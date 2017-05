Turnen Überlinger Turnerinnen schaffen Qualifikation

Mit einer guten Leistung erreichen die Überlinger Turnerinnen in Donaueschingen die Teilnahme am Regioklasse-Finale

Turnen: Hochmotiviert kämpften Marie Schmieder, Marisa de Almeida André, Piroska-Lili Ackers, Danielle-Kim Rutkowski und Josefina Heemann vom Turnstützpunkt des TV Überlingen um die Qualifikation für das Regioklasse-Finale.

Souverän begannen die Mädels, trainiert und betreut von Maria Ruf, den Wettkampf mit dem Stufenbarren und schafften hier den Gerätesieg. Dabei erturnte die neunjährige Josefina Heemann als jüngste Turnerin mit 13,00 Punkten das beste Ergebnis. Auch am Schwebebalken waren die Überlingerinnen fehlerfrei. Hier bekam Marie Schmieder mit einer sehr hohen D-Note (5,10) und einer hohen Endnote (13,10) die höchste Gerätewertung.

Auch die Überlinger Bodenübungen, gespickt mit vielen Salti, konnten sich mit 37,55 Punkten sehen lassen, auch wenn die großen Mädchen aus Haslach, Löffingen und Donaueschingen nicht zu schlagen waren. Dies galt auch für den Sprung, bei dem die größeren Turnerinnen schon mit schwierigeren Sprüngen aufwarten konnten. Dennoch konnte sich das junge Überlinger Team am Ende mit 147,20 Punkten auf dem zweiten Platz hinter dem TV Haslach positionieren. Diese beiden Mannschaften haben sich nun für das Regio-Finale am 24. Juni, ebenfalls in Donaueschingen, qualifiziert. Dort treten sie gegen die beiden besten Mannschaften aus der Region Markgräfler-Hochrhein Turngau an.

Das beste Einzelergebnis der Überlinger Mädchen gelang mit 49,15 Punkten Marie Schmieder, die auch in der Einzelwertung aller Mannschaften mit Rang drei einen Treppchenplatz belegen konnte. (sr)