Reiten Überlinger Reiter trotzen der Hitze

Gute Leistungen beim Reitturnier in Überlingen. Perfekte Bedingungen auf den Reutehöfen.

Reiten: Trotz heißen Temperaturen blieben beim Reitturnier in Überlingen Ross und Reiter ziemlich cool und zeigten auf den Reuthehöfen gute, im Fall einer Reiterin sogar außergewöhnliche Leistungen. Mit dem Umzug auf die Reutehöfe als Turnierplatz haben die Überlinger Organisatoren sich selbst einen Gefallen getan, aber auch den Reitern, die nun nahezu perfekte Bedingungen vorfinden.

Die ersten zwei Turniertage gehörten den Dressurreitern, die ein anspruchsvolles Programm vor der Brust hatten: Gleich drei M-Prüfungen und eine S-Prüfung konnten geritten werden. Katharina Weislogel aus Legelshorst stellte ihr Pferd in der Dressurpferdeprüfung Klasse M gut vor und gewann. Nikolai Rothmund (Spießhof) konnte in den zwei anderen M-Prüfungen auf „Sansibar“ überzeugen und und gewann eine Prüfung vor Leonie Moll (Jettweiler), in der anderen wurde er Zweiter hinter Philipp Merkt aus Tübingen.

Der Höhepunkt des Turniers war zweifellos die S-Dressur am Samstag. Hier gab es einen Doppelsieg für Andrea Dlugos (RSG Ostalb). Auf „Fidenza“ ritt sie einen beinahe fehlerfreien Ritt und kam auf 895 Punkte, mit ihrem zweiten Pferd auf 882 Punkte. Vielmehr ist fast nicht möglich im Dressursport, hier waren sich die Richter einig, die ansonsten bei der einen oder anderen Bewertung stark differierten. Über 100 Siege hat Dlugos, die als eine der besten Amateur-Reiterinnen Deutschlands in der Dressur gilt, nun erritten. In der Pony-Dressur-Prüfung der Klasse L ließ der Favorit Moritz Treffinger (Oberderdingen) nichts anbrennen und kam zu einem sicheren Sieg.

Ab Sonntag hatten die Springreiter die Reutehöfe für sich. Bei ihnen ging es in den Prüfungen bis zur Klasse L. Nicole Hartmann aus Meckenbeuren konnte in einem L-Stil-Springen mit Stechen besonders überzeugen und präsentierte sich reiterlich gut und schnell, was zu einem verdienten Sieg führte. Das Turnier präsentierte sich ebenfalls gut, der Platz war für Dressur- und Springreiter bestens reitbar.

Nur kurz kann aber nun bei den Überlinger Organisatoren durchgeatmet werden, denn schon am nächsten Wochenende geht es auf den Reutehöfen mit einem Ponyturnier weiter.

Ergebnisse

Dressurprüfung Kl.S*: 1. Andrea Dlugos (RSG Ostalb) Fidenzia, 2. Andrea Dlugos (RSG Ostalb) Flair, 3. Carmen Klaus (PSV Onstmettingen) Walegro

Dressurprüfung Kl.M**: 1. Nikolai Rothmund (RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof) Sansibar, 2. Leonie Moll (RSC Jettweiler) Harry Potter, 3. Carmen Klaus (PSV Onstmettingen) Walegro

Dressurprüfung Kl.M*: 1. Philipp Merkt (Tübinger RG) Felice, 2. Nikolai Rothmund (RV Herdwangen-Oberndorf/Spießhof) Sansibar, 3. Charline Allmendinger (RFV Ostrach) Summerly Skyline

Dressurprfg. Kl.L**: 1. Yasmin Nufer (RV Überlingen) Boss Hoss, 2. Alina Günther (RV Überlingen) DW’s Moet Chandon, 3. Katharina Weislogel (RFV Legelshurst) Boston Dream.

Pony-Dressurprfg.Kl.L**-Tr.: 1. Moritz Treffinger (RV Oberderdingen) Top Queen, 2. Victoria Rohrmuss (RFV Heuchlingen) Corelli de Luxe, 3. Alina Günther (RV Überlingen) DW’s Moet Chandon

Dressurprfg. Kl.L* – Tr.: 1. Chiara Honermeyer (PSG Ketsch) Flintstone, 2. Jana Marie Noack (RFV Öhringen) Dior’s Daily Luck, 3. Lou Federica Bastendorf (LPSV Donzdorf Alb/Fils) Die kleine Victoria

Dressurprfg. Kl.L* – Tr.: 1. Julian Fetzer (RFV Rottweil u.U.) Day of Future, 2. Jule Stiegler (RFV Zaisenhausen) Cinderella, 3. Tamara Bussmann (RSZ Hohenzollern) Van der Tol

Dressurprüfung Kl.A*: 1. Lou Federica Bastendorf (LPSV Donzdorf Alb/Fils) Grenzhoehes My Magic, 2. Desiree Hoffmann (RSC Rupertshof) Delola, 3. Annika Hering (RV Überlingen) High Society

Dressurprüfung Kl.A*: 1. Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried) Celine, 2. Carla Porsch (RFV Münchingen) Golden Juicy, 3. Fabienne Fürst (RV Überlingen) Mayra

Dressurpferdeprfg. Kl.M: 1. Katharina Weislogel (RFV Legelshurst) Boston Dream, 2. Elfriede Mauz (RSV Winterlingen) Bellisario, 2. Deborah Bistritz (RV Singen) Fürstentusch

Dressurpferdeprfg.Kl.L: 1. Deborah Bistritz (RV Singen) Fürstentusch, 2. Susann Konrad (RC Bodenseereiter Radolfzell) Fürst Fabio, 3. Katharina Weislogel (RFV Legelshurst) Boston Dream

Dressurpferdeprfg. Kl.A: 1. Susann Konrad (RC Bodenseereiter Radolfzell) Fürst Fabio, 2. Daniel Hoffstadt (RSC Jettweiler) Smilla, 3. Vivien Haiber (RSZ Hohenzollern) Donna Rosa, 3. Marianne Oertle (RV Thurihof Tuningen) Lewiano

Springpferdeprüfung Kl.A**: 1 Cicero, Ek, Ylva (RK Schmalegg), 2. Colina, Schmeh, Sarah (RFV Schomburg Amtzell), 3. Quiet Fire, Hertle, Adriana (RV Mindelsee)

Stilspringprüfung Kl.A*: 1. Leo over the cloud, Günther, Alina (RV Überlingen), 2. Asta la Vista, Lange, Sarah (RSV Stockfelderhof), 3. Meister Eder, Gindele, Kerstin (RK Schmalegg).

Stilspringprüfung Kl.A*: 1 Black Pearl , Betz, Annika (RFV Blaubeuren u.U.), 2. Gina, Maus, Anne (RFV Schwenningen), 3. Alessa Ah, Maus, Anne (RFV Schwenningen)

Springprüfung Kl. A**: 1. Mi-Ma’s-Sternchen, Müller, Frank (FFFR Trossingen), 2. Cayenne, Müller,Martina (FFFR Trossingen), 3 Gadsby W, Schmeh, Sarah (RFV Schomburg Amtzell)

Stilspringprfg.Kl.L m.St.: 1. Vermont, Hartmann, Nicole (Meckenbeuren-Madenreute), 2. Sirius, Dietze, Enya (Spfz Aach), 3. Calido, Münch, Anna (RFV Herbertingen

Stilspringprfg.Kl.L m.St.: 1. Lady Loulou, Schindler, Jessica (RFV Neuffen), 2. Leo over the cloud, Günther, Alina (RV Überlingen), 3. Charmeur, Hertkorn, Ophelia (RFV Rottweil)

Punktespringprüfung Kl.L: 1. Abteilung: Chiacomo, Wintermantel, Chiara (RFV Markdorf), 2. Leonardo da Vinci, Boos, Lea-Sophie (RV Singen), 3. Elanda, Hertkorn, Ophelia (RFV Rottweil u.U.), 2. Abteilung: 1. Lady Loulou, Schindler, Jessica (RFV Neuffen), 2. Livigno, Elflein-Mälicke, Veronika (RC Rupberg), 3. Hertkorn, Ophelia (RFV Rottweil u.U.)