Untersee Volleys bestätigen gute Form

Radolfzeller Volleyballer setzen sich in Rodheim durch und feiern einen 3:1- (22:25 22:25 29:27 18:25) Sieg im Duell der Aufsteiger

Volleyball, 3. Liga

SG Rodheim

Untersee Volleys Radolfzell

1:3

Nach dem überraschenden Sieg am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenführer SSC Karlsruhe wollten die Radolfzeller Untersee Volleys diese Leistung beim Auswärtsspiel gegen Rodheim unbedingt bestätigen. Verzichten musste Trainer Antonio Bonelli nach wie vor auf den verletzten Sascha Helwig sowie auf Simon Schoch und Patrick Thumm, die beide berufsbedingt fehlten. Mit an Bord war dafür wieder Libero Matthias Vogelgsang. Der etatmässige Libero Christoph Hilgers agierte als Einwechseloption auf der Außen-/Annahmeposition.

Entsprechend motiviert ging das Team um Kapitän Andreas Bender in die Partie. Anfangs konnte sich noch kein Team absetzen. Bis zum 20:20 sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie, dann gelangen den Untersee Volleys zwei Breaks in Folge, die letztendlich auch die Vorentscheidung in diesem Satz bedeuteten. Mit 25:22 ging dieser an den TV Radolfzell.

Ein ähnliches Bild bot sich im zweiten Durchgang. Konzentriert gingen die Radolfzeller zu Werke. Vor allem die beiden Angreifer August Sigle und Waldemar Stier waren in dieser Phase die Punktegaranten. Der TV Radolfzell lag ständig in Führung und gewann den Satz souverän mit 25:22. Im dritten Durchgang fühlten sich die Untersee Volleys zu sicher und gerieten prompt mit 4:9 in Rückstand. Eine Auszeit sorgte für einen Ruck und ermöglichte den 11:11-Ausgleich. Von nun an war es ein enges Match, wobei die SG Rodheim stets mit ein oder zwei Punkten führte. Gegen Ende des Satzes wurde es spannend. Radolfzell konnte zwei Satzbälle abwehren und hatte selbst einen Matchball. Den konnten die Gastgeber jedoch abwehren und entschieden den Durchgang knapp mit 27:25 für sich.

Eine Standpauke des Trainerteams in der Satzpause rüttelte die Mannschaft wieder wach. Vor allem durch eine konzentrierte Block-/Abwehrarbeit erarbeitete man sich eine komfortable 19:8- Führung. Radolfzell ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und siegte souverän mit 25:15.

„Mit diesem Sieg haben wir die Punkte aus dem Karlsruhe-Spiel bestätigt. Das war enorm wichtig und bringt uns dem Klassenerhalt ein gutes Stück näher“, so Trainer Antonio Bonelli nach dem Schlusspfiff. Jetzt wartet auf die Radolfzeller im Heimspiel am Samstag, 19 Uhr, in der Unterseehalle mit Mimmenhausen ein harter Brocken. (ad)