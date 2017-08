Fußball Verbandsliga-Aufsteiger FC Radolfzell punktet zum Saisonauftakt

Der FC Radolfzell spielt 1:1 gegen den FC Neustadt. Der FC Singen 04 und der 1. FC Rielasingen-Arlen verlieren ihre Auswärtsspiele in Auggen und Lörrach-Brombach.

Fußball, Verbandsliga

FC Radolfzell

FC Neustadt

1:1 (0:0)

Bereits in der 3. Minute hatte der FC Radolfzell gegen Neustadt die erste Möglichkeit. Lauber wurde herrlich freigespielt, und die Gäste konnten gerade noch auf der Linie klären. In der 17. Minute hatten die Hausherren eine Riesenmöglichkeit, doch nach Flanke von Da Silva konnte Krüger den Ball nicht im Tor unterbringen. In der 27. Minute dann eine Doppelchance für die Gäste: Einen Freistoß köpfte Samma aufs Tor, aber Torhüter Tkacz klärte, und den Nachschuss kratzte Ranzenberger gerade noch von der Linie. In der 30. Minute sah Keeper Tkacz die Rote Karte, als er vor dem Strafraum mit der Hand klärte. In der Folge hatten die Gäste etwas mehr vom Spiel, doch in der 41. Minute setzten sich die Radolfzeller trotz Unterzahl durch, doch Krüger vergab die Chance.

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag. In der 50. Minute wurde Stricker im Strafraum der Gäste zu Boden gerissen. Es gab Gelb für den Verteidiger und Strafstoß für den FC Radolfzell, Stricker selbst scheiterte jedoch am Torhüter. Nach etwa einer Stunde hatten die Gäste etwas mehr vom Spiel, die besseren Möglichkeiten hatten allerdings die Gastgeber. So schoss Krüger nach einer Flanke von Stricker am Tor vorbei. In der 66. Minute nutzten die Gäste einen Fehler in der Abwehr der Mettnauer, und Gutscher konnte zum 0:1 einschießen. In der 74. Minute traf Stricker per Kopf auf Vorarbeit von Krüger zum hochverdienten 1:1. Das Spiel war noch nicht entschieden, beide Mannschaften drängten auf die Entscheidung. In der 87. Minute eine dicke Möglichkeit für die Gäste: Nach einem Eckball ging ein Kopfball knapp neben das Tor. Als Schiedsrichter Maier abpfiff, waren beide Mannschaften mit dem Ergebnis zufrieden.

FC 03 Radolfzell: Tkacz, Ranzenberger, Scherer, Stricker, Hoxha, da Silva (30. Schroff), Wehrle, Macedo, Krüger, Hlavacek, Lauber (74. Blessing). – Tore: 0:1 (66.) Gutscher, 1:1 (74.) Stricker. – SR: Maier (Windschläg). – Z: 220. – Bes. Vork.: Rot (30.) für Tkacz (FC Radolfzell).

FV Lörrach-Brombach

1. FC Rielasingen-Arlen

1:0 (1:0)

Es entwickelte sich in den ersten 45 Minuten ein gutes Verbandsligaspiel, in dem die Gastgeber den Hegauern mit starkem Pressing zunächst wenig Entfaltungsmöglichkeiten ließen. Nach zehn Minuten dann aber doch die erste große Chance für die Gäste, als Sebastian Stark den Ball aus zehn Metern am langen Pfosten vorbei schoss. In der Folge waren es aber wieder die Gastgeber, die sich Torchancen erarbeiteten. Zunächst war es Buba Ceesay, der nach elf Minuten ans Außennetz traf und eine Minute später aus zehn Metern zu hoch zielte. Nach 26 Minuten lenkte Dennis Klose einen Distanzschuss von David Pinke über die Latte. Danach folgte die beste Zeit der Gäste, die in dieser Phase sich beinahe im Minutentakt Großchancen erspielten. Sebastian Stark, Christoph Matt, Robin Niedhardt und Gian-Luca Wellhäuser brachten den Ball aber nicht im Tor unter. Das rächte sich in der 36. Minute, als die Gastgeber von einem Fehlpass im Spielaufbau profitierten, schnell auf Daniel Briegel umschalteten und dieser mit einem unhaltbaren Flachschuss aus 20 Metern erfolgreich war. Nach 39 Minuten hätten die Gastgeber beinahe nachgelegt, doch der Abschluss aus 18 Metern von Benedikt Nickel ging zwei Meter am Tor vorbei. In der 45. Minute die nächste Großchance für die Hegauer, als Niedhardt alleine vor Dominik Lüchinger auftauchte, aber zu unplatziert abschloss.

In der zweiten Halbzeit hatten zunächst die Platzherren den besseren Start, ehe die Gäste wieder das Geschehen beherrschten und Pech hatten, dass der Schiedsrichter nach einem Handspiel im Lörracher Strafraum keinen Elfmeter gab (52.). Glücklos war auch Sebastian Stark, dessen Distanzschuss aus 22 Metern nur um Zentimeter am Tor vorbeiging. Die Gäste blieben überlegen, konnten aber spielerisch nicht mehr überzeugen. Nach 68 Minuten zappelte der Ball dann doch im Lörracher Netz. Frank Stark hatte den schnellen Wellhäuser mustergültig bedient, doch zum Entsetzen der Gäste hob der Schiedsrichter-Assistent die Fahne und entschied auf Abseits. In der Folge packten die Gäste mehr und mehr die Brechstange aus, während Lörrach-Brombach leidenschaftlich und am Ende erfolgreich die knappe Führung verteidigte. FC-Trainer Jürgen Rittenauer war enttäuscht: „Wir haben trotz einer Vielzahl von Großchancen verloren. Mir hat auch nicht gefallen, dass wir in der zweiten Halbzeit den Weg zum Lörracher Tor zu sehr durch die Mitte gesucht haben.“ (te)

1.FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Almeida, Bertsch, Winterhalder, Niedhardt (46. Lekavski), Strauß (58. F. Stark), S. Stark, Berger (81. Dietrich), Matt, Wellhäuser, Kayantas (46. Kling). – Tor: 1:0 (36.) Briegel. – SR: Dusch (Kehl). – Z: 380.

FC Auggen

FC Singen 04

2:1 (1:0)

Die Außenseiterrolle hatte der FC Singen 04 zum Saisonstart beim FC Auggen eingenommen. In der ersten Halbzeit stand Singens Keeper Mathias Wind einige Male besonders im Fokus. Das Heimteam spielte druckvoll auf, und Wind konnte sich mit guten Reaktionen auszeichnen. In der 27. und 32. Minute faustete der Keeper die Schüsse von Axel Imgraben und Bastian Bischoff gekonnt. In der Offensive konnte Singen nur wenig Torgefahr aufbauen. Joshua Keller per Kopfball (31.), Eliano Mottala (38.) und Sven Körner (44.) mit satten Distanzschüssen blieben erfolglos. Als der Pausenpfiff nahte, jubelte überraschend der FC Auggen. In der Nachspielzeit köpfte Torjäger Bischoff eine Held-Flanke am kurzen Eck in die Maschen – 1:0. Keeper Wind hatte nichts zu halten, zumal seine Vorderleute den beiden Auggenern zu viel Raum überlassen hatten.

In der Halbzeit justierte Singens Coach Vice Barjasic sein Team wohl neu. Mit frischem Elan agierten die Gäste zwingender und hatten damit Erfolg. Spielmacher André Kohli hatte sich im Mittelfeld die Kugel selbst erkämpft und leitete den Ausgleich ein. Am Strafraum hämmerte er eine Hereingabe mit wuchtigem Drehschuss in die Maschen (57.). Der Ausgleich war aufgrund der Leistungssteigerung verdient. Die Freude beim Aufsteiger hielt jedoch nur fünf Minuten. Bei einem Freistoß stieg Frederik Wettlin am höchsten und köpfte zum 2:1 ein (62.). Singen kam danach nur noch selten vor das Tor. Anders die Gastgeber. Spielerisch kreuzten sie immer wieder im Strafraum auf und hatten im Abschluss Pech. Bischoff und David Held trafen den Pfosten und hätten die Entscheidung herbeiführen können. In der Nachspielzeit versuchte sich Singens Mottola mit einem Distanzschuss. Diesen hielt jedoch FCA-Keeper Kiefl sicher. „Der Sieg von Auggen geht in Ordnung, ist aber bitter für uns. Kurz kamen wir mit dem Ausgleich zurück, aber am Ende fehlte bei uns die Kraft sowie etwas Glück. Die Kaliber, die wir knacken können, kommen für uns noch. Zunächst müssen wir uns in die Verbandsliga hineinfinden“, sagte Vice Barjasic. (ehs)

FC Singen 04: Wind, Ferrone, Mottola, J. Spahija (81. Peckruhn), Notarpietro, Körner, Kohli, Keller, Gass (46. Nichita), Karaki, L. Spahija. – Tore: 1:0 (45.+1) Bischoff, 1:1 (57.) Kohli, 2:1 (62.) Wettlin. – SR: Schnurr (Hügelsheim). – Z: 450. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (89.) für Kahn (FC Auggen).