Bogenschießen Unblutige Jagd mit Pfeil und Bogen beim SV Weiler-Höri

Bogenschießen im Doppelpack: Beim SV Weiler-Höri wurden gleich zwei hochkarätig besetzte Turniere ausgetragen

Bogenschießen: Im Rahmen des traditionellen Bogenturniers des SV Weiler-Höri wurde am Samstag die 3D-Landesmeisterschaft des Südbadischen Sportschützenverbandes nach Regelwerk der World Archery (WA) ausgetragen. Beim traditionellen, offenen Bogenturnier am Sonntag galten die Regeln des International Field Archery Association (IFAA). Hier waren rund 150 Bogenschützen aus ganz Deutschland, aus Österreich und der Schweiz am Start.

Ergebnisse

Sieger Landesmeisterschaften

Recurve-Bogen: Herren Altersklasse: Herbert Sigwart (BSC Titisee-Neustadt), Damen Altersklasse: Isolde Harter (BS Berghaupten)

Compound-Bogen: Herrenklasse: Volker Widenhorn (TV Meßkirch), Herren Altersklasse: Josef Locher (SSV Glashütte)

Blankbogen: Herrenklasse: Horst Mager (BSC Titisee-Neustadt), Damenklasse: Julia Sieger (SV Hohenbodman), Jugendklasse männl.: Dominik Basler (SV Kappelrodeck), Juniorenklasse: Anna Vogel (SV Weiler-Höri), Herren Altersklasse: Volkmar Löhken (BS Bodensee), Seniorenklasse: Klaus Hünnies (BS Bodensee)

Langbogen: Herrenklasse: Hans Loher (BC Burg Rosenegg), Damenklasse: Iris Schalmhoff (BSC Blumberg), Herren Altersklasse: Stefan Lessmeister (KKSV Bohlingen), Damen Altersklasse: Martina Spinner (WTS Freiburg), Seniorenklasse: Gerhard Meier (SSG Hohberg)

Instinktiv-Bogen: Herrenklasse: Christoph Werner (BSC Titisee-Neustadt), Herren Altersklasse: Matthias Pickhardt (BC Villingen-Schwenningen), Seniorenklasse: Klaus Schneider (WTS Freiburg)

Sieger Offenes Bogenturnier

Bowhunter Recurve: Damen: Nicole Huber (BSV Götzis), Herren: Klaus Hünnies (BS Bodensee), Jugend männl.: Merlin Junker-Keck, Jugend weibl.: Vivian Reiniger (SSG Wehr)

Compound-Bogen: Damen Elke Berlinski SV Brochenzell

Herren Lucas Burckhardt

Langbogen: Damen: Silvia Kaiser (Woodland Bowhunters), Herren: Andreas Zwick (BC Villingen-Schwenningen)

Primitivbogen: Damen: Daniela Standach (JBV Meiningen), Herren: Bernhard Rückgauer (Freischützen Ravensburg)

Traditioneller Recurve-Bogen: Damen: Sonja Messerschmid (Archery Team Waldläufer), Herren: Michael Gretsch (BSC Aquila Holderbank), Jugend männl.: Julian Weckerle (BC Burg Rosenegg), Jugend weibl.: Hannah Dreher (Polygon Frauenfeld), Schüler weibl.: Flurina Bürgi (Polygon Frauenfeld).