Fußball Turnierpremiere in Überlingen

Der FC Überlingen richtet erstmals das Knauer-Bedachungen-Vorbereitungsturnier aus. Vier Teams aus Ober- und Landesliga sind ab Mittwoch am Start.

Fußball: Der Oberligist FV Ravensburg, der württembergische Landesligist TSV Berg und die südbadischen Landesligisten SC Pfullendorf und FC 09 Überlingen spielen um den Turniersieg beim erstmals vom FC Überlingen ausgetragenen Knauer-Bedachungen-Vorbereitungsturnier. Turnierfavorit ist der FV Ravensburg, der mit hohen Erwartungen in die kommende Oberligasaison startet. Dass sich das Team von Trainer Wolfram Eitel in erstaunlicher Frühform befindet, hat es bei seinen überzeugenden Auftritten beim Fritz-Guth-Turnier in Rielasingen und beim Markdorf-Cup unter Beweis gestellt. Der Wiederaufstieg ist das Saisonziel bei den beiden Verbandsligaabsteigern TSV Berg und SC Pfullendorf. Beide Teams sind aufgrund der Neuzugänge und der bisherigen Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen in der Favoritenrolle für die kommende Landesligarunde.

Während die drei Turniergäste mit durchaus ambitionierten Zielen in die Saison starten, heißt die Devise beim Gastgeber und Landesligaaufsteiger FC 09 Überlingen Klassenerhalt. Das Teilnehmerfeld verspricht zwei Wochen vor dem Start in die Saison auf alle Fälle interessanten Fußball. Aufgrund der am kommenden Wochenende angesetzten ersten Hauptrunde des Südbadischen Vereinspokals findet das erste Turnierspiel zwischen dem FC Überlingen und dem SC Pfullendorf bereits am Mittwoch, 26. Juli statt. (gh)

SC Pfullendorf – FC 09 Überlingen;FV Ravensburg – TSV Berg;Spiel um Platz drei,Endspiel