USC Konstanz löst Ticket für Friedrichshafen

Die C-Jugend-Volleyballer des USC Konstanz haben die süddeutsche Meisterschaft gewonnen und sich für die deutsche Meisterschaft Mitte Mai qualifiziert

Volleyball: Welchen Aufschwung die männliche Volleyballjugend Baden-Württembergs in den vergangenen Jahren genommen hat, zeigte sich bei der süddeutschen U-16-Meisterschaft, die vom USC Konstanz ausgerichtet wurde. Während der Saison konnten sich die besten Jugendmannschaften in der von Landestrainer Michael Mallick initiierten Baden-Württemberg-Liga messen und wichtige Spielerfahrungen sammeln. In Konstanz ging es nun um die Qualifikation zur Deutschen Volleyballmeisterschaft.

Der USC Konstanz hatte für die Vorrunde nicht gerade Losglück und traf auf die U16-Jugendteams der beiden Erstbundesligisten aus Friedrichshafen und Rottenburg. Doch schon in der Begegnung gegen Friedrichshafen wurde deutlich, dass die langjährige Aufbauarbeit der beiden Trainer Heinz Mayer und Phillip Siegmund sehr erfolgreich war. Voller Selbstvertrauen und fast fehlerlos agierten die USC-Spieler. Aus einer präzisen Annahme heraus konnte Zuspieler Ole Lepp seine Mitspieler immer wieder in eine gute Angriffsposition bringen, was zum sofortigen Punktgewinn führte. Beide Spielsätze gingen klar an die Konstanzer. Beflügelt durch diesen Erfolg ließ der USC auch den Jungen des TV Rottenburg nicht den Hauch einer Chance und gewann die beiden Sätze mit jeweils 25:11 Punkten.

In der zweiten Vorrundengruppe hatte die FT 1844 Freiburg den TV Kappelrodeck besiegt, konnte aber gegen den TV Bühl erst im Tie-Break nach hartem Kampf das Spiel für sich entscheiden. Die Konstanzer mussten nun das Duell gegen den TV Bühl unbedingt gewinnen, um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft zu schaffen. Schnell kristallisierte sich heraus, dass die Gastgeber spielerisch und mental ihrem Gegner überlegen waren. Sie setzten die Bühler mit harten Aufschlagserien so unter Druck, dass sich deren Annahmefehler häuften und sich die Konstanzer gleich einen großen Vorsprung herausarbeiten konnten. Mit 25:13 endete der erste Satz. Gegen Endes des zweiten Satzes unterstützten die Freiburger Spieler ihre Konstanzer Kameraden lautstark. Nachdem auch dieser Satz an den USC gegangen war, bildeten die beiden südbadischen Mannschaften einen großen Kreis und feierten gemeinsam die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft.

Im Finale war der USC sehr konzentriert, ließ dem Team aus Freiburg kaum eine Chance und gewann verdient die süddeutsche Meisterschaft. Die 16 Erst-und Zweitplatzierten der Regionalmeisterschaften kämpfen am 13. und 14. Mai in Friedrichshafen um den Deutschen Meistertitel. Als Ausrichter ist auch der VfB Friedrichshafen teilnahmeberechtigt. Die Konstanzer Trainer Heinz Mayer und Philipp Siegmund peilen einen Platz unter den ersten acht an, ein anspruchsvolles Ziel, auch wenn die Mannschaft in der D-Jugend vor zwei Jahren bereits DM-Dritter wurde. (hs)