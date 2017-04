Überraschungssieg durch Verena Baum

Reiterin vom RSZ Boll gewinnt M-Springen beim bestens organisierten Late Entry Turnier auf der Dornermühle in Singen

Reiten: Einen Auftakt nach Maß erwischte der Reitverein Singen mit seinem Late Entry Turnier. Nicht nur das Wetter passte, auch die Reiter mit ihren Pferden zeigten sich bestens aufgelegt. So gab es es fast nur gute Ritte mit Ausschlag nach oben zu sehen, sowohl in der Dressur als auch im Springen.

Am Samstag war die Dornermühle komplett den Dressurreitern überlassen. Zwei Prüfungen der Klasse L seien hier besonders erwähnt, was keine Abwertung für die anderen bedeuten soll. Die erste Dressur der Klasse L gewann Panina Roschanski (Engen) mit 6,7 vor Franziska Grundler (Spießhof) 6,2. Beide sind Nachwuchsreiterinnen, die sich langsam und stetig nach oben reiten und immer mehr den Anschluss an die hiesigen etablierten Dressurreiter finden. In der Dressurpferdeprüfung der Klasse L ging es denkbar knapp zu. Die jungen Pferde wurden gut vorgestellt. Susan Konrad (Radolfzell) konnte hier mit 7.6 einen knappen Sieg erzielen, vor einem weiteren hoffnungsvollen Nachwuchstalent: Leonie Moll (Stockach) erzielte 7.5 Punkte. Als Dritte folgte Deborah Bistritz (Singen) mit 7.2.

Diese knappen Entscheidungen setzten sich dann am Sonntag bei den Springreitern in sämtlichen Prüfungen fort. Bei diesen Prüfungen ging es immer gleich ums Ganze – ein Umlauf, und der Sieger stand fest. In den abschließenden Prüfungen der Klasse L und M waren 200 Paare am Start. Alle Favoriten konnten in den vorrangigen Prüfungen punkten und mit den jungen Pferden Erfolgen erzielen.

Nun kam es zu den größeren Entscheidungen. In beiden Prüfungen erwartete die Teilnehmer kein einfacher Parcours. Die Hindernisse waren eng gestellt. Es kam darauf an, flüssig zu reiten, ohne die Galoppade zu groß zu machen. Dazu war die Wendigkeit des Pferdes und ein gutes Auge des Reiters für die kurzen Distanzen gefragt, um den richtigen Absprung zu haben. Manuel Feige, Birgit Bucher-Lüthi und Ralf Weischedel gelang dies bei der L-Prüfung am besten, so dass sie jeweils ihre Abteilungen für sich entscheiden konnten.

Eine kleine Überraschung gab es beim abschließenden M-Springen, in dem sich Verena Baum (Radolfzell) in der einen Abteilung gegen die starke und namhafte Konkurrenz durchsetzen konnten. Die zweite Abteilung ging an Ferguson Burt (Herborn), der mit der schnellsten Runde in dieser Prüfung siegte. Beide waren nicht die Top-Favoriten auf den Sieg, doch bei ihren Umläufen passte einfach alles.

Der Reitverein Singen präsentierte sich als Turnierveranstalter wieder gewohnt gut und hatte diesmal das Wetterglück auf seiner Seite. Bei den Turnieren geht es nun am Freitag in Böhringen weiter, wenn die Internationale Vielseitigkeit geritten wird.

Ergebnisse

Springpferdeprüfung Kl. A**: 1. Ralf Weischedel (PSV Gäufelden) auf Cosmea la Guapa, 2. Armin Engelhardt (RSG Riedwiese Fischbach) auf Querly Anne, 3. Lisa Maria Haiber (Trab Bodensee) auf Donna Rosa

Springpferdeprüfung Kl. L: 1. Rossen Raytchev (Aach/RV Epfendorf) auf Cloud, 2. Daniel Güss (RV Hüttental) auf Viviano, 3. Marvin Frey (PSV Gäufelden) auf Babalou du Rouet, 3. Rebecca Baier Loizaga (RV Hüttental) auf Charlene.

Dressurprüfung Kl. A* (geschlossen): 1. Nairy Hummel (RFV Salem) auf Sally Ann, 2. Kaya Biesinger (Leonberg) auf Lintao, 3. Christin Stark (RFV Gottmadingen) auf Laccalera

Dressurprüfung Kl. L* – Tr.: 1. Pamina Roschanski (RC Schoren-Engen) auf Geneva, 2. Franziska Grundler (RV Herdwangen-Oberndorf) auf Bel Art, 3. Jenny Forster (RC Schoren-Engen) auf Bodyguard

Dressurpferdeprüfung Kl. A: 1. Susann Konrad (RC Bodenseereiter Radolfzell) auf Fürst Fabio, 2. Heinz Croonenbroek (RV Mönchweiler) auf Fadora, 3. Ingrid Langrock (RFV Fronhofen) auf Imposante

Dressurpferdeprüfung Kl. L: 1. Susann Konrad (RC Bodenseereiter Radolfzell) auf Fürst Fabio, 2. Leonie Moll (RSC Jettweiler) auf Equidiamonds Bright Bellini, 3. Deborah Bistritz (RV Singen) auf Fürstentusch.

Springprüfung Kl. A**: 1. Anna-Lena Ruopp (RFV Ziegelhof) auf Courly Sue, 2. Maurice Wrobel (RSV Stockfelderhof) auf Boy, 3. Pamina Roschanski (Schoren-Engen) auf C’est la vie

Springprüfung Kl. A**: 1. Sandra Vogel (RC St.Georg/St.Georgen) auf Poldi, 2. Adrian Eichmann (RV Singen) auf Carry, 3. Gina-Maria Storz (RV Hofgut Mahlspüren) auf Charmeur

Springprüfung Kl. L: 1. Manuel Feige (RV Singen) auf Luzybell, 2. Lukas Wolpert (RV Singen) auf Coro 5, 3. Nina Lange (RFV Schwenningen) auf Crazy Carrot.

Springprüfung Kl. L: 1. Brigitt Bucher-Lüthi (Epfendorf) auf Chikaga, 2. Anika Liedtke (Gnadental) auf Chevre Blanche, 3. Alina Rieker (Sportpferdezentrum Aach) auf Carlotta.

Springprüfung Kl. L: 1. Ralf Weischedel (PSV Gäufelden) auf Speiki, 2. Rebecca Baier Loizaga (RV Hüttental)

Springprüfung Kl. M*: 1. Ferguson Burt (RV Hebborner Hof) auf Acelina von Worrenberg, 2. Rossen Raytchev (RV Epfendorf) auf Cantaro, 3. Pacaud Valentin (RFV Donaueschingen) auf Constantin

Springprüfung Kl. M*: 1. Verena Baum (RSZ Boll) auf Dolores, 2. Lukas Wolpert (RV Singen) auf Coro, 3. Ralf Weischedel (PSV Gäufelden) auf Chiwa.