Gegner zeigten die Hegauer die nötige Geduld, wurden nicht hektisch, auch wenn es bis zur 75. Minute ging, ehe Alen Lekavski mit seinem Doppelpack alles klar machte.

Das Pokalspiel bot Anschauungsunterricht, was am Sonntag auf die Hegauer wartet. Der SV Stadelhofen wird wohl kaum offensiver als der FC Neustadt agieren. Zumal Stadelhofens Trainer Dietmar Bistricky schon nach dem ersten Spieltag von einem schwierigen August sprach, weil neben dem Verletztenlazarett auch die Urlaubsliste voll ist. Die Urlauber kehren allerdings nach und nach zurück. Am vergangenen Spieltag gelang den Stadelhofern ein wichtiger Heimsieg gegen den FC Neustadt (2:0), was Hoffnung gab, dass man auch in dieser Saison durchaus in der Verbandsliga bestehen kann. In der vergangenen Spielzeit sah es bezüglich des Klassenerhaltes zeitweise finster aus, ein starker Schlussspurt brachte den Renchtälern aber den Ligaverbleib, während höher eingestufte Mannschaften absteigen mussten. Und auch in dieser Saison ist man beim SVS realistisch genug, um sich darüber im Klaren zu sein – es geht von Anfang an nur um den Klassenerhalt. (te)