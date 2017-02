Ein überragender Freitagabend: Die HSG Konstanz besiegt den Tabellenzweiten TV Hüttenberg mit 27:23. Torhüter Konstantin Poltrum und Paul Kaletsch sind dabei die herausragenden Konstanzer Akteure.

Unglaublich, aber wahr! Die HSG Konstanz, zuletzt bei Tabellenführer Nettelstedt-Lübbecke ordentlich unter die Räder gekommen, besteht aus lauter Stehaufmännchen. In beeindruckender Weise haben die Spieler von Trainer Daniel Eblen gestern Abend vor 1300 begeisterten Zuschauern den Tabellenzweiten TV Hüttenberg mit 27:23 (12:9) besiegt und einen nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt unternommen.

Der Anfang ist, na ja, sagen wir mal suboptimal aus Konstanzer Sicht. 1:3 heißt es nach neun Minuten, was alleine schon zeigt, dass es im Angriffsspiel harzt. Matthias Stocker mit zwei Fehlwürfen, Paul Kaletsch nach seinem Tor zum 1:1 mit einem abgeblockten Wurf, Simon Flockerzie beim gelungenen Anspiel im Kreis – wenn die HSG nicht mal wieder Konstantin Poltrum im Kasten gehabt hätte, die scheinbar coolen Hessen wären womöglich schon früh weggezogen. Weil der Schlacks aber einen Siebenmeter wegmacht und auch zweimal Sieger ist, als ihm Hüttenberger frei vom Kreis gegenüberstehen, bleiben die Jungs vom Bodensee im Spiel. Und dann, nach etwa elf Minuten beim Stand von 2:4, zeigt sich, dass die Gäste gar nicht so abgebrüht sind, wie es zunächst ausgesehen hatte. Flockerzie, Kapitän Fabian Schlaich, zweimal Felix Gäßler mit kapitalen Distanzwürfen und Stocker mit einem Wurf ins leere Tor, als die Hüttenberger in Unterzahl für den Torwart einen Feldspieler aufs Parkett nehmen – das sind tatsächlich fünf Tore am Stück für die HSG.

Die HSG Konstanz auf dem Weg zum nächsten Heimsieg? So leicht und so schnell nun doch nicht. Der Tabellenzweite fängt sich, die Gastgeber werfen drei-, viermal unkonzentriert, und schon heißt es nach 23 Minuten nur noch 9:8. Man kennt das ja in der Schänzlehalle, diese engen Spiele, die so gar nichts für die Nerven sind. Daniel Eblen, der auf halblinks mit Gäßler begonnen hatte, schickt nun Mathias Riedel aufs Feld. Kein schlechter Schachzug, denn der wurfgewaltige Rückraumhüne trifft gleich zweimal. Zur Halbzeit führt Konstanz 12:9. Alleine bei Konstantin Poltrum steht eine höher Zahl: 13 gehaltene Würfe!

Halbzeit zwei eröffnet die HSG, Gregor Thomann verwandelt seinen dritten Siebenmeter gegen Torhüter Nummer eins der Hüttenberger, Matthias Ritschel. Doch als einmal mehr der überragende Poltrum mit einer grandiosen Parade den Ballbesitz klarmacht, scheitert kurz darauf Thomann mit Strafwurf Nummer vier am eingewechselten Fabian Schomburg. Die Gäste machen Tempo und treffen in Überzahl zweimal – Stand nur noch 14:12. Wackeln die Konstanzer? Nein, sie wackeln nicht, schon gar nicht dieser Poltrum, der nach neun Minuten des zweiten Abschnitts bereits wieder vier Würfe entschärft hat. 15:12, Flockerzie, 16:12 Riedel, zweimal Tim Jud zum 18:12 und Kaletsch mit einem verwandelten Siebenmeter zum 19:12 – nach 41 Minuten stehen die Zeichen echt auf Heimsieg.

Aber die HSG wäre nicht die HSG, wenn sie es nicht doch noch spannend hinbekommen würde. Eine neuerliche Phase der Unkonzentriertheit ermöglicht den Gästen Tempogegenstöße und damit leichte Tore. Hinzu kommen Hinausstellungen für Riedel, Schlaich und Kaletsch, die zusätzlich für Aufruhr sorgen. Es wogt hin und her, Kaletsch per Siebenmeter zum 23:19, das 23:20, wieder Kaletsch, der an alte, unwiderstehliche Drittligaauftritte anknüpft zum 24:20, per Siebenmeter das 24:21. Und nach 57 Minuten ist Hüttenberg tatsächlich bis auf einen Treffer dran, 24:23. Doch ausgerechnet in den hektischen Schlussminuten sind es Schlaich & Co., die wirklich cool bleiben. Der Kapitän, Tim Jud und Mathias Riedel Sekunden vor Schluss ins leere Tor machen den 27:23-Erfolg perfekt. Und bei Maestro Poltrum steht eine 20, unglaublich!

Am Sonntag (17.00 Uhr) geht's schon weiter und es wird nicht leichter. Da müssen die Konstanzer beim nächsten Spitzenteam in Bietigheim antreten. Das Hinspiel verlor die HSG nach zwei falschen Schiedsrichterentscheidungen in den letzten zwei Minuten mit 27:29, vielleicht läuft es diesmal ja anders.

HSG Konstanz: Poltrum, Glatt (Tor); Schlaich (2), Schweda, Thomann (4/3), Riedel (4), Flockerzie (3), Stocker (1), Oehler, Kaletsch (7/2), Krüger, Maier-Hasselmann, Gäßler (2), Jud (4).

TV Hüttenberg: Ritschel, Schomburg (Tor); Stefan (5), Sklenak (2), Wörner, Lambrecht (1), Wernig (6/1), Rompf (4), Zörb, Fernandes, Johansson, Roth (1), Mappes (4/1), Hofmann. – Z: 1300.