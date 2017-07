Handball U-21-Länderspiel in Konstanz ist im Internet live zu sehen

U-21-Länderspiel in Konstanz ist im Internet live zu sehen

Die Partie der deutschen U-21-Nationalmannschaft gegen Island in der Konstanzer Schänzlehalle wird per Livestream übertragen

Handball, U-21-Länderspiel: Deutschland – Island (Donnerstag, 19.30 Uhr, Schänzlehalle). – Die deutsche U-21-Nationalmannschaft befindet sich kurz vor der Abreise zur Weltmeisterschaft nach Algerien in bestechender Form. Mit drei Siegen in drei Spielen konnte sie zuletzt die Airport-Trophy gewinnen und mit Erfolgen gegen Europameister Spanien und Weltmeister Frankreich mächtig Selbstvertrauen für die WM tanken.

Der finale Härtetest mit HSG-Torhüter Stefan Hanemann zwischen den Pfosten der DHB-Auswahl findet am Donnerstag, 19.30 Uhr, in der Konstanzer Schänzle-Sporthalle gegen Island statt. Im Duell des EM-Zweiten von 2016 gegen den EM-Dritten von 2015 ist noch einmal ein echter Handball-Leckerbissen zweiter Titel-Mitfavoriten zu erwarten. In Zusammenarbeit mit Sportdeutschland.tv wird das Spiel für alle, die nicht bei diesem Event mit Grillfest und Kontakt zur künftigen deutschen Handball-Elite dabei sein können, ab 19.15 Uhr im kostenlosen Livestream (http://sportdeutschland.tv/handball/u21-laenderspiel-deutschland-island) übertragen. Auf der Homepage der HSG Konstanz ist der Livestream zu finden unter: www.hsgkonstanz.de/saison/berichte/entry/livestream-dhb.

Kommentiert wird die Partie von HSG-Pressesprecher Andreas Joas sowie von Torwart Konstantin Poltrum und Rückraumspieler Paul Kaletsch. Poltrum gewann bei der WM 2013 mit der deutschen Jugend-Nationalmannschaft die Bronzemedaille und gehört zu den besten Keepern der 2. Handball-Bundesliga, Kaletsch war mit 150 Treffern drittbester Torschütze der HSG Konstanz und ist wie Stefan Hanemann gebürtiger Hesse. Nach dem Spiel sind zudem kurze Interviews mit Spielern und Trainern geplant.

Wer live dabei sein will, kann an der Abendkasse Eintrittskarten erhalten. Normale Tickets kosten acht und für Ermäßigte vier Euro. Kinder unter 14 Jahren sind frei, dazu sind ermäßigte Gruppentickets für Mannschaften erhältlich. Gruppentickets gelten für maximal 15 Personen und kosten 64 Euro, bei Jugendmannschaften erhalten maximal 15 Kinder für 32 Euro Einlass.